3 milyon gizli vaka var

MAINZ Tıp Fakültesi, ‘Gutenberg COVID-19’ adıyla bir araştırma yaptı. Yeni açıklanan geniş çaptaki araştırmanın sonucuna göre, Almanya genelinde yaklaşık 3 milyon kişinin farkına varmadan koronavirüsü atlatmış olduğu belirlendi. Vürüsü fark etmeyenlerin arasında özellikle gençlerin çoğunlukta olduğu vurgulanan açıklamada, koronavirüse yakalananların yaklaşık yüzde 42’sinin hiçbir belirti göstermemiş oldukları belirtildi. Toplum içindeki en büyük yayılma tehlikesinin belirti göstermedikleri halde virüs taşıyan insanlar olduğunu ifade eden araştırma sorumlularından epidemiyoloji uzmanı Philipp Wild, “Eğer koronaya yakalanmış bilinen 10 vaka varsa, buna bilinmeyen 8 vaka daha eklemek gerekir” dedi. Buna göre Robert Koch Enstitüsü’nün 3 milyon 733 bin 519 olan aktüel vaka sayısına yaklaşık 3 milyon daha eklemek gerektiğini ifade eden Wild, araştırma sonucuna göre belirtisiz koronavirüse yakalanan erkeklerin sayısının kadınlardan daha fazla olduğunu söyledi.

Wild, kadın ve gençlerin daha sık PCR testi yaptırmaları nedeniyle korona tespitinin yapıldığını, buna karşılık yaşlı ve yetişkin erkeklerin daha az test yaptırmaya gittikleri için kayıtlara geçmediğini vurguladı. Koronadan en etkili korunma yollarının aşı dışında sosyal mesafe ve maske kullanımı olduğunu anlatan Wild, yapılan araştırma sonucu sosyal mesafeye dikkat eden insanların etmeyenlere göre pandemiden çok daha az etkilendiklerinin saptandığını söyledi.

DELTA VARYANTI İKİ KAT ARTTI

Diğer yandan günlük rakamları açıklayan Robert Koch Enstitüsü (RKI) son 24 saat içinde 970 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 3 milyon 733 bin 519’a çıktı. Son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 91 bin 141’e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü’nün hazırladığı raporda, 21-27 Haziran’da incelenen vakaların yüzde 59’unda Delta varyantının tespit edildiği bildirildi. Raporda, Delta varyantının oranının böylelikle 14-20 Haziran’da incelenen vakalara göre yaklaşık iki kat arttığına işaret edilerek Almanya’da şimdi PCR onaylı yeni vakaların üçte ikisinin Delta varyantı olduğunun varsayıldığı belirtildi. Ülkede bu yılın başında yoğun olarak görülen Alfa varyantının yeni vakalardaki oranının yüzde 33’e gerilediği, Gamma varyantının oranının ise yüzde 1’in altında olduğu kaydedildi. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 5.2 olarak tespit edildi.