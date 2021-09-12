10 yılda 1 milyon sosyal konut hedefi

FEDERAL Meclis seçimlerinden sonra daha uygun kiraya konut bulunabilmesi için farklı öneriler de getiriliyor. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck, var olan konutların korunacağı ve kendi kullanım bahanesiyle konutları dönüştürme spekülasyonlarının önüne geçileceğini belirtti. Yeşiller ayrıca gayrimenkul alım-satımı üzerinden para aklamanın önüne geçmek için de nakit ödemeyi yasaklamayı ve emlak kaydını hayata geçirmeyi hedefliyor. Emlak kaydında şirket sahiplerinin isimlerinin de açıklanması planlanırken, vergi kaçakçılığıyla mücadele için sektörde hisse alımlarının kaldırılması öngörülüyor.