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HABERLERAvrupa Haberleri

31 Mayıs’tan beri Kazım’dan haber alınamıyor

#BERLİN#Kazım Gündüz#KAYIP
31 Mayıs’tan beri Kazım’dan haber alınamıyor

Berlin Polisi, kendisinden bir türlü haber alınamayan ve 31 Mayıs’tan bu yana kayıp olan 30 yaşındaki Kazım Gündüz’ü arıyor.

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KAZIM’ın son olarak Kreuzberg’de annesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldığı ve o günden bu yana kayıp olduğu kaydedildi. Kazım Gündüz’ün son olarak üç hafta önce cep telefonundaki bir mesajlaşma servisinde aktif olduğunun tespit edildiği ancak ne ailesine ne de polisin mesajlarına yanıt vermediği belirtildi. Polis bu nedenle kayıp olarak aranan Kazım Gündüz’ün başına bir şey gelmiş olma ihtimali olduğunu açıkladı. Kayıp gencin 173 cm boyunda zayıf görünümlü olduğunu belirterek Kazım’ın nerede olabileceği konusunda bilgi sahibi olanlardan yadım istedi. Konu hakkında bilgi sahibi olanların (030) 4664 912444 numaralı telefona veya lka124Hinweise@polizei.berlin.de e-mail adresine başvurmaları istendi.

 

 

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#BERLİN#Kazım Gündüz#KAYIP

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