6 kişi virüse yakalandı

ALBA Berlin’de bir basketbolcunun test sonucu pozitif çıkınca takımın Braunschweig ile hafta sonu oynanması gereken kupa maçı ertelenmişti. Berlin takımının perşembe akşamı kendi salonunda Euroleague’de TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz ile oynayacağı maçı da salgın nedeniyle oynanmayacak. Alba Berlin geçtiğimiz cuma akşamı Moskova’da Euroleague maçına çıkmıştı. Takım Berlin’e döndükten sonra oyuncular, teknik heyet, malzemeciler, sağlık ekibi ve yöneticiler pazar günü korona testi yaptırmıştı. Edinilen bilgiye göre antrenör ve beş basketbolcu virüse yakalandı. Kulüp yönetimi koranaya yakalananların isimlerini ilgili sağlık birimlerine bildirdi. Virüs taşıyanlar evlerinde doktor nezaretinde karantinada tutuluyor.

GNABRY KARANTİNADA

Bayern Münih, Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yıldız futbolcusu 25 yaşındaki Gnabry’nin koronavirüse yakalandığı haberiyle sarsıldı. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Serge Gnabry’nin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bayern Münih’in hücum futbolcusunun sağlık durumu iyi. Evde karantinada tutuluyor.” Gnabry, test sonucunu almadan önce antrenmanlara çıkmış ve takım arkadaşlarıyla birlikte yakın temasta antrenman yapmıştı. Şimdi başka futbolculara da virüsün bulaşıp bulaşmadığı araştırılıyor. İspanyol ekibi Atletico Madrid maçı öncesi kadrodan çıkarılan Gnabry, korona salgınına yakalanan Almanya Milli Takımı’nın ikinci futbolcusu oldu. Eylül ayı sonunda İlkay Gündoğan’ın da test sonucu pozitif çıkmış, evde karantinada tutulmuştu. Yıldız futbolcu virüsü yenmiş ve hafta sonu takımının maçında forma giymişti.