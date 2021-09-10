2 kez Almanya’da, 4 kez Türkiye’de aşı oldu

DAHA önce 5 kez koronavirüs aşısı olan 68 yaşındaki gurbetçi Erkan Mısırlı, 6’ncı aşısını Bodrum Akyarlar Sağlık Ocağı’nda vuruldu. Mısırlı, neden bu kadar çok aşı olduğunu ise şöyle anlattı: “Türkiye’de bu yılın şubat ve nisan aylarında iki kez Çin aşısı oldum. Ancak bu aşı Avrupa’da kabul edilmiyor. Almanya’ya giderken test yaptırmak zorunlu. İlk zamanlar Türkiye’de BioNTech olmadığı için Almanya’ya giderek orada aşı olmaya karar verdim. Orada tercih hakkı olmadığı için AstraZeneca aşısı yaptılar. 2 ay sonrasına ikinci aşı randevusu verdiler. Vakti gelince Almanya’daki ikinci aşı randevusuna giderek toplamda 4’üncü koronavirüs aşısını oldum. O gün BioNTech yok diye Moderna aşısı yaptılar. Ama benim aklım hep BioNTech aşısındaydı. Aşı olup Türkiye’ye gelince burada BioNTech aşısı çıktı, onu da geçen ağustos ayında oldum etti 5. Şimdi de Türkiye’de imkan çıkınca BioNTech’in ikinci doz aşısını oldum. Bunun birlikte etti 6. Biraz aşı kokteyli gibi oldu, fakat koruyucu etkisine güveniyorum. Sanırım artık her yıl düzenli olduğum grip aşısına gerek kalmadı.”

Almanya’dan emekli Türkiye’de yaşayan çifte vatandaş Mısırlı, torunlarını görmek için çok sık Almanya’ya gidip geldiğini söyledi. Bir dönem Hürriyet’te de muhabirlik yapan Erkan Mısırlı, “Aşılar için hiçbir ücret ödemedim” dedi. Türkiye’de 4 Almanya’da 2 aşı olarak dünya rekoru kıran Erkan Mısırlı, elindeki aşı sertifikalarını gösterdi. Brezilya’da 5 kez aşı olan bir kişi, “Bu kadar imkânı nasıl buldu” denilerek gündem olmuştu.