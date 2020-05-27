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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 27.05.2020 - 13:34,Son Güncelleme:

250 öğrenci, 32 öğretmen karantinaya alındı

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250 öğrenci, 32 öğretmen karantinaya alındı
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Almanya’da okulların bir an önce açılması tartışılırken, sağlık idaresi Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde 250 öğrenci ve 32 öğretmeni ev karantinasına aldı.

ALMANYA’da okullar kademeli olarak açılmaya başladı. Daha fazla öğrencinin okula gitmesi tartışmaları sürerken, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde 250 öğrenci ve 32 öğretmenin karantinaya alındığı bildirildi. Eyalet Eğitim Bakanlığı, Rheinische Post gazetesine en az 5 öğretmene koronavirüs tanısı konulduğunu açıkladı. 118 ilkokul, 79 ortaokul dengi okul, 34 lise, 48 meslek okulu ve 6 öğrenme güçlüğü çekenlerin gittiği okulda en az bir öğrencide koronavirüs tanısı konulduğu belirtildi.

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