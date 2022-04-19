23 Nisan’da 6 çocuğu uçuracak

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TÜRKİYE’de İngilizce öğretmenliği yaparken, dil bilimi alanında akademisyen olmak amacıyla 2009’da İngiltere’ye gelerek yüksek lisans eğitimine başlayan Selçuk Konaroğlu, 6 yaşındayken Türk Hava Yolları’na ait bir uçağın kokpitini gezdiğinde pilot olmaya karar vermiş. Şartlar uygun olmadığı için bir süre bu hayalini erteleyen Konaroğlu, 2015’te ani bir kararla pilot olmaya karar vermiş. Tüm şartlar uygun hale geldiğinde pilot olmak için eğitim almaya başladığını belirten Konaroğlu, şunları söyledi:

ÜÇ KIZ, ÜÇ ERKEK ÇOCUK

“Bu eğitimi de başarıyla tamamladıktan sonra bu kez pilot eğitmeni olmaya karar verdim. Şimdi bu mesleği yapıyorum. Öğretmenlik geçmişim nedeniyle çocuklara ve gençlere her zaman farklı bir yaklaşımım oldu. Bu yıl 23 Nisan’da İngiltere’deki Türk çocuklarına bir hediye istedim. Instagram ve Facebook hesabımdan bir çağrı yaptım. Önce üç çocuğu uçurmak için yaptığım çağrıyı hem yoğun ilgi hem de eşit sayıda kız ve erkek çocuğu uçurabilmek için altı çocuğa çıkardım. Bana gelen mesaj sırasına göre üç erkek ve üç kız çocuğunu belirledim. Essex bölgesi üzerinde CESSNA 172 tipi dört kişilik uçakla öğlen saatlerinde yapacağımız uçuşlar birer saat sürecek.”

North Weald Sivil Havacılık Uçuş Eğitim Okulu, pilot eğitiminin yanı sıra gökyüzüyle tanışmak isteyenlere hobi uçuşları da yapıyor.