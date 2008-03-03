SÃ¶z konusu insan olduÄŸu zaman, doÄŸum yeri ve doÄŸum saati bilgileri kullanÄ±lÄ±r. Ama horoskop Ã§Ä±kartmak iÃ§in de kiÅŸinin doÄŸum yÄ±lÄ±nÄ±n, doÄŸduÄŸu ayÄ±n, ayÄ±n hangi gÃ¼nÃ¼nde, saat kaÃ§ta ve nerede doÄŸduÄŸunun bilinmesi gerekir. Bu bilgiler Ã§ok Ã¶nemlidir ve bireyin tÃ¼m kimliÄŸini belirlerler. Ä°ÅŸte bu nedenle Ã¶ncelikle Ã¶nemli insanlarÄ±n doÄŸum bilgilerini araÅŸtÄ±rmamÄ±z, bilmemiz kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r, o zaman onlarÄ±n tÃ¼m Ã¶zellikleri aydÄ±nlanacak hatta bilinmeyenler ya da anlaÅŸÄ±lamayanlar daha iyi anlaÅŸÄ±lacaktÄ±r.

Cumhuriyetimizin kurucusu, bÃ¼yÃ¼k Ã–nder AtatÃ¼rk'Ã¼n doÄŸum bilgilerini uzun yÄ±llar araÅŸtÄ±rdÄ±m, sayÄ±sÄ±z kaynak taradÄ±m ve birÃ§ok ipucu ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Kendisinin Ã¶zellikle mi sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± veya gerÃ§ekten bilmediÄŸini Ã¶ÄŸrenebilmek de kolay deÄŸildi. Fakat 19 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ ilgili anekdot, sanki saklÄ±yor izlenimini veriyordu.

Ve bir tÃ¼rlÃ¼ yayÄ±nlatamadÄ±ÄŸÄ±m "AtatÃ¼rk'sÃ¼z Ä°lk On GÃ¼n" adlÄ± kitabÄ± yazarken karÅŸÄ±ma Ã§arpÄ±cÄ± bir kaynak Ã§Ä±ktÄ±, bu bir gazeteydi ve o gazetede Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanÄ±yordu. Kaynak gerÃ§ekti, alÄ±ntÄ± yapÄ±lan kaynak ve yazar da gerÃ§ektiler...Â Orijinal baskÄ± halen elimde ve eminim baÅŸka yerlerde de vardÄ±r.

Bu gÃ¼ne kadar bekledim, kitabÄ± yazalÄ± iki yÄ±l olmuÅŸtu ama nedendir yayÄ±ncÄ±lar ilgilenmemiÅŸlerdi, Ã¶yleyse hiÃ§ olmazsa bu bilgiyi yani AtatÃ¼rk'Ã¼n doÄŸum bilgisini duyurabilirdim Ã§Ã¼nkÃ¼ HÃ¼rriyetim.com bunu tÃ¼m dÃ¼nyaya duyuracaktÄ±...

15 KasÄ±m 1938 tarihli Ulus Gazetesi'nde, 11 KasÄ±m tarihli Paris Soir Gazetesi'nin "Kemal AtatÃ¼rk est mort" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, birinci sayfadan dÃ¶rt sÃ¼tÃ¼n manÅŸetten verdiÄŸiÂ yazÄ±yordu. Paris Soir'Ä±n yazarÄ± olan Jean Laubespin imzalÄ± yazÄ±da ise, AtatÃ¼rk dÃ¶neminde uzun bir zaman Fransa'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini yapan Albert Sarraut'a yer veriliyor ve bu yazÄ±nÄ±n ikinci sÃ¼tununda, Mustafa Kemal'in 13 Mart 1881'de Selanik'in orta mahallelerinden birinde doÄŸduÄŸu aÃ§Ä±kÃ§a yazÄ±yordu...

Laubespin'in yazÄ±sÄ± acaba sadece Sarraut'un bilgilerinden mi kaynaklanÄ±yordu? Ã–yle olmalÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ Sarraut AtatÃ¼rk konusunda otoriteydi. AtatÃ¼rk'Ã¼ yakÄ±ndan tanÄ±yan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Sarraut, TÃ¼rk milletinin hiÃ§bir zaman bilemediÄŸi AtatÃ¼rk'Ã¼n doÄŸum tarihini nasÄ±l Ã¶ÄŸrenmiÅŸtii? Acaba kendisinden mi Ã¶ÄŸrenmiÅŸti? Ã–te yandan 1881 yÄ±lÄ±ndaki OsmanlÄ± kayÄ±tlarÄ±nda Selanik'te bile, doÄŸum kayÄ±tlarÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez. Hele babasÄ± bir gÃ¼mrÃ¼k memuru ise, AtatÃ¼rk kendi doÄŸum tarihini biliyor olmalÄ±dÄ±r...

