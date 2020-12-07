Ozan Kabak ve Suat Serdar'ın yüzü gülmüyor

BUNDESLIGA ekiplerinden Schalke, sezonun 10. haftasında sahasında Leverkusen'e 3-0 yenilince galibiyete olan hasreti 26 haftaya yükseldi. Mavi beyazlılar 26 haftadır maç kazanamıyor. Schalke Bundesliga tarihinde 31 hafta ile en uzun süre maç kazanamama rekorunu elinde tutan Tasmania Berlin takımının rekoruna çok yaklaştı. 1965-1966 Sezonu'nda Tasmania Berlin, 31 hafta boyunca maç kazanamadı.

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu ile Alman milli Suat Serdar'ın yanı sıra Levent Mercan ve Can Bozdoğan'ın gibi genç futbolcuları da kadrosunda bulunduran Schalke, sezonun geride kalan 10 haftasında sadece üç beraberlik alabildi. Yedi hafta ise sahadan yenik ayrıldı. 31 golle en çok kalesinde gol gören Schalke, rakip fileleri ise sadece 5 kez havalandırabildi. Ligde üç puanla son sırada bulunan Schalke'de önlem amacıyla bazı futbolcular kadro dışı bırakılmıştı. Ancak atılan bu adım da takımın sorunlarını çözmeye yetmedi. Kurtarıcı olarak getirilen Teknik Direktör Manuel Baum Leverkusen yenilgisi sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: “En çok biz koştuk. En fazla driplingi biz yaptık. Tempolu oynayan da bizdik. Savunmada da çok iyiydik. Ancak maçı hediye ettik. Bu kadar ucuz olmamalı.“

Bu arada Milli futbolcumuz Ozan Kabak’ın devre arasında İtalyan devi Milan’a transfer olacağı ileri sürülüyor.