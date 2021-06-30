20 bin yeni personel alacak

YIL sonuna kadar 20 bin dolayında yeni personele ihtiyaç duyulduğunu keydeden Seiler, teknolojik yeniliklere açık, demir yollarında çalışmaya ilgi duyan vatandaşların kendilerine başvurmalarını istedi. Daha önce de mayıs ayı itibarıyla 15 bin yeni personel alımı yaptıklarını kaydeden İnsan Kaynakları Başkanı, bunlara ek olarak tren yolu bakım ve inşaatı, vatmanlık, makinist, denetim ve IT bölümleri başta olmak üzere tren taşımacılığıyla ilgili her alanda ilgili personel beklediklerini söyledi. Yeni personel alımlarının hükümetin iklim koşullarını düzeltme yönünde aldığı karar doğrultusunda DB’nin yolcu taşıma kapasitesini gelecek yıllarda iki katına çıkarma hedefiyle bütünleştiğini belirten Seiler, aynı zamanda genel personel yapısını gençleştirmeye yönelik adım olduğunu vurguladı. Almanya’da hükümet iklim politikaları gereği otomobil ve uçak seyahatlerini büyük ölçüde tren yollarına kaydırma planı hazırlamış, buna göre DB’nin günlük olarak 5 milyon otomobil hareketi ile 14 bin uçak yolculuğuna denk gelecek şekilde değişime gideceği duyurulmuştu.