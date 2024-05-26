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11 Haziran’da Londra’da

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#Londra#Haluk Levent#AVRUPADAN HABERLER
11 Haziran’da Londra’da
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 10:24

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, 11 Haziran Salı akşamı Londra’daki Indigo at The O2 sahnesinde hayranlarının kalbini fethetmeye hazırlanıyor.

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ALMANYA merkezli Çuval Dergisi tarafından düzenlenen konserin organizasyonunu Kemal Dönmez ve Devrim Dokdere üstleniyor. Özel orkestrasıyla sahneye çıkacak olan rock müziğin sevilen sesi Haluk Levent, uzun yıllar Londra’ya gelmemişti. Geceyle ilgili yapılan açıklamada, Haluk Levent’in Londra’ya özel bir repertuvar hazırladığı belirtildi. Yıllar geçmesine rağmen dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle seslendirecek olan Haluk Levent’in, konserinde ‘Sevenler Ağlarmış’, ‘Aşkın Mapushane’, ‘Yollarda Bulurum Seni’, ‘Uçak Yaparım’, ‘Hani Benim Olacaktın’ ve ‘Dağlar’ adlı şarkılarıyla ve ‘İzmir Marşı’ ile duygulara tercüman olacak. Sanatçı, son albümünden de birçok şarkıyı seslendirecek.

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#Londra#Haluk Levent#AVRUPADAN HABERLER

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