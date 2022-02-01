16 yıl önce ölen dedesine seçim mektubu geldi

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33 yaşındaki genç milletvekili Kurt, dedesi adına gelen seçmen mektubunu, anneannesini ziyarete gittiğinde gördüğünü belirtti. Anneannesinin gelen mektubu tercüme etmesi için kendisine verdiğini belirten Kurt, belediyeden dedesine hitaben gelen mektubu görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Kurt, Twitter hesabından seçmen kağıdını paylaşarak, “Sevgili Mitte Belediyesi, seçimlere davet ettiğiniz ve seçmen kâğıdı gönderdiğiniz dedem 16 yıl önce öldü. Anlaşılan ikâmet bilgilerinizi güncellemenizin üzerinden epey zaman geçmiş. Not: Mektubunuzu zaten anlamazdı. Çok iyi Almanca bilmiyordu” diye yazdı. Dedesinin 1973’te misafir işçi olarak Berlin’e geldiğini belirten Taylan Kurt, “Berlin ve belediye, bu hareketle kendisini küçük düşürüyor. Aradan sadece birkaç yıl geçmiş olsaydı, belki anlaşılabilirdi. Ama ölümden 16 yıl sonra anlaşılması zor” dedi.

Berlin’de ilçe belediyeleri, belediye meclislerinde söz alacak yaşlılar temsilcisi seçiyor. Bu yıl seçimler 14 Mart-18 Mart tarihleri arasında yapılacak.