31 milyon euroya mal olmuştu, bir hasta bile tedavi edilmedi

KORONA salgının patlak verdiği 2020 yılında hastanelerin yoğun bakımlarının dolma ihtimaline karşı Berlin Sağlık Senatörlüğü, fuar alanında sadece Kovid-19 hastalarını tedavi edecek yoğun bakım ünitesi kurma kararı aldı. Bu bağlamda 26 No’lu fuar holü, solunum destek cihazlarının yer aldığı 488 yataklı kliniğe dönüştürüldü. Geçen yıl nisan ayında yapımına başlanan özel yoğun bakım kliniği için 31.3 milyon euro harcandı. Kliniğin bugüne kadar aylık 300 bin euro işletme giderleriyle birlikte toplam maliyetin şu ana kadar 34.6 milyon euroyu bulduğu açıklandı.

TATBİKAT YAPILMIŞ

B.Z gazetesinin haberine göre özel yoğun bakım ünitesi 11 ayda sadece bir kere kullandı. Onda da 10 Eylül 2020’de hastalarla tatbikat gerçekleştirildi. Sağlık Senatörlüğü, fuar alanındaki yoğun bakım ünitesinin sadece rezerv amaçlı kurulduğunu belirtti. Ancak şu ana kadar hastanelerdeki yoğun bakım kapasitelerinin dolmadığı için fuar alanındaki özel kliniğe ihtiyaç duyulmadığı ifade edildi.