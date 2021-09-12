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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 12.09.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

10 yılda 1 milyon sosyal konut hedefi

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10 yılda 1 milyon sosyal konut hedefi

Almanya’da artan konut ve kira sorununa karşı Yeşiller Partisi’nden somut çözüm önerisi geldi. Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) haberine göre Yeşiller, konuyla ilgili hazırladığı önlem paketine göre önümüzdeki 10 yıl içinde 1 milyon sosyal konut inşa etmeyi hedefliyor.

FEDERAL Meclis seçimlerinden sonra daha uygun kiraya konut bulunabilmesi için farklı öneriler de getiriliyor. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck, var olan konutların korunacağı ve kendi kullanım bahanesiyle konutları dönüştürme spekülasyonlarının önüne geçileceğini belirtti. Yeşiller ayrıca gayrimenkul alım-satımı üzerinden para aklamanın önüne geçmek için de nakit ödemeyi yasaklamayı ve emlak kaydını hayata geçirmeyi hedefliyor. Emlak kaydında şirket sahiplerinin isimlerinin de açıklanması planlanırken, vergi kaçakçılığıyla mücadele için sektörde hisse alımlarının kaldırılması öngörülüyor.

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