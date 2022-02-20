2022 Almanya Güzeli Brezilyalı Barros

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BARROS, Miss Germany seçildiğinin anons edilmesi üzerine sahnede dizlerinin üzerine çöktü. Diğer yarışmacıların desteğiyle ayağa kaldırılan Barros, gözyaşlarına hâkim olamadı. Yarışmaya Berlin güzeli olarak katılan Barros, sosyal adalet, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında aktif olarak çalışıyor. Rust kentinde yapılan Miss Germany finalinde sahneye çıkan 37 yasındaki Barros, “Hepimiz dünya üzerinde yaşıyoruz ve onun şu anda hepimize ihtiyacı var” dedi. Barros, faaliyet gösterdiği alanları ve konuları daha çekici ve seksi yapmak istediğini de kaydederken, bu nedenle sosyal medyayı çok aktif kullandığını söyledi: “Ulaşmak istediğim kitlenin hepsi gazete okumuyor ama ekranı aşağı kaydırıyor.”

Güzellik yarışması konseptinde yaptığı değişiklikle kimilerinin övgüsünü, kimilerinin de eleştirisini alan Miss Germany organizasyonunun bu yılki sloganı ‘Çalışan kuşak takar’ oldu. Miss Germany, yeni konseptinde bikinili defileler ve erkeklerin ağırlıkta olduğu jüri yerine, kadınların toplum içindeki mücadelelerini ön plana çıkarıyor. Bu yıl ırkçılıkla mücadele eden Black Lives Matter etkinliğine katılan siyahi kadınlar ile ilk defa transseksüel bir kadın da finalde yer aldı. Miss Germany, jürinin ve canlı olarak yayınlanan yarışmada seyircilerin oylarıyla belirlendi.