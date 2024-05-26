24 yıl sonra ‘Demokrasi Şenliği’nde buluştular

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DÖNEMİN Cumhurbaşkanı Jaques Chirac’ın Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Johannes Rau ve Şansölye Gerhard Schröder’in görevde olduğu 2000 yılında Almanya’ya yaptığı resmi ziyaretten bu yana yaşanan üst düzey diplomatik suskunluk sona erdi. Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, bugün öğleden sonra Almanya’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin köklülüğünü vurgulamak amacıyla gerçekleşen ziyaret, Alman Anayasası’nın 75. yıl dönümü vesilesiyle başkent Berlin’de Federal Meclis’in karşısında başbakanlık binasının önünde düzenlenen ‘Demokrasi Şenliği’nde başladı. Macron ve eşini Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender karşıladı. Macron ile Steinmeier, ‘Demokrasi Şenliği’nde kısa birer konuşma yaptılar. Macron, bu denli önemli ve anlamlı bir günde böyle bir ziyareti gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunun altını çizdi. Steinmeier de yaklaşık çeyrek asır sonra Fransa Devlet Başkanı’nın yaptığı bu resmi ziyaretin Almanya ve kendisi için ayrı bir önem taşıdığını söyledi. Steinmeier, konuşmaların ardından Macron’u Bellevue Sarayı’nda askeri törenle karşıladı. İki lider ortaklaşa düzenlenen basın toplantısının ardından Euro 2024 boyunca futbolseverlerin karşılaşmaları birlikte izleyebilmeleri için tarihi Brandenburg Kapısı önünde kurulan suni çimden oluşan ‘taraftar sahasını’ (Fanmeile) ziyaret etti.

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ORTAK BAKANLAR KURULU TOPLANTISI

İki cumhurbaşkanı yarın sabah Nazi döneminde katledilen Avrupalı Yahudiler anıtını ziyaret ettikten sonra Dresden yakınlarındaki Moritzburg Sarayı’nda düzenlenecek etkinliğe katılacak. Daha sonra da öğle yemeğinde Fransız-Alman gençlerin oluşturduğu ‘Avrupa Nesli’ temsilcileriyle bir araya gelecekler. Gençlerle buluşmanın ardından Frauenhofer Enstitüsü’nde yapay zekâ etkinliği ve öğleden sonra da Dresden’deki Kadınlar Kilisesi’ni ziyaretin ardından orada düzenlenen ‘Avrupa Gençlik Şenliği’ etkinliğine katılacaklar. Akşam da Macron, ‘Kültür Akşamı Yemeği’ verecek.

İki lider salı sabahı ise Münster’e geçecek. Münster’deki tarihi belediye binasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Makron’a Avrupa’nın güçlendirilmesi ve Fransız-Alman dostluğunun geliştirilmesine katkılarından dolayı Uluslararası Vestfalya Barış Ödülü verilecek. Ödül töreninde onur konuşmasını Cumhurbaşkanı Steinmeier yapacak. Öğleden sonra da Berlin yakınlarındaki Meseberg’de Devlet Konukevi’nde Cumhurbaşkanı Macron ile Şansölye Scholz başkanlığında iki ülkenin ‘Bakanlar Kurulu’ bir toplantı yapacak. Bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve gençlik takasının yanı sıra Avrupa Birliği’nin (AB)güçlendirilmesi, Ukrayna’da devam eden savaş ile Orta Doğu’da gelişmeler ele alınacak.

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