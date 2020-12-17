‘10 bin euro’ dedi, 54 bin 500 euro çıktı

ALMANYA’da yaşayan iki Türkiye kökenli vatandaş, kara yoluyla Türkiye’ye gitmek için yola çıktı. Gece saat 23.30 sıralarında Sırbistan’ın Batrovci Gümrük Kapısı’na varan iki Türk, şüphe üzerine aramaya alındı. Gümrük polisinin üzerlerinde kaç para olduğunu sorması üzerine “10 bin euro” olduğunu söylediler ama yalan söyledikleri hemen anlaşıldı. Sırbistan polisinin yaptığı detaylı aramada 64 yaşındaki Türk vatandaşının üzerindeki kazağın içine saklanmış 54 bin 500 euro bulundu. Yapılan işlemler sonucu paranın yasal olan 10 bin eurosu iade edilirken, geri kalanına yasal işlem yapılmak üzere el konuldu. Türk vatandaşlarının isimleri ve Almanya’nın hangi kentinde yaşadıkları açıklanmadı.