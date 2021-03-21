‘1 euro bile kazansa bildirmeli’

Bild Am Sonntag gazetesine konuşan Scholz, bu konudaki seffaflık kurallarının sertleştirilmesini istedi: “Meclis’te bu konuda şeffaf bir düzenlemeye ihtiyacımız var. CDU ve CSU’nun da buna destek vermesini bekliyorum. Vatandaşların kimi seçtiklerini ve paranın nereden geldiğini bilmeye hakkı var.” Milletvekillerinin yan işlerden milyonlarca euro kazanmasının işgal ettikleri koltukla uyuşmadığını belirten Scholz, ayrıca salgın döneminde CDU’lu milletvekillerinin maske alımına aracılık ederek para kazanmasının gayri ahlaki ve sorumsuzluk olduğunu ifade etti.