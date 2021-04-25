24 metrelik bayrağa izin çıkmadı

Legend 1975 fan grubundan Yavuz Minaz, “Bunun için itfaiyeden izin almak gerekiyor. Başvurduk. Ancak bayrağın çok büyük olduğunu söylediler. Oysa Olimpiyat Stadı’na asmamız halinde sorun yaşanmayacaktı. Neden zorluk çıkarıyorlar anlamadım. Legend 1975 fan kulübü üyelerimiz çok üzgün. Bayrağın asılması için bir an evvel karar verilmesini istiyoruz. Şu an bayrağı sadece bahçede sergileyebiliyoruz” diye konuştu.

