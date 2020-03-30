19 yaşındaki Kristian yüzde 52.5’le başkan

Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde birinci tur seçimlerde yeterli çoğunluğun sağlanamadığı 750 civarında belde ve belediyede ikinci tur belediye başkanlık ve kaymakamlık seçimleri yapıldı. Birinci tur seçimlerde korona salgını nedeniyle tüm tartışmalara rağmen seçmenler sandık başına giderken, ikinci tur seçimler sadece mektupla oy usulü yapıldı. Seçmenler seçim pusulalarını eyaletteki 19 bin 559 posta kutusuna attı. Seçime katılım birinci tur seçimlere kıyasla arttı. İkinci tur seçimler korona krizi gölgesinde maraton bir yarışa sahne oldu.

Münih’te yine Sosyal Demokrat Parti (SPD) büyük farkla kazandı. SPD’li Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter, rakibi Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) adayı Kristina Frank’a büyük fark attı. Yüzde 28.6 oy Kristina Frank, yüzde 71.4 oyla seçimi kazanan rakibi Reiter’i kutladı. Ancak SPD, eyaletin ikinci büyük kenti Nürnberg’de tarihi bir yenilgiye uğradı. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri SPD’nin kalesi olan Nürnberg CSU’nun eline geçti. Nürnberg’i yıllardır yöneten SPD’li büyükşehir Belediye Başkanı Ulrich Maly ise yeniden aday olmadı. Yerine aday olan Thorsten Brehm seçimi yüzde 47.8 oyla kaybetti. CSU adayı Marcus König ise yüzde 52.2 oyla SPD’nin kalesini yıkarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Nürnberg’de seçime katılım birinci turda yüzde 47’de kalırken ikinci turda yüzde 51.6 oldu.

BİR KALE KAZANDI

Nürnberg’de tarihi bir zafer yaşayan CSU ise bu sefer İngolstadt kentinde kaleyi SPD’ye kaptırdı. SPD adayı Christian Scharpf yüzde 59.3 oyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu CSU’lu Christian Lösel’den devraldı. Augsburg’da da tarihi bir seçim yaşandı. Kentin tarihinde ilk kez bir kadın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CSU adayı Eva Weber yüzde 62.3 oy aldı. SPD ve CSU’dan iki kadın adayın yarıştığı Regensburg kentinde henüz mektupla oy sayımı sürüyor. Landshut kentinde Hür Demokrat Parti (FDP) adayı Alexander Putz yüzde 70.4 oyla Yeşiller’e karşı kazandı. Yeşiller, ikinci tur seçimlerde genel olarak düş kırıklığı yaşadı. Miesbach kentinde kaymakamlık seçimini Yeşiller 6 yıl sonra CSU’ya kaptırdı.

Bir tarihi olay da Bavyera’nin Hof kentine bağlı küçük beldesi Lichtenberg’te yaşandı. 19 yaşındaki hukuk öğrencisi Kristian von Waldenfels (CSU) yüzde 52.5 oyla seçimi kazandı ve eyalet tarihinde en genç belediye başkanı oldu. Freising kentinde seçimi Hür Seçmenler (FW) listesinden Helmutz Petz (yüzde 59.7) kazandı.