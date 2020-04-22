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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 22.04.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

21 milyon emekli sevinecek!

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21 milyon emekli sevinecek!
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Bakanlar kurulu bugünkü toplantısında 21 milyon emekliyi sevindirecek maaş zammını onayladı.

BUNA göre doğu eyaletlerinde yaşayanlara yüzde 4.2 oranında zam yapıldı. Eski eyaletteki emekliler ise 1 Temmuz’dan itibaren maaşlarını yüzde 3.45 zamlı alacak. Eski ve yeni eyaletler arasındaki emekli maaşların farkını kapatmak amacıyla farklı oranda zam kararı alındı. Ancak hâlâ doğu ve batı arasındaki emekli maaş farkı sürüyor. Yapılacak zamlarla aradaki farkın ancak 2024 yılında kapanması bekleniliyor.

 

 

 

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