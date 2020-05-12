6 ay önceki vahşetin davası başladı!

BUGÜN başlayan davanın iddianamesinde yer alan ifadeler tüyler ürpertti. Eş katili sanık, zavallı kadına kiraladığı otomobille hızla çarptıktan sonra baltayla saldırdı. Yerde yaralı halde yatan kadının kafasına ve boyun bölgesine 18 kez baltayla vurdu. Savcı, sanığın eşini kendisini terk ettiği için cezalandırdığını da iddia etti. Olay sonrası yakalanan sanık da poliste verdiği ifadesinde kendisini terk eden ve çocuklarıyla birlikte kadın sığınma evine yerleşen eşini bıçaklamayı planladığını ancak daha sonra bu fikirden vazgeçtiğini anlatmıştı. Sanık avukatı ise bilirkişinin suç ehliyeti olduğu yönde rapor vermesine rağmen, müvekkilinin suç işleme ehliyetinin olmadığını ileri sürdü.

ÖZEL DEDEKTİF TUTTU

Görücü usulü evlendiği eşi Imad A. kendisine sürekli şiddet uygulayınca Sana A. da çözümü iki çocuğunu da yanına alarak evi terk etmekte buldu. Kadın sığınma evine yerleşti. Terk edilmeyi kabullenemeyen Imad A. eşini bulmak için özel dedektif tuttu. Kaldığı yeri öğrenen Imad A., eşini bir süre uzaktan izledi. Hangi saatte ve hangi yolu kullandığını belirledikten sonra da planını hayatı geçirdi. Olay günü çocuklarını yuvaya bırakan Sana A.’ya hızla sürdüğü otomobille çarptı. Çarpmayla birlikte yaklaşık üç metre havaya fırlayan zavallı kadın, 20 metre uzağa düştü. Otomobilden inen Imad A., yanında getirdiği balta ve bıçakla bu kez kadına saldırmaya devam etti. Kadın olay yerinde can verdi. Geride bıraktığı iki küçük çocuğu gençlik dairesince koruyucu aileye teslim edildi. Çocukların nerede kaldığı gizli tutuluyor.