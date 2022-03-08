Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

2023’te sağlık sigortası primleri artabilir!

#Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach#2023’Te Sağlık Sigortası Primleri Artabilir!#AVRUPADAN HABERLER
2023’te sağlık sigortası primleri artabilir

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yasal sağlık sigortası şirketlerinin 2023’te yaklaşık 17 milyar euroluk bir açıkla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Buna göre yasal sağlık sigortası üyeleri, 2023’te sigortaların artan harcamalarına karşı daha yüksek prim ödemek zorunda kalabilirler.

Haberin Devamı

FEDERAL Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Funke Medya grubuna yaptığı açıklamada önümüzdeki yıl, sağlık sigortası fonlarında beklenen açığın kapatılması için, yükün omuzlanması gerektiğini ifade etti. Lauterbach açıklamasına şöyle devam etti: “Sağlık sigortası şirketlerinin etkin rezervlerini, tasarruf gelirlerini ayarlayarak, vergi sübvansiyonunu artırarak yükü birkaç omuza yaymaya çalışacağız. Ek bir nakit enjeksiyonu olmadan, katkı paylarında önemli yükselişlerin olması kaçınılmaz olacaktır.”

‘MAKAS GİTTİKÇE GENİŞLİYOR’
Lauterbach, gelecek yıl beklenen mali açığın nedenleri konusunda da şunları söyledi: “Son yasama döneminde, yasal sağlık sigortası kapsamındaki kişilere sunulan hizmeti önemli ölçüde iyileştirdik. Bunların hepsi maliyetli harcamalar.” Korona krizi nedeniyle de ciddi ölçüde harcamaların arttığını buna karşılık gelirlerin azaldığını ifade eden Lauterbach, “Makas gittikçe genişliyor, koalisyon bunu kısa süre bir içinde, yasal sağlık sigortaları için hazırlanacak bir finansman yasasıyla düzenlemeye gidecek” diye konuştu.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach#2023’Te Sağlık Sigortası Primleri Artabilir!#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin