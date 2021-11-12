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HABERLERAvrupa Haberleri

‘100 milyar euroluk yeni borçlanmaya bağlı kalacağız’

#Almanya Başbakan Yardımcısı Ve Maliye Bakanı Olaf Scholz#Koronavirüs#Almaya Yatırım
‘100 milyar euroluk yeni borçlanmaya bağlı kalacağız’

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, dijitalleşme, iklimi koruma ve araştırma alanlarına yapılacak rekor yatırımlarla ‘iyi ve sürdürebilir ekonomik kalkınmayı’ destelemek istediklerini belirtti.

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SCHOLZ, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Almanya’nın kamu finansına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Almanya’nın kamu maliyesinin ‘iyi’ durumda olduğunu savunan Scholz, kurulacak yeni hükümetin sağlam kamu finansı üzerine kendi politikalarını inşa edebileceğini belirtti. Kovid-19 salgınının ekonomi üzerinde etkisini değerlendiren Scholz, “Pandeminin etkisiyle mücadele için elimizden gelen her şeyi yapmayı devam edeceğiz” dedi. Scholz, 2022 için planlanan yaklaşık 100 milyar euroluk net yeni borçlanmaya bağlı kalacaklarını vurgulayarak, “Kovid-19 pandemisine karşı mücadele daha fazla kamu harcaması gerektiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

179 MİLYAR EUROLUK EK VERGİ GELİRİ TAHMİNİ
Almanya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, federal hükümetin salgının ekonomik etkisini azaltmak için ‘kararlı teşvik politikasının’ işe yaradığı savunularak, gelecek yıllarda başta gelir vergileri olmak üzere vergi gelirlerinin önceden beklenenden daha yüksek olacağı ileri sürüldü. Bakanlığın yeni vergi geliri tahminine göre, federal hükümet, eyaletler ve belediyeler 2025’e kadar mayıstaki tahminden 179 milyar euro daha fazla vergi toplayacak.

İNSANLIK DIŞI BİR GÜÇ OYUNU
Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine yönelik gazetecilerden gelen soruları cevaplayan Scholz, ‘Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun göçmenleri Avrupa Birliği’ne baskı yapmak için kullanmasına’ tüm güçleriyle karşı çıkılması gerektiğini belirtti. Gelecek ayın başlarında Şansölye Angela Merkel’in yerini alması beklenen Scholz, “Lukaşenko, insanlarla insanlık dışı bir güç oyunu oynuyor” değerlendirmesinde bulundu. Scholz, Almanya’nın krizden etkilenen AB ülkelerine destek vermesi ve Polonya-Belarus sınırı arasında sıkışıp kalan göçmenlerin insani yardım almasını sağlaması gerektiğini vurguladı. AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek ‘düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve AB’yi bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla’ suçluyor.

 

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#Almanya Başbakan Yardımcısı Ve Maliye Bakanı Olaf Scholz#Koronavirüs#Almaya Yatırım

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