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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 24.01.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

2 yıldır aranıyordu... Türkiye’ye kaçarken yakalandı

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2 yıldır aranıyordu... Türkiye’ye kaçarken yakalandı
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Almanya’da 25 farklı suçtan aranan ismi açıklanmayan Türkiye kökenli kişi, uçakla Türkiye’ye kaçarken yakalandı.

Almanya’nın Geldern Bölge Mahkemesi, 48 yaşındaki Türk kaçak hakkında yasa dışı yollardan mali avantaj elde ettiği ve şiddet uyguladığı gibi gerekçelerle gözaltı kararı vermişti. Farklı suçlar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Türkiye kökenli kişi, 400 bin euro tutarında yolsuzluk yapmakla suçlanıyor. Mönchengladbach Savcılığı, sanığı 2 yıldan fazla süredir aradığını bildirdi.

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