2023’te sağlık sigortası primleri artabilir!

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FEDERAL Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Funke Medya grubuna yaptığı açıklamada önümüzdeki yıl, sağlık sigortası fonlarında beklenen açığın kapatılması için, yükün omuzlanması gerektiğini ifade etti. Lauterbach açıklamasına şöyle devam etti: “Sağlık sigortası şirketlerinin etkin rezervlerini, tasarruf gelirlerini ayarlayarak, vergi sübvansiyonunu artırarak yükü birkaç omuza yaymaya çalışacağız. Ek bir nakit enjeksiyonu olmadan, katkı paylarında önemli yükselişlerin olması kaçınılmaz olacaktır.”

‘MAKAS GİTTİKÇE GENİŞLİYOR’

Lauterbach, gelecek yıl beklenen mali açığın nedenleri konusunda da şunları söyledi: “Son yasama döneminde, yasal sağlık sigortası kapsamındaki kişilere sunulan hizmeti önemli ölçüde iyileştirdik. Bunların hepsi maliyetli harcamalar.” Korona krizi nedeniyle de ciddi ölçüde harcamaların arttığını buna karşılık gelirlerin azaldığını ifade eden Lauterbach, “Makas gittikçe genişliyor, koalisyon bunu kısa süre bir içinde, yasal sağlık sigortaları için hazırlanacak bir finansman yasasıyla düzenlemeye gidecek” diye konuştu.