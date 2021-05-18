2022’de emekli maaşlarına beklenenden daha fazla zam geliyor

PANDEMİ döneminde emekli vatandaşların sağlık dışında en fazla merak ettiği konuların başında emekli maaşları geliyor. Medyada yer alan haberlere göre federal hükümet, emeklilerin mağdur olmaması için çok daha farklı modeller üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ekonomi profesörü Martin Werding, Almanya’daki yaklaşık 21 milyon emeklinin 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren batı eyaletlerinde yüzde 4.8, doğu eyaletlerinde ise yüzde 5.6 daha fazla emekli maaşı alacaklarının hesaplandığını söyledi. İleriki yıllarda da emekli maaşlarının aynı düzeyde artmasının beklendiğini kaydeden Werding, bunun hükümetin hazırladığı yeni formül ile mümkün olabileceğini dile getirdi. Konuyla ilgili Bild gazetesi’nin haberine göre ise hükümetin geçen yılın kasım ayından itibaren yeni hesaplama içinde olduğu kaydedildi.