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HABERLERAvrupa Haberleri

2022’de ekonomik kayıp 50 milyar euro

#Omikron #GSMH#IW
2022’de ekonomik kayıp 50 milyar euro

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gastronomi ve perakende ticaret yer aldı. Salgının ilk yılında acil korona yardımıyla birçok küçük işletme ayakta kalmaya çalışırken, aşının bulunmasıyla bu sektörler de umutlandı. Ancak Omikron varyantı salgının kısa zamanda ortadan kalkacağı yönündeki umutları söndürdü.

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ALMANYA Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan araştırmaya göre, Omikron varyantıyla mücadele için korona önlemlerinin sıkılaştırılması, özellikle gastronomi ve konaklama sektörü ile perakende alışveriş yapılan mağaza ve dükkânları ekonomik açıdan derinden etkileyecek. IW’nin hesaplamalarına göre bu sektörlerin 2022’de toplam 50 milyar euro zarar etmesi bekleniyor. Ekonomi uzmanları, gastronomi sektörü için işlerin 2021 yılındaki gibi kötü gitmesi durumunda, satışlardaki kaybın normal bir yıla kıyasla 10 milyar euroyu geçebileceği uyarısında bulundu. IW’nin değerlendirmesine göre, salgın zaten Alman ekonomisine şu ana kadar ciddi zarar verdi. 190 milyar eurosu geçen yıl, 145 milyar eurosu 2021’de olmak üzere şu ana kadar yaklaşık 335 milyar euro toplam katma değer kaybı oldu. Uzmanların hesaplamalarına göre, Omikron varyantı olmasaydı bile buna, 2022’nin ilk çeyreğinde 35 milyar euro daha katma değer kaybı eklenecekti. Yeni dalga ve ilgili kısıtlamalar, gayri safi milli hasıla (GSMH) kaybını 5 ila 15 milyar euro daha artırdı. IW’de görevli ekonomi uzmanlarına göre uzun vadede yüksek bir aşılama oranı normalliğe giden yolu sağlayabilir.

2022’de ekonomik kayıp 50 milyar euro

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#Omikron #GSMH#IW

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