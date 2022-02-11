Atatürk Kupası yeniden yapılacak

Berlin çapında farklı liglerde oynayan futbol kulüpleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Büyükelçi Başar Şen
, konuşmasının başında korona
salgınına dikkat çekti ve hafife alınmamasını istedi. Berlin’de başkonsolos olarak görev aldığı dönemde de Atatürk
Kupası’nın gerçekleşmesine destek verdiklerini belirten Başar Sen, "Bizim görevimiz Almanya
’daki vatandaşlarımızın iyi olmaları, refah içeresinde olmaları ve sıkıntıyla karşılaşmamaları. Batıda bir hastalık olarak kendini gösteren yabancı düşmanlığından etkilenmemelerini istiyoruz. Ama aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde olmalarını da diliyoruz" dedi.
Büyükelçi sporun Almanya’daki Türk vatandaşlarının Türkiye ile bağlarının kopmaması için önemli alanlardan biri olduğuna dikkat çekti. Bu bağlamda Türkçe’nin de önemine değinen Şen, "Vatandaşlarımızın anavatanla bağlarının korunması da öncelikli hedeflerimizden biri. Bunun en önemli şartı, dilin korunması. Aile içinde dilin korunması ile Türkçeyi iyi konuşmaları ve geldikleri ülkenin kültürüyle bağlarını kopartmamaları önemli. Türkçe’nin korunması ve yeni nesle aktarılmasının belli yöntemleri var. Okullarda Türkçe eğitim bunlardan biri. Bu konuda pedagoglar da anadilini iyi bilen çocukların ikinci dili de çok iyi öğrendiklerini söylüyor. Dilin korunmasının yöntemleri arasında spor da yer alıyor. Birlikte yapılan spor sırasında çocuklara kültürel özellikleri aktarabilirsiniz. Spor kulüplerinin bu girişiminin değerine inanıyorum. Başkonsolos olarak görev aldığım dönemde destek vermiştim. Bundan sonra da destek vereceğim“ dedi.