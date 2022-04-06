18, 50 derken, 60 yaş üstüne aşı gündemde

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DER Tagesspiegel gazetesi, koalisyon ortaklarının 60 yaş üstündeki grubun tam olarak aşılanması konusunda anlaştığını duyurdu. Yarın Meclis’te görüşülecek aşı zorunluluğuyla ilgili oturum öncesinde varılan anlaşmaya göre, hükümet ortakları ekim ayına kadar 60 yaş üzerindeki herkesin üç kez aşılanmasını öngörüyor. Üç aşıyı yaptırmayanlara birtakım yaptırımların uygulanması planlanıyor. Buna paralel olarak yaz aylarından itibaren aşı konusunda bilgilendirme kampanyası da başlatılacak.

TASLAKTA, AŞI VERİ TABANI DA VAR

Anlaşmaya göre hükümet, haziran ayında aşı süreciyle ilgili genel bir rapor hazırlayacak. Bu konuda ikinci rapor ise eylülde sunulacak. Raporda, aktüel vaka sayıları, hastanelerdeki doluluk oranları, virüsün yeni varyantları ve olası tehlikeleri gibi detaylar yer alacak. Rapora göre salgının yeniden tehdit oluşturduğu sonucu çıkarsa, 18 yaş üstüne aşı zorunluluğu yeniden gündeme gelecek. Koalisyon ortaklarının yeni anlaşmasına Birlik Partileri milletvekillerinin de destek vermesi bekleniyor. Koalisyon ortakları, Birlik Partili milletvekillerine çağrı yaparak, “Bu öneriye katılmak için Birlik Partileri’nin sorumluluğuna güveniyoruz” açıklamasından bulundu. Yeni yasa konusunda uzlaşan milletvekilleri, taslağın Birlik Partileri’nin önerdiği aşı veri tabanı oluşturulmasını da içerdiğini belirtti.