ÃœnlÃ¼ anlatÄ±ya gÃ¶re AtatÃ¼rk, doÄŸum tarihinin 19 MayÄ±s olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸ ve kendisini KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±Ã§ tarihi ile Ã¶zdeÅŸleÅŸtirmiÅŸti. Elbette ki bu bir jesttir. Bir baÅŸka sÃ¶ylentiye gÃ¶re ise AtatÃ¼rk, hasat zamanÄ±nda doÄŸduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸtir. Ama bunlar kesin deÄŸiller. Oysa Paris Soir'da doÄŸum tarihinin bu kadar kesin verilmesi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼dÃ¼r, eÄŸer bÃ¶yleyse, Sarraut'nun ailesi bulunmalÄ± ve varsa evraklarÄ± incelenmelidir. Zira Sarraut AtatÃ¼rk'Ã¼n gerÃ§ekten Ã§ok yakÄ±nÄ±nda bulunmuÅŸ ve sofrasÄ±nda bir Ã§ok kez yer almÄ±ÅŸtÄ±, nelerin konuÅŸulduÄŸu aslÄ± bilinemeyecektir ama yurdumuzun ebedi liderinin doÄŸum tarihi Ã§ok Ã¶nemlidir, bilinmelidir ve TÃ¼rk milletinin bunu bilmeye hakkÄ± vardÄ±r...Â Â Â

Bundan Ã¶tesi tarihÃ§ilerin ya da tarihÃ§i olmayÄ±p da bu konularÄ± bilen Ã¼nlÃ¼lerin iÅŸi. Ä°lgilenirlerse oturur araÅŸtÄ±rÄ±rlar...

Ama astrolojik olarak baktÄ±ÄŸÄ±mda BalÄ±k Burcu'nun, AtatÃ¼rk'e uygun Ã¶zelliklerini anmÄ±sÄ±yorum. Bir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n...

Genelde kÄ±sa veya orta boylu olurlar...

BoyunlarÄ± kÄ±sa, saÃ§larÄ± gÃ¼rdÃ¼r...

YÃ¼zÃ¼ ve gÃ¶zleri genelde, dikkat Ã§ekici ve etkindir, gÃ¶zleri bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼zeldir...

GÃ¶z renkleri mavi veya mavi yeÅŸil olur...

YanaklarÄ± geniÅŸ ve dolgundur veya tam tersine iÃ§e Ã§ekiktirler...

Mimikleri yoÄŸun ve etkindir...

Alkole dayanÄ±klÄ±dÄ±rlar...

Ã‡izme giymekten hoÅŸlanÄ±rlar...

Bu burcun insanlarÄ±nÄ±n sezgiÂ gÃ¼Ã§leri yÃ¼ksektir ve hÄ±rslÄ±Â olurlar...

Onlar iÃ§in en uygun sÃ¶z "ben inanÄ±yorum" dur...

TartÄ±ÅŸmalardan ve anlaÅŸmazlÄ±klardan hoÅŸlanmazlar ve genelde tarafsÄ±zdÄ±rlar...

GeneldeÂ sakindirler ama sabÄ±rlarÄ± taÅŸtÄ±ÄŸÄ± zaman zor yatÄ±ÅŸÄ±rlar ve inatÃ§Ä±dÄ±rlar...

Sonunda devrim gerÃ§ekleÅŸir yani kÄ±rÄ±p geÃ§erler...

Genelde kendi mallarÄ±na deÄŸer vermezler...Â

Daha Ã§ok kendi fikirlerini ve inanÄ±lmaz sezgileriniÂ mantÄ±klaÂ bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirirler...

BaÅŸkalarÄ±nÄ±n olumsuz taraflarÄ±nÄ± kÄ±sa zamanda hissederler...

Ä°yi niyetleri suistimal edildiÄŸinde Ã§ok kÄ±rÄ±lÄ±rlar ve iliÅŸkilerini koparabilirler...

GÃ¼vendiÄŸinde yapamÄ±yacaÄŸÄ± ÅŸey yoktur...

Karar aÅŸamalarÄ±ndaÂ Ã¶nceÂ tÃ¼mÂ detaylarÄ± gÃ¶rmekÂ veÂ bilmekÂ ister...

DetaylarÄ± yakaladÄ±ÄŸÄ±nda olay veya konu, onun iÃ§in artÄ±k Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

AtatÃ¼rk'Ã¼n bazÄ± Ã¶nemli burÃ§daÅŸlarÄ±...

George Washington, Edward Kennedy, Mihail GorbaÃ§ov, Antonio L. Vivaldi,Â Michaelangelo, Yuri Gagarin, Renoir, Muhsin ErtuÄŸrul, Kemal Tahir, Victor Hugo, Enrico Caruso, Alexander Graham Bell, Marie Curie.

TÃ¼m bu astro Ã¶zelliklerin uygun olupÂ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸacak birileri Ã§Ä±kacaktÄ±r ama Ã¶nemli deÄŸiller Ã§Ã¼nkÃ¼ Astroloji herÅŸeyden Ã¶nce bir sanattÄ±r ya da yorumdur. BeÄŸenilir veya beÄŸenilmez...

Beni ilgilendiren ÅŸey AtatÃ¼rk'Ã¼n horoskopu yani doÄŸum haritasÄ±...

Åžimdi sÄ±ra onda...

