2200 Türk öldü, iflaslar arttı... Salgın Avrupalı Türkleri de vurdu

AVRUPA ülkelerinde vefat eden ve cenaze işlemleri için Türk misyonlarına müracaatı yapılan kişi sayısı 2200’e çıktı. Avrupa ülkeleri arasında geçen yıl en fazla ölüm Almanya’da kayda geçti. Almanya’da 1228 Türk Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Bu sayı ülkedeki toplam Kovid-19 ölümlerinin yüzde 3’ünü oluşturdu. Fransa’da ise Kovid-19 nedeniyle 257 Türk hayatını kaybetti. Belçika, nüfusuna göre Avrupa’da Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı. 11 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 662 binden fazla vaka tespit edildi. Belçika’da yaşayan 250 bin Türk de salgından etkilendi. Ülkede bugüne kadar 150 Türk hayatını kaybetti. Hollanda’da Kovid-19 nedeniyle 247, Avusturya’da ise 95 Türk öldü. Avrupa ülkelerinde yaşamını yitiren Türklerin yüzde 90’ı Türkiye’de defnedildi. CENAZELERE REFAKATÇİ GİDEMEDİ

Avrupa’da Kovid-19’un ilk dalgasında hava ve kara sınırlarının kapatılmasının ardından vefat eden Türklerin cenazeleri sadece belirli havalimanlarından kargo uçaklarıyla Türkiye’ye gönderilebildi. Cenazeler, 17 Nisan’a kadar süren uçuş yasakları nedeniyle Türkiye’ye refakatçisiz gönderildi. Cenazelerin memleketlerindeki defin işlemlerine yakınlarının katılamaması üzüntüleri daha da artırdı. Acılı aileler, akrabalarının cenaze namazları ve defin işlemlerini telefonla yapılan canlı bağlantılarla izleyebildi.

Avrupa ülkeleri arasında Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm Fransa’da kayıtlara geçti. Fransa’nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan 64 yaşındaki Türk vatandaşı Halil Bıçkı virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Almanya’da aynı aileden 1 hafta arayla vefat edenler oldu. Yunanistan’ın, Batı Trakyalı bir Türk’ün cenazesini yakılması şartıyla küllerini kabul edebileceğini bildirmesi üzerine Türk makamları devreye girerek defin işleminin Almanya’da yapılmasını sağladı. Salgının ikinci dalgasında vefat eden Avrupa’daki Türklerin sayısı birinci dalgaya göre 5 kat arttı. TÜRKİYE’YE GİDİŞLER AZALDI

Kovid-19 Avrupa’da yaşayanların vatan hasretlerini gidermesine de engel oldu. Geçen yıl Avrupa’dan kara yoluyla Türkiye’ye gidenlerin sayısı salgınının etkisiyle 2019’a göre yaklaşık üçte bir azaldı. Avrupa Birliği ülkelerinin turistik vizeleri askıya alması nedeniyle Türkiye’den birçok kişi Avrupa’daki akraba, eş dost ve yakınlarını ziyaret edemedi. İŞVEREN TÜRKLER ZOR DURUMDA

Almanya’da 100 binden fazla Türkiye kökenli iş insanı, yaklaşık yarım milyon istihdam sağlarken toplam 50 milyar euro ciro ile ülkenin ve Avrupa’nın ekonomik gelişmesine katkı sağlıyor. Kovid-19 salgını, çoğu hizmet ve gastronomi sektöründe faaliyet gösteren birçok iş insanını derinden etkiledi. Salgın önlemleri kapsamında iş yerlerinin kapatılması, Türk iş insanlarına da büyük zarar verdi. Salgından en çok etkilenenler arasında taksiciler, kuaförler, düğün salonu, restoran ve küçük işletme sahipleri yer alıyor. Hükümetlerin iş yeri sahiplerine destek sözlerine rağmen Avrupa’daki çok sayıda Türk giderlerini karşılayamadığı için iflas etme noktasına geldi. Almanya’da Türkler 1600 düğün salonunda yılda ortalama 130 bin civarında kına, düğün, nişan ve sünnet düğünü yapıyordu. Yıllık yaklaşık 5 milyar euro cirosu olan sektör, salgın nedeniyle iş yapamaz duruma geldi. DERNEK FAALİYETLERİ DURDU

Avrupa’da faaliyet gösteren birçok dernek salgın nedeniyle faaliyetlerini yapamaz hale geldi. Özellikle halk oyunları, koro çalışmaları, eğitim kursları ile cami derneklerinde gerçekleştirilen faaliyetler ertelenmek zorunda kaldı. Türkiye’den gelen tanınmış sanatçıların verdiği konserler de iptal edildi.

Avrupa’da Kovid-19’un neden olduğu ekonomik kriz Türkler arasındaki işsizliği de artırıyor. Almanya’da işsizlik oranı yaklaşık yüzde 6 olurken, Türkler arasında bu oranın yüzde 30’a yakın olduğu tahmin ediliyor.