MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri350’den fazla aşırı sağcı şüpheli vaka belirlendi
GeriAvrupa 350’den fazla aşırı sağcı şüpheli vaka belirlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 27.09.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

350’den fazla aşırı sağcı şüpheli vaka belirlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
350’den fazla aşırı sağcı şüpheli vaka belirlendi
Abone Olgoogle-news

Almanya’daki güvenlik birimleri içinde son 3 yılda 350’den fazla aşırı sağ kaynaklı şüpheli vaka tespit edildiği bildirildi.

Welt am Sonntag gazetesinin ülkede iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) gizli raporuna dayandırdığı haberinde, güvenlik birimlerinde çalışanlar arasında 2017 yılının ocak ayından bu yılın mart ayına kadar 350’den fazla aşırı sağcı şüpheli vakanın kayda geçtiği ifade edildi. BfV’nin ülkedeki diğer istihbarat birimleri ve emniyetten aldığı vaka sayılarını derlediği ve üzerinde analiz çalışması başlattığı belirtilen haberde, şüpheli vakaların soruşturulmaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Haberde ayrıca, Almanya’da son dönemde Hessen, Kuzey Ren Vestfalya ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerindeki emniyet çalışanları içinde ortaya çıkan aşırı sağcı vakaların ise söz konusu raporda yer almadığı vurgulandı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle