Astrolojik yorumlardan ne Ã¶ÄŸreniriz?

Â Konuyu daha Ã§ok anlayanlar ise, yorumlara bir yÃ¶n bulma aracÄ± gÃ¶zÃ¼yle bakabilirler. Ama yorumlara uzun bir sÃ¼re kendinizi adamanÄ±z, kiÅŸisel bilginin Ã¶tesinde birÃ§ok ÅŸey keÅŸfetmektirâ€¦Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â



Astrolojik haritalar bize baÅŸka ÅŸeyler de Ã¶ÄŸretirler. Bize nelere dikkatli olmamÄ±z gerektiÄŸini gÃ¶sterirler. Ä°nsanlarÄ±n bize nasÄ±l davrandÄ±klarÄ±nÄ± ve dÃ¼nyanÄ±n onlara karÅŸÄ± nasÄ±l davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸladÄ±kÃ§a, baÅŸkalarÄ±nÄ±n ve kendimizin yaptÄ±klarÄ± ÅŸeyleri sÃ¼rekli olarak daha Ã§ok farketme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sahip oluruz. Diyelim ki, ne zaman bir tatil dÃ¶nemi yaklaÅŸsa o kiÅŸi hastalanÄ±yor ya da baÅŸka bir kalÄ±cÄ± ve tekrarlanan bir etki var. KiÅŸi tÃ¼m etkilerin yinelenen olaya baÄŸlÄ± olan bir sorundan ya da korkudan kaÃ§Ä±nmak iÃ§in bilinÃ§altÄ±nÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± bir oyun olduÄŸunu gÃ¶rmezse, bu etki yÄ±llar boyunca sÃ¼rebilir. Yorum, kiÅŸinin sorunun bilincine varmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilir. Astrolojik haritalarÄ± iyi okumak, hem kendi iÃ§imizde, hem de diÄŸerlerinde bulunan davranÄ±ÅŸ bozukluklarÄ±nÄ± gÃ¶zlemlememize de yardÄ±mcÄ± olur.Â Â Â



Ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±za, ne yapacaÄŸÄ±mÄ±za ve sonunda ne olduÄŸuna dikkat etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, gÃ¼nlÃ¼k hayattaki birÃ§ok ÅŸeyi de farkederiz. KÄ±zgÄ±nlÄ±k, gÃ¼ven, Ã¼mit ve korku dÃ¶nemlerinde, gÃ¶sterdiÄŸimiz tepkilerin olayÄ±n kendisinden deÄŸil de, kendi iÃ§imizden nasÄ±l kaynaklandÄ±ÄŸÄ± anlarÄ±z. Ä°ÅŸimiz ve sevdiklerimizle ilgilenme tarzÄ±mÄ±zÄ± ve sorumluluÄŸumuzun dÃ¼zeyini farkedebiliriz. YaÂ da olayÄ± 'Bu haksÄ±zlÄ±k' veya 'Bunu bana yapan sensin' diye itmeyi veya Ã§ekmeyi amaÃ§layan eÄŸilimlerimizin bilincine varÄ±rÄ±z. Ã–rneÄŸin, 'BÃ¼tÃ¼n bunlar benim yÃ¼zÃ¼mden' demenin de Ã§oÄŸu zaman, gerÃ§ekten ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rmememiz iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir hile olduÄŸunu gÃ¶rebiliriz. AslÄ±nda ya herÅŸeyi yaparak ya da hiÃ§bir ÅŸey yapmayarak, durumun gerÃ§ek bir deÄŸerlendirmesini yapmaktan kaÃ§Ä±nmaktayÄ±z. Ä°nsanlarÄ±n aÄŸlamalarÄ±nÄ±n, kÄ±zmalarÄ±nÄ±n veya diÄŸerlerini suÃ§lamalarÄ±nÄ±n belirgin olmayan nedenlerini gÃ¶zlemlemeye baÅŸlarsak, bu ÅŸeyleri kendimiz yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda en azÄ±ndan kendimiz hakkÄ±nda biraz bilgi sahibi oluruz. Â



