2.5 ayda 188 İslam düşmanlığı suçu işlendi

188 suç vakası içerisinde 9 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılan cevapta, yaralananlar nedeniyle hiç kimsenin gözaltına alınmadığının belirtilmesi dikkati çekti. Hükümetin cevabında, İslam düşmanlığı içeren saldırılar nedeniyle sadece soruşturmaların bulunduğu vurgulandı. Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, uzun zamandır Alman toplumunda İslam düşmanlığının yoğunlaştığını söylediklerini belirterek, “Bu rakamlar, bizim söylediklerimizi teyit ediyor” dedi. Önergede sadece polise intikal eden olayların belirtildiğine ancak polise intikal etmeyen birçok İslam düşmanlığı vakasının da bulunduğuna işaret eden Kesici, şunları söyledi: “Aslında İslam düşmanlığının daha çok olduğu görülebilir. Özellikle Kovid-19 döneminde bu kadar suç işlenmesinin, ilerleyen dönemlerde daha fazla suç işlenebileceğinin işareti olarak görmek mümkün. İslam düşmanlığına karşı yeni kurulan komisyonla Alman hükümetinin bu olayların farkına vararak karşı tedbirleri alacağını umuyoruz.”