1 gün sonra istifa etti, 6 ay maaş alacak

THÜRINGEN Eyalet Başbakanı olarak Kemmerich, 16 bin 617 Euro 74 Cent maaş alacak, her ay ödenen 766 Euro harcırahtan ve 153 Euro 86 Cent aile yardımından faydalanacak. Böylece her ay 17 bin 537 Euro 60 Cent geliri olacak. Yasalara göre başbakan, görevi sona erdikten sonraki altı aylık geçiş dönemi boyunca maaş alıyor. Bu dönemin ilk üç ayında tam, son üç ayında ise yarım maaş ödeniyor. Thomas Kemmerich, bu yasadan da yaralanacak ve yeni başbakan seçilene kadar eyalette başbakanlık koltuğuna oturacak. Kemmerich’in toplamda alacağı maaşın ise yaklaşık 100 bin Euro’yu bulması bekleniyor.