Astrolojik yorumlar, insan doÄŸasÄ±nÄ±n inanÄ±lmaz Ã§eÅŸitliliÄŸinin bilincine varmamÄ±zÄ± da saÄŸlarlar. Sonsuz ve farklÄ± iliÅŸkiler, insanlarÄ±n hep yeni ÅŸeyler Ã¼retebileceÄŸini kanÄ±tlarlar. AynÄ± zamanda, bu ÅŸekilde temelde yatan kalÄ±plarÄ±n hep Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±z. Ve genelde geÃ§miÅŸin insanlarÄ± nasÄ±l etkilediÄŸini, onlarÄ±n Ã¼mitlerinin ve korkularÄ±nÄ±n gelecekteki yollarÄ± nasÄ±l oluÅŸturduklarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸreniriz. Ã‡oÄŸu zaman unutulmuÅŸ geÃ§miÅŸteki olaylar ve yaÅŸananlarÄ±n gelecekteki beklentileri bizi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±rlar.Â Â Burada dikkat verme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Ã¶ÄŸreniriz. Ã‡Ã¼nkÃ¼, yorumlarÄ± otomatik olarak yetkili kitaplara ya da geÃ§miÅŸ yorumlara dayandÄ±rarak yaparsak gerÃ§eÄŸi, gÃ¶zden kaÃ§Ä±rabiliriz ve yorumlarÂ yÃ¼zeyselleÅŸip karmaÅŸÄ±klaÅŸÄ±rlar. GeÃ§miÅŸteki davranÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§eÅŸitliliÄŸini ve sÃ¼rekli yenilendiÄŸimizi hiÃ§ aklÄ±mÄ±zdan Ã§Ä±karmamalÄ± ve geÃ§miÅŸi her an anÄ±msamalÄ±yÄ±z ama hayÄ±flanmak iÃ§in deÄŸil sadece ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anÄ±msamak iÃ§in. Ä°nsanlarÄ±n astrolojik yorumlardan aldÄ±klarÄ± bilgilerle ne yaptÄ±klarÄ±nÄ± izlemek, bize bazÄ± Ã¶nemli ÅŸeyler Ã¶ÄŸretir. Ã‡oÄŸu kiÅŸi iÃ§in istek, kesin bir ÅŸeydir. Ya deÄŸiÅŸmez, seÃ§imler yaparÄ±z ya da inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir kadere gÃ¶re hareket ederiz. Buna daha Ã§aÄŸdaÅŸ bir aÃ§Ä±dan bakarsak, yaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± ya o an yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilinÃ§li bir seÃ§imin sonucunda, ya da koÅŸullanmalardan yola Ã§Ä±karak yaparÄ±z. Ama bu da bir sorundur. Her an Ã¶zgÃ¼r bir ÅŸekilde hareket edersek, ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± astrolojik yorumlar nasÄ±l tahmin edebilirler? Bizim seÃ§imimiz, bir ÅŸeyler yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ana kadar belirsiz ise, yorumun nasÄ±l bir anlamÄ± olabilir? Ya da, belli bir gÃ¼Ã§, yorumlarÄ±n tahmin ettikleri ÅŸekilde davranmamÄ±za mÄ± yol aÃ§Ä±yor?Â Â Bu soruna, herÅŸey ya da hiÃ§bir ÅŸey yaklaÅŸÄ±mÄ±yla yaklaÅŸmaktan vazgeÃ§ersek iÅŸ kolaylaÅŸabilir. BÃ¶ylece evet diyebilir, kendi seÃ§imimizi koruruz ama onu nadiren kullanÄ±rÄ±z.



