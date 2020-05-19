16 milletvekili ortak çalışma başlattı...
Almanya’da koralisyon ortakları CDU/CSU ve SPD’li 16 milletvekili, fuhşun yasaklanması için ortak çalışma başlattı. Milletvekilleri, bu alanda çalışan kadınların yeniden normal hayatlarına dönmeleri için bir program hazırlamayı hedefliyor.
KOVİD-19 salgını nedeniyle eyalet hükümetleri hayat kadınlarının çalışmasına izin vermiyor. Eyaletler, fuhuş yoluyla salgının hızla yayılmasından endişe ediyor. Federal Meclis’te ortak hazırlanan metinde, “Fuhuş, salgının yayılmasında süper bir ortam. Çünkü cinsel ilişki sırasında sosyal mesafe kuralı uygulanamaz” sözleri yer aldı. Yasağı isteyen milletvekilleri para karşılığında seks yapılmasının insan onurunu zedelediğini ve kadınların baskı altında tutulmasını sağladığını da gerekçeler arasında gösteriyor.
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