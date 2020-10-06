4 futbolcuyu daha kadrosuna kattı

DÖRT futbolcu arasında en dikkat çeken ise Brezilyalı Douglas Costa oldu. 30 yaşındaki kanat oyuncusu 2017’de Bayern Münih’ten 40 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Juventus’a transfer olmuştu. Costa, hızlılığıyla dikkat çeken bir futbolcu. Thiago’yu Liverpool’a satan Bayern, onun eksikliğini ise 23 yaşındaki İspanyol Roca ile kapatacak. Fransız Saar ise defansın sağ tarafında görev alacak. Daha önce Bundesliga’da oynayan Kamerun kökenli 31 yaşındaki Alman Eric Maxim Choupo Moting’in ise hem orta sahada hem de hücumda takıma katkı yapması bekleniyor.

Yapılan son transferleri, “Süper, süper, süper” sözleriyle anlatan Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick, “Milli maçlar sonrası takımımız yeniden güzel futbol oynayacak. Bunun için biraz daha çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Dünya yıldızları var takımda. Onlar da tıpkı benim gibi şampiyonluklar ve başarılar elde etmek istiyor” dedi. Yeni transferlerin takıma güç katacağına ve rekabeti artıracağına dikkati çeken Hansi Flick, bundan sonra futbolcuların yüzde yüz kapasiteyle oynayacaklarını belirtti. Bayern Münih, bu dört isimden önce 24 yaşındaki Alman milli Leroy Sane, 24 yaşındaki kaleci Alexander Nübel ve 18 yaşındaki Tanguy Nianzou’yu transfer etmişti.