‘2020 Bavyera Uyum Ödülü’ Yasemin Günay’ın

BAVYERA Eyaleti’nin ilk uyum sorumlusu olan milletvekili Martin Neumeyer tarafından hayata geçirilen ve 2012 yılından beri her yıl verilen ‘Bavyera Uyum Ödülleri’ için bu yıl başvuran 132 adaydan ‘Gezici Hospiz DaSein’ projesiyle Yasemin Günay ödülün sahibi oldu. Birincilik ödülünü, Bavyera Eyalet Parlamentosu Başkanı Ilse Eigner ve uyumdan da sorumlu İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ile hükümetin uyumdan sorumlu milletvekili Gudrun Brendel-Fischer, tarafından verildi. Bavyera Uyum Konseyi üyelerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilen 132 başvuru arasında yapılan seçimde, uyuma özel katkıda bulunan 3 proje ödüle layık görüldü.





ÖLMEZ ÜZERE OLANLARA HİZMET

Toplam 6 bin Euro ödüllü ‘Gönüllülük kapıları açar- Bağlılık birleştirir’ temalı projeler arasından, birincilik ödülünü göçmen kökenli vadandaşlara yönelik kültürel açıdan çok hassas ve örnek çalışmasıyla ‘Gezici Hospiz DaSein’ projesi yöneticisi Yasemin Günay aldı. Münih Hospizdienst DaSein e.V. (Münih Darülaceze Hizmeti) adlı dernek yaklaşık 30 yıldır, ağır hasta ve ölüm döşeğinde olan kişilerin son yolculuğunu insan haysiyetine uygun bir şekilde geçirebilmesine yardımcı oluyor. Münih ‘Gezici Hospiz DaSein, proje yöneticisi hemşire ve palyatif bakım uzmanı Yasemin Günay Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamasında 2019’un sonlarına doğru başlattığı ve ödül aldığı projenin amacının, “Özellikle göçmen kökenli vatandaşların 6 aylık ücretsiz kurslarla, gönüllülük esasına göre eğitime tabi tutulup yetiştirilerek Darülaceze derneğine bakım elemanı olarak kazandırılmaları olduğunu söyleyerek, 2021 Ocak ayından itibaren gönüllü bakım eğitimin ikinci ayağına başlıyacaklarını ve ilgilenen vatandaşların Tel: 089 – 124 70 51 42 Fax: 089 – 124 7051 55 E-Mail: y.guenay@hospiz-da-sein.de

www.hospiz-da-sein.de adresinden mutlaka kendisine ulaşmalarını istedi. Anadilde sunulan ve kültürel çeşitliliğe dayalı bu servis sayesinde ölmek üzere olan hasta ve akrabalarına ana dillerinde oluşturulan bir ekiple daha iyi hizmet verilebilecek. Bu projeyle aynı zamanda toplumda örnek teşkil edilerek eğitimli gönüllü bakım elamanlarının topluma kazandırılması hedefleniyor. Yasemin Günay, son yıllarda artan göçmen yaşlı nüfus sayısına da dikkat çekerek “Ama buna rağmen göçmen kökenli nüfusta hâlâ yeterli sayıda eğitimli bakım elemanları bulunmuyor özellikle bu vatandaşların ana dillerinde hizmet verebilecek kalifiye eleman yok denecek kadar az o yüzden acil önlemler alınması gerekiyor” diye konuştu.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ ‘GÖNÜLLÜLER AJANSI’NIN

İkincilik ödülü, 2 bin Euro ile Elizabeth Bauer yönetimindeki Landshut Kültürlerarası ‘Gönüllüler Ajansı’na verildi. Bu ajanstaki gönüllü göçmen kökenliler kreşlere giderek küçük çocuklara yaşadıkları ülke kültürünü anlayıp tanımaları yönünde hikaye ve masallar okuyor. Bin Euro değerindeki üçüncülük ödülü ise Marktheidenfeld Minigolf projesi ile, 16 yaş üzeri sığınmacı gençlere minigolf sahalarını müstakil yönetmeleri eğitimi veren projenin oldu.