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Haber Giriş: 21.06.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

Rusya’da tarihe geçen maç! 10 gol yedi ama maçın adamı seçildi…

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Rusya’da tarihe geçen maç! 10 gol yedi ama maçın adamı seçildi…
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6 futbolcusunda corona virüsü çıktığı için tüm takımın karantinaya alındığı Rusya Premier Ligi ekiplerinden Rostov, genç oyuncularla çıktığı deplasmanda Sochi'ye 10'a 1 yenildi.

Rusya Premier Ligi'nin 23. haftası Sochi ile Rostov arasında oynanan karşılaşma tarihe geçti.

Rostov, karşılaşmanın ilk dakikasında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 10-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sochi'de 3 gol atan Aleksandr Kokorin yıldızlaştı. 2 gol atan Anton Zabolotnyi maçın 26. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Sochi'nin diğer golleri ise Vladimir Abramov (kendi kalesine), Dmitri Poloz (2), Nikita Koldunov ve Ivan Novoseltsev'den geldi.

Bu sonucun ardından ligde 4. sırada bulunan Rostov 38 puanda kalırken, Sochi puanını 27'ye yükseltti. Rostov'un 17 yaşındaki kalecisi Denis Popov ise 10 gol yediği karşılaşmada bir penaltı kurtarırken maç içinde yaptığı kurtarışlarla maçın kahramanı oldu.

Rusya’da tarihe geçen maç 10 gol yedi ama maçın adamı seçildi…

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