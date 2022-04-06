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18, 50 derken, 60 yaş üstüne aşı gündemde

#Almanya#Aşı#AVRUPADAN HABERLER
18, 50 derken, 60 yaş üstüne aşı gündemde

Almanya’da koronavirüs salgını gündemden düştükçe, aşı zorunluluğuyla ilgili yasal düzenleme de giderek gündemden kayboluyor. Başbakan Olaf Scholz ile Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın desteklediği 18 yaş üstü herkese aşı zorunluluğu getiren yasa teklifi, Meclis’te çoğunluk sağlanamayacağı gerekçesiyle çekilmişti. Ardından yasayı hazırlayan milletvekillerinin 50 yaş üstü aşı zorunluluğu için anlaşmaya çalıştıkları duyuruldu. Ancak şimdi de 60 yaş üstündekilere aşı zorunluluğu gündeme geldi.

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DER Tagesspiegel gazetesi, koalisyon ortaklarının 60 yaş üstündeki grubun tam olarak aşılanması konusunda anlaştığını duyurdu. Yarın Meclis’te görüşülecek aşı zorunluluğuyla ilgili oturum öncesinde varılan anlaşmaya göre, hükümet ortakları ekim ayına kadar 60 yaş üzerindeki herkesin üç kez aşılanmasını öngörüyor. Üç aşıyı yaptırmayanlara birtakım yaptırımların uygulanması planlanıyor. Buna paralel olarak yaz aylarından itibaren aşı konusunda bilgilendirme kampanyası da başlatılacak.

TASLAKTA, AŞI VERİ TABANI DA VAR
Anlaşmaya göre hükümet, haziran ayında aşı süreciyle ilgili genel bir rapor hazırlayacak. Bu konuda ikinci rapor ise eylülde sunulacak. Raporda, aktüel vaka sayıları, hastanelerdeki doluluk oranları, virüsün yeni varyantları ve olası tehlikeleri gibi detaylar yer alacak. Rapora göre salgının yeniden tehdit oluşturduğu sonucu çıkarsa, 18 yaş üstüne aşı zorunluluğu yeniden gündeme gelecek. Koalisyon ortaklarının yeni anlaşmasına Birlik Partileri milletvekillerinin de destek vermesi bekleniyor. Koalisyon ortakları, Birlik Partili milletvekillerine çağrı yaparak, “Bu öneriye katılmak için Birlik Partileri’nin sorumluluğuna güveniyoruz” açıklamasından bulundu. Yeni yasa konusunda uzlaşan milletvekilleri, taslağın Birlik Partileri’nin önerdiği aşı veri tabanı oluşturulmasını da içerdiğini belirtti.

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