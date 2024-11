2 mezar taşıyla başladılar... 10 yıl sonra evleri...

Haberin Devamı

AİLE, her yıl olduğu gibi bu yıl da evlerini iskeletler, ejderhalar ve cadılarla doldurdu. İki üç hafta süren bir hazırlık sonrası, Grünwald Ailesi’nin evinin her bir bölümü adeta korku odalarına dönüştürüldü. Bir ejderha kanatlarını çırpıyor ve burun deliklerinden duman üflüyor. Ziyaretçileri 2.40 metre yüksekliğinde bir iskelet karşılıyor. Evlerinin üzerinde toplam on figür bulunuyor. Ayrıca pencerelere yansıtılan tüyler ürpertici videolar ve ayrıntılı aydınlatmalar da var.

Aile, Neuaubing’deki evlerinin önünde Cadılar Bayramı için 10 yıldır muazzam bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor ve kapılarını ilgi duyan ziyaretçilere açıyor. Bay Grünwald Sahne ve Dekorasyon Tasarımcısı Bay Grünwald’ın bu tutkusu 10 sene önce 31 Ekim’de Cadılar Bayramı için bahçesine 2 tane mezar taşı yerleştirerek başlamış. Komşular tarafından çok ilgi görünce sonraki yıllarda bunlara daha fazlasını eklemiş. Tabii teknik de ilerledikçe daha etkili, profesyonel figürler de yerini almış. Grünwald Ailesi’nin adeta ‘Cadılar Evi’ne dönüşen evlerini hafta sonu da dahil her gün saat 17.30-21.00 arası ziyaret etmek mümkün.