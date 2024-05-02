1 Mayıs sakin geçti

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STUTTGART’ta, şehir merkezinde sol gruplar tarafından düzenlenen bir gösteri polis tarafından dağıtıldı. Göstericiler polis memurlarına biber gazı, cop, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Polis ekipleri de biber gazı ve coplarla göstericilere karşılık verdi. Polis, şiddet yanlısı grubun etrafını sararken diğer katılımcılar dayanışma göstererek polis memurlarını sözlü taciz etti. Polisten yapılan açıklamada, organizatörlerin ve katılımcıların belirlenen sınırlara uymaması üzerine gösteri dağıtıldı. Çıkan olaylarda kaç kişinin yaralandığı hakkında bir açıklama yapılmazken, 167 kişinin geçici olarak gözaltına aldığı belirtildi. Bu kişiler hakkında cezai kovuşturma başlatıldı. Aramalar sırasında polis çok sayıda piroteknik madde, diğer gizleme malzemeleri, yangın söndürücü ve eldiven buldu.

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BİR GECE ÖNCE KUNDAKLADILAR

Berlin’deki ‘Devrimci 1 Mayıs’ gösterisi göçmenlerin yoğun yaşadığı Neukölln’de büyük bir sorun yaşanmadan geçti. Polise göre yürüyüşe yaklaşık 11 bin 600 kişi katıldı. Organizatörler 25 bin ila 30 bin katılımcı olduğunu açıkladı. Sol ve radikal sol grupların gösterisine kalabalık bir polis ekibi eşlik etti. Polis yürüyüşün başlangıcında müdahale etmek için bir neden görmedi. Ancak Berlin’de 1 Mayıs öncesi gecesi Wittenau ilçesinde Amazon şirketine ait 16 ticari minibüsü ateşe verildi. 1 Mayıs’ta ise kundaklama saldırısıyla ilgili bir itiraf mektubu yayımlandı. Polis sözcüsü, Devlet Güvenlik Birimi’nin, yakılan 16 minibüsle ilgili soruşturmayı devraldığını açıkladı. Kundakçılar, minibüsleri ‘İşçi Sınıfının Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle ateşe verdiklerini ve saldırıların devam edeceğini duyurdu.

Hamburg’da ise sol ve radikal sol grupların gösteri çağrılarına 9 binden fazla kişi katıldı. Geçen yıla göre katılımcı sayısı yaklaşık 4 bin arttı. Polis burada da yürüyüşlere eşlik etti. Yürüyüş sırasında büyük bir olay yaşanmadı. Tüm olayların büyük ölçüde barışçıl geçtiği bildirildi.