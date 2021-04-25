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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 25.04.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

24 metrelik bayrağa izin çıkmadı

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24 metrelik bayrağa izin çıkmadı

Üçüncü ligde mücadele eden Türkgücü Münih taraftarlarının 1975’te kurduğu ‘Legend 1975’ grubunun tribüne serilmek üzere Antalya’da yaptırdığı 40 kilo ağırlığında, 24 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki bayrağa izin çıkmadı.

Legend 1975 fan grubundan Yavuz Minaz, “Bunun için itfaiyeden izin almak gerekiyor. Başvurduk. Ancak bayrağın çok büyük olduğunu söylediler. Oysa Olimpiyat Stadı’na asmamız halinde sorun yaşanmayacaktı. Neden zorluk çıkarıyorlar anlamadım. Legend 1975 fan kulübü üyelerimiz çok üzgün. Bayrağın asılması için bir an evvel karar verilmesini istiyoruz. Şu an bayrağı sadece bahçede sergileyebiliyoruz” diye konuştu.

24 metrelik bayrağa izin çıkmadı

24 metrelik bayrağa izin çıkmadı

 

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