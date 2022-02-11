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HABERLERAvrupa Haberleri

Atatürk Kupası yeniden yapılacak

#Atatürk Kupası#AVRUPADAN HABERLER#Başar Şen
Atatürk Kupası yeniden yapılacak

Berlin’de Türk spor kulüpleri temsilcileri, korona salgını nedeniyle iki yıldır yapılamayan Atatürk Kupası’nın bu yıl içinde gerçekleştirilmesi için bir araya geldi. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök de Türk Spor Merkezi’nin düzenlediği buluşmanın konuğu oldu. Büyükelçi Başar Şen, Atatürk Kupası’nın Almanya genelinde gerçekleşmesi için tüm başkonsoloslukların da destek vereceğini belirtti. Türk Spor Merkezi Başkanı Rauf Çakır, Atatürk Kupası’nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi. Atatürk Kupası’nın Almanya çapında organize edilmesi için bir organizasyon komitesi oluşturulacak ve Berlin Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirilecek.

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Atatürk Kupası yeniden yapılacak
Berlin çapında farklı liglerde oynayan futbol kulüpleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Büyükelçi Başar Şen, konuşmasının başında korona salgınına dikkat çekti ve hafife alınmamasını istedi. Berlin’de başkonsolos olarak görev aldığı dönemde de Atatürk Kupası’nın gerçekleşmesine destek verdiklerini belirten Başar Sen, "Bizim görevimiz Almanya’daki vatandaşlarımızın iyi olmaları, refah içeresinde olmaları ve sıkıntıyla karşılaşmamaları. Batıda bir hastalık olarak kendini gösteren yabancı düşmanlığından etkilenmemelerini istiyoruz. Ama aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde olmalarını da diliyoruz" dedi.
Atatürk Kupası yeniden yapılacak
Büyükelçi sporun Almanya’daki Türk vatandaşlarının Türkiye ile bağlarının kopmaması için önemli alanlardan biri olduğuna dikkat çekti. Bu bağlamda Türkçe’nin de önemine değinen Şen, "Vatandaşlarımızın anavatanla bağlarının korunması da öncelikli hedeflerimizden biri. Bunun en önemli şartı, dilin korunması. Aile içinde dilin korunması ile Türkçeyi iyi konuşmaları ve geldikleri ülkenin kültürüyle bağlarını kopartmamaları önemli. Türkçe’nin korunması ve yeni nesle aktarılmasının belli yöntemleri var. Okullarda Türkçe eğitim bunlardan biri. Bu konuda pedagoglar da anadilini iyi bilen çocukların ikinci dili de çok iyi öğrendiklerini söylüyor. Dilin korunmasının yöntemleri arasında spor da yer alıyor. Birlikte yapılan spor sırasında çocuklara kültürel özellikleri aktarabilirsiniz. Spor kulüplerinin bu girişiminin değerine inanıyorum. Başkonsolos olarak görev aldığım dönemde destek vermiştim. Bundan sonra da destek vereceğim“ dedi.
Atatürk Kupası yeniden yapılacak

 
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#Atatürk Kupası#AVRUPADAN HABERLER#Başar Şen

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