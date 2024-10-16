152 yıllık Alman şirketini bir Türk satın aldı

Haberin Devamı

BULGARİSTAN’dan 1989’da Bursa’ya göç eden elektronik mühendisi Osman Güler, 2006’da ‘Elektroteks’ adlı şirketini kurdu. Yatak ve sünger üretim makineleri imal eden şirket, Almanya’da satın aldığı 152 yıllık firmayla uluslararası hedeflerini büyüttü. Elektroteks, Almanya’nın Köln şehrinde 1872’de faaliyete geçen ve 5’inci nesilde kapitone (içi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş) makineleri üreten Mammut’un yüzde 100 hissesini satın alarak yeni sahibi oldu. ABD ve Avrupa başta olmak üzere 140 ülkeye yatak ve sünger üretim makinesi ihraç eden firma, Almanya’da aynı kadro ve isimle üretime devam edecek. Yatak imalatı için 440 çeşit makine ürettiklerini belirten Güler, şunları söyledi:

Haberin Devamı





‘GÖRÜŞMELER 2 YIL SÜRDÜ’

“Yatak üretiminde kullanılan makine çeşitlerinin yüzde 80’ini üretiyoruz. Dünya çapında sektörün en büyük şirketiyiz. Üretim, çalışan, teknoloji, makine çeşidi yönünden de böyle. Amerika’da, Bulgaristan’da, Hindistan’da işletmelerimiz var. Şimdi yeni yeni Almanya’da büyük bir markayı, çok eski, dikiş makineleriyle bilinen, kapitone makinelerinin lideri ‘Mammut’ markasını yaklaşık 2 yıl süren görüşmelerin ardından satın aldık. Alman firmasının 5’inci nesil sahibinin oğulları bu işle ilgilenmediği için satış kararı alınmış. Firma sahibi, markanın yok olmaması için yüksek fiyata satmaktan ziyade, koruyacak ve daha yükseklere taşıyacak şirketleri araştırmış. Alışmış olduğumuz bir şey vardır; öne çıkan Türk firmalarını, Avrupa firmalarının satın aldığını sürekli duyarız. Biz ‘Bu işi tersine çevirme yoluna gidelim’ dedik. Bundan sonra da buna benzer şeylerin çoğalacağını düşünüyorum.”





‘KÖLN’DE ÜRETİME DEVAM’

“Elektroteks de Mammut da ayrı firmalar olarak devam edecek. Elektroteks yine Bursa’da, Mammut da Almanya’nın Köln şehrinde üretimine devam edecek. Oradaki tüm personelimizle aynen, hiçbir kimseyle yollarımızı ayırmadan üretimimize devam edeceğiz. Kırmızı çizgi olan kaliteyi bozmadan, maliyetleri Elektroteks’in satın alma ve finans gücünü kullanarak, birçok işçilik maliyetini düşürerek fiyat rekabetine gideceğiz. Mammut’u tekrar en fazla tercih edilen ve birçok firmanın ulaşabileceği bir seviyeye getirmiş olacağız. Katıldığımız ilk fuarda bile firmanın satış gücünü artırdık. Neredeyse onların yıllık sattığı makine adetlerini 2-3 günde sattık.”

Haberin Devamı