30 yıllık hayat arkadaşını kaybetti

DR. Jörn Kubicki’nin ölüm haberini Wowereit’ın avukatı Christian Schertz duyurdu. Avukat Schertz cumartesi akşam geç saatlerde yaptığı açıklamada “Ben Klaus Wowereit’ın avukatı olarak bugün (cumartesi) Dr. Jörn Kubicki’nin öldüğünü doğruluyorum. Başka da bir açıklama yapılmayacak. Herkesin sayın Wowereit’ın mahremiyetine saygı göstermesini istiyoruz” dedi.

BERLİN’İ DÜNYA METROPOLÜ YAPAN İSİM

2001 yılında Berlin Eyalet Başbakanı olmadan kısa bir süre önce eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklayan 66 yaşındaki Wowereit ile partneri Kubicki 30 yılı aşkın süredir birlikte yaşıyordu. Kamuoyu önüne partneriyle çıkmaktan çekinmeyen Wowereit, 2001 yılından 2014 yılına kadar Berlin eyalet başbakanlığı koltuğuna oturdu. Wowereit, 2014 yılında, Berlin Brandenburg Havaalanı’nında yaşanan skandallar nedeniyle başbakanlık görevinden istifa etmiş, aktif siyasetten de çekilmişti. Berlin’i dünya metropolü haline getiren isim olarak anılan Wowereit, 2009’dan 2013 yılına kadar da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı olarak sorumluluk üstlendi.