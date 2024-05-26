11 Haziran’da Londra’da

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ALMANYA merkezli Çuval Dergisi tarafından düzenlenen konserin organizasyonunu Kemal Dönmez ve Devrim Dokdere üstleniyor. Özel orkestrasıyla sahneye çıkacak olan rock müziğin sevilen sesi Haluk Levent, uzun yıllar Londra’ya gelmemişti. Geceyle ilgili yapılan açıklamada, Haluk Levent’in Londra’ya özel bir repertuvar hazırladığı belirtildi. Yıllar geçmesine rağmen dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle seslendirecek olan Haluk Levent’in, konserinde ‘Sevenler Ağlarmış’, ‘Aşkın Mapushane’, ‘Yollarda Bulurum Seni’, ‘Uçak Yaparım’, ‘Hani Benim Olacaktın’ ve ‘Dağlar’ adlı şarkılarıyla ve ‘İzmir Marşı’ ile duygulara tercüman olacak. Sanatçı, son albümünden de birçok şarkıyı seslendirecek.