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Avrupa
Orhan GEDİK / MÜNİH
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

‘10 bin euro’ dedi, 54 bin 500 euro çıktı

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‘10 bin euro’ dedi, 54 bin 500 euro çıktı
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Almanya’da yaşayan iki Türkiye kökenli vatandaş, Sırbistan’ın Batrovci Gümrük Kapısı’nda 54 bin 500 euro ile yakalandı.

‘10 bin euro’ dedi, 54 bin 500 euro çıktıALMANYA’da yaşayan iki Türkiye kökenli vatandaş, kara yoluyla Türkiye’ye gitmek için yola çıktı. Gece saat 23.30 sıralarında Sırbistan’ın Batrovci Gümrük Kapısı’na varan iki Türk, şüphe üzerine aramaya alındı. Gümrük polisinin üzerlerinde kaç para olduğunu sorması üzerine “10 bin euro” olduğunu söylediler ama yalan söyledikleri hemen anlaşıldı. Sırbistan polisinin yaptığı detaylı aramada 64 yaşındaki Türk vatandaşının üzerindeki kazağın içine saklanmış 54 bin 500 euro bulundu. Yapılan işlemler sonucu paranın yasal olan 10 bin eurosu iade edilirken, geri kalanına yasal işlem yapılmak üzere el konuldu. Türk vatandaşlarının isimleri ve Almanya’nın hangi kentinde yaşadıkları açıklanmadı.

 

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