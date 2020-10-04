4-4'lük maç: Türkgücü sonunu getiremedi

Karşılaşmanın 13.dakikasında gol perdesini golcü oyuncu Sliskoviç açtı ve Türkgücü 1-0 öne geçti. 27.dakikada Mannheim takımından Just serbest vuruştan kullanılan topu gole çevirip durumu eşitledi. 1-1 42.dakikada Sercan Sararer durumu 2-1'e getiren golü attı. İlk yarının uzatma dakikalarında rakip takım SV Waldhof Mannheim penaltı kazandı. Atışı Martinoviç kullandı ve skor 2-2 oldu. İlk yarı da bu sonuçla bitti.

İKİNCİ YARI GOL DÜELLOSU

2. yarıya etkili başlayan Türkgücü Münih takımı 59.dakikada yine Sliskoviç'ten ayağından bulduğu gol ile 3-2 öne geçti. Durmak bilmeyen Türkgücü ataklarında bu kez 67.dakikada kullanılan korner atışında ceza alanı içinde bulunan Sorge kafa ile Türkgücü adına durumu 4-2 ye taşıyan golü attı.

Fakat rakip SV Waldhof Mannheim takımı mücadeleden kopmadı ve mücadeleye ağırlığını koydu. Oyuna 2.yarıda giren genç oyuncu Boyamba ile 71.dakikada skoru önce 4-3'e getirdi ardından 82.dakikada aynı oyuncu şık bir vuruşla skoru 4-4'e getirdi.

Karşılaşma bu skor ile sona ererken Türkgücü Münih aldığı 1 puan ile 3 maçta 5 puan toplayarak haftayı 5.sırada tamamladı. SV Türkgücü Münih mücadeleyi 3 puanla kapatabilseydi haftayı lider olarak tamamlayacaktı.