383 okul arasından şampiyon oldular

‘Drumbo Cup’ turnuvasına bu yıl spor ağırlıklı okulların da yer aldığı 383 okul katıldı. Turnuvada başarılı mücadeleler veren ve kupanın sahibi olan Aziz Nesin Avrupa Okulu’nun futbol takımı, kupanın ardından Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök’ü ziyaret etti. Öğrenci velilerinden Nicole Büyükşahin ve eğitmen Hasan Çil de öğrencilere eşlik etti. Başkonsolos Yücekök, küçük şampiyonları başarılarından dolayı tebrik ederken, sporda olduğu kadar, okulda, derslerinde de başarılı olmaları gerektiğini söyledi. “383 ilkokul arasından çıkıp şampiyon olmak büyük bir emek ve azim ister. Bu başarınızdan dolayı sizleri kutluyorum” diyen Yücekök, yaklaşan yaz tatilinde de dinlenmelerini ve yeni döneme hazırlıklı olarak geri dönemleri tavsiyesinde bulundu. Yücekök, en kısa zamanda başarılı Aziz Nesin Avrupa Okulu’nu da ziyaret edeceğini söyledi.

İşte şampiyon öğrenciler: Arda İspirli, Berat İspirli, Ali Burak Badem, İsmail Büyükşahin, Mikail Büyükşahin.

