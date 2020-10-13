‘2020 Barış Ödülü’ Anne Weber’in

JÜRİ, ödüle aday olan toplam 206 eseri değerlendirdi. Bir yıl süren değerlendirme sonucunda Anne Weber’in Fransız direnişçi Anne Beaumanoir’in hayatını kaleme aldığı ve Matthes&Seitz Yayınevi tarafından basılan roman birinciliği kazandı. Jüri gerekçesini, “Anne Weber’in anlatım gücü kadın kahramanının gücüyle örtüşmüş” sözleriyle açıkladı. ‘2020 Barış Ödülü’nü alan Anne Weber, 1965 yılında Frankfurt’ta doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Fransa’ya yerleşti ve hâlâ orada yaşıyor. Fransa’da tercümanlık yaptı. 1990’lı yılların sonunda Fransızca ve Almanca kitaplar kitaplar yazmaya başlayan Weber, Almanca yazdığı kitaplarını Fransızcaya, Fransızca yazdıklarını da Almancaya kendisi tercüme etti. Weber ödül getiren ‘heldinnenepos’ adlı romanın kahramanı Anne Beaumanoir ise 1923 yılında doğdu. Weber’in tanıştığı ve kendisinden çok etkilendiği Beaumanoir, Fransa direnişinde aktif rol aldı. Komünist Parti üyesi Beaumanoir, Fransa’nın Cezayir’deki işgalinin son bulması için uzun yıllar mücadele verdi. ‘TEK KOLU KESİLMİŞ GİBİ’

Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı bu yıl 14-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Fuarda geçen yıllarda alışık olduğumuz birçok şeyi bu yıl yapamayacağız. Fuarın onur yazarı olmayacak, yurt dışından davetli bulunmayacak, kitapseverler fara alınmayacak, kitap sergisi açılmayacak, resepsiyonlar verilmeyecek, kitap stantları açılmayacak. Frankfurtlu yayıncı Joachim Unseld, fuarın geçmiş yıllara göre farklı bir biçimde açılmasını “Fuarın sanki tek kolu kesilmiş gibi” sözleriyle değerlendirdi. Kitapseverler fuarı dijital ortamda takip edebilecek.