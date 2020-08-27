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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 27.08.2020 - 14:22 | Son Güncelleme:

6 aylık zarar 5.4 milyar sterlin

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6 aylık zarar 5.4 milyar sterlin
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İngiliz uçak motoru üreticisi Rolls-Royce tarafından yapılan açıklamada, bu yılın ilk yarısında vergi öncesi 5.4 milyar sterlin zarar edildiği bildirildi.

AÇIKLAMADA, bu yılın ilk yarısında gelirlerin yüzde 24 azalarak toplam 5.6 milyar sterline gerilediği belirtildi. Salgın nedeniyle bu yılın başından bu yana mali olarak zor bir dönemden geçen gurubun açıklamasında, İngiltere’de Nottinghamshire ve Lancashire’daki üretim tesislerinin kapatılacağı bir kez daha teyit edildi. Bu tesislerde toplam 3 bin kişi istihdam ediliyordu. Rolls Royce’un açıklamasında ayrıca önümüzdeki 18 ay içerisinde yaklaşık 2 miyar sterlin seviyesinde ek kaynak girişi sağlamak amacıyla bazı varlıkların satışa çıkarılacağı, bunların içerisinde merkezi İspanya’da bulunan ITP Aeroa adlı şirketin de bulunduğu belirtildi.

6 aylık zarar 5.4 milyar sterlin

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Rolls-Royce’un Üst Yöneticisi Warren East ise, talebinin gelecek 5 yıl içerisinde salgın öncesindeki seviyelere ulaşmasının beklenmediğini söyledi. Yaklaşık yarısı İngiltere’de olmak üzere küresel operasyonlarında toplam 50 bin kişiye istihdam sağlayan Rolls-Royce, mayıs ayında önümüzdeki dönemde yeniden yapılanma planları kapsamında toplam 9 bin kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.

6 aylık zarar 5.4 milyar sterlin

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