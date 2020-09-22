16 bin Türk Alman vatandaşlığını kaybetmiş!

AfD’nin, medyada yer alan ‘Bir milyona yakın Türk’ün Alman vatandaşlığı gitti’ haberlerini baz alarak hazırladığı ve Meclis’e sunduğu soru önergesine verilen cevapta, Alman vatandaşlığına geçtikten sonra, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren izinsiz olarak Türk vatandaşlığını aldığı için Alman vatandaşlığını kaybedenlerin toplam sayısının 15 bin 968 olduğu yer aldı. Vatandaşlığı kaybedenlerin tamamına oturum ve yerleşme izni verildiği de belirtildi.

KENDİLERİ İHBAR ETTİ

Hükümetin verdiği cevaba göre, 1 Ocak 2000’den itibaren Türkiye de dahil başka ülke vatandaşlığını izinsiz olarak geçtikleri için Alman vatandaşlığını kaybedenlerin toplam sayısı ise 18 bin 781 olarak belirtildi. 2005 yılından beri tespit edilen aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu başka ülke vatandaşı 6 bin 994 kişi Alman vatandaşlığını kaybederken, 2006 yılında bu rakam 1478. O yıllarda sayının yüksek olmasının nedeni ise hükümetin çağrısına uyan birçok kişinin ilgili mercilere başvurarak izinsiz Türk vatandaşlığına geçtiğini kendilerini ihbar etmesi.

250 BİN ÇİFTE VATANDAŞ VAR

Son yıllarda ise sayı oldukça düşük. 2020 yılının ilk yedi ayında 11 kişinin Alman vatandışığını aynı gerekçeyle yitirdiği açıklanırken, 2019’da sayı 485 ve 2018 yılında bu rakam 706. Aynı cevapta Almanya’da çifte vatandaş Türk sayısının ise 2019 sonu itibariyle 252 bin olduğu da belirtildi. Hükümet son üç yılda Alman vatandaşlığını koruyarak Türk vatandaşlığına geçmek için başvurular alındığını da söylerken, son üç yılda toplam 146 kişinin bu yönde başvurusu olduğunu açıkladı. Cevapta federal içişleri bakanlığının eyalet içişleri bakanlık ve senatörlüklerini, Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının pasaport ve nüfus yenileme işlemleri sırasında 1 Ocak 2000’den sonra izinsiz olarak Türk vatandaşlığına geçip geçmediklerinin incelenmesi yönünde uyardığı da kaydedildi. Federal hükümetin konuyu Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle sık sık görüştüğü de soru önergesine verilen cevapta belirtildi.

14 SORU SORMUŞTU

AfD Federal Meclis Grup Eş Başkanları Alice Weidel ile Alexander Gauland imzasıyla Federal Meclis’e sunulan önergede 14 soru yer almıştı. İlk soruda, Almanya’daki çifte vatandaş Türkiye kökenlilerin sayısını sorgulayan AfD, 1 Ocak 2000’den sonra izinsiz olarak Türk vatandaşlığına geçenlerden kaç kişinin tespit edildiğini ve bu kişilerle ilgili hükümetin ne tür bir yaptırım uygulayacağını sormuştu. AfD’nin önergesinde, Alman vatandaşlığına geçtikten sonra izinsiz olarak Türk vatandaşlığı aldığı için vatandaşlık hakkını kaybedenler arasından kaç kişiye bildirim yapıldığı, Alman vatandaşlığını kaybedenlerden kaç kişinin yeniden oturma izni aldığı, bu kişilerin ilgili birimlerce nasıl tespit edildiği ve Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının tekrar izinsiz olarak Türk vatandaşlığını almamaları için ne tür önlemler alınacağı soruları da vardı.