KoÅŸullanmalarÄ±mÄ±z, deneyimlerimiz Ã¶nemli ve Ã¶nceliklidir ama karar verirken bunlarÄ±n farkÄ±nda olmayÄ±z. Astrologlar genelde, belli oluÅŸumlarÄ±n ve sÃ¼reÃ§lerin yorumlara egemen olmalarÄ±nÄ± isterler ve farklÄ± ÅŸeyler belirirse, karÅŸÄ±larÄ±ndakilere genelde hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylerler. Ã–rneÄŸin JÃ¼piter, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼Ã§tÃ¼r ama tek baÅŸÄ±na bir hiÃ§tir, diÄŸerleri olmadan anlamsÄ±z kalÄ±r. Ama bilgeliÄŸi, gÃ¼cÃ¼, zenginliÄŸi ve varoluÅŸu etkili bir ÅŸekilde betimlemesi yÃ¼zÃ¼nden diÄŸerlerinden ayrÄ± olarak incelenir. Ama, uygulamada yani astrolojik yorumlarda, ruhsal olanÄ± dÃ¼nyevi olanÄ±, mutluyla mutsuzu, sevgiyleÂ Ã¶fkeyi birarada yorumlamak ve anlamak gerekir. Acaba geÃ§miÅŸ, gelecekteki olasÄ±lÄ±klara nasÄ±l baÄŸlanÄ±r? Kendi kararlarÄ±mÄ±z iÃ§in gereken etkileri, dÄ±ÅŸ dÃ¼nyanÄ±n etkileriyle nasÄ±l birleÅŸtiririz? HayatÄ±mÄ±zÄ±n sorumluluÄŸunu Ã¼stleniyoruz derken ne demek istiyoruz? Bu, bize olan herÅŸeyi kendimizin yarattÄ±ÄŸÄ± ya da kontrol ettiÄŸi anlamÄ±na mÄ± geliyor? Cevap yukarÄ±dadÄ±r, koÅŸullanmalarÄ±mÄ±z bize zarar verirler, onlarÄ± aÅŸmamÄ±z gerekir.



Â Ã‡oÄŸu kiÅŸi sorumluluÄŸu kendince yorumlamaktan ve dÃ¼ÅŸÃ¼nmekten hoÅŸlanÄ±r. Yani, ya dÃ¼nya bizi tamamen koÅŸullara gÃ¶re ÅŸekillendirir ya da hayatÄ±mÄ±zÄ± kendimiz kontrol ederiz. Astrolojik yorumlar bir kiÅŸinin durumunun, ikisinin karÄ±ÅŸÄ±mÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a anlatÄ±rlar. Ã‡ok kÄ±sa boylu bir kiÅŸi, iyi bir profesyonel basket oyuncusu olmayÄ± bekleyemez ama aynÄ± kiÅŸi boyunun kÄ±salÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tÃ¼m hayatÄ±na hÃ¼kmettiÄŸini de dÃ¼ÅŸÃ¼nmemelidir. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceyi kuramsal aÃ§Ä±dan kabul eden kiÅŸiler ÅŸÃ¶yle bir soru sorabilirler; Hangisi daha Ã¶nemli, durum mu veya kiÅŸisel sorumluluk mu? Bir insanÄ± gerÃ§ekten bunlardan hangisi kontrol eder?

Astrolojik yorumlar, bu ve buna benzer sorularÄ±n anlamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir. BazÄ± yorumlarda kiÅŸilik, umutlar veya korkular, bizi belli yÃ¶nlere doÄŸru yÃ¶neltmeye eÄŸilimlidirler. Yani yorumlar bu etkileri yansÄ±tÄ±r ve onlarÄ±n muhtemel sonuÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶sterirler. Kesin olarak olaylarÄ±n belli bir ÅŸekilde oluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamazlar. Sadece, etkilerin gerÃ§ek hayatta nasÄ±l birleÅŸtiklerini yansÄ±tÄ±rlar. Ã–te yandan eylem anÄ± gelince farklÄ± bir seÃ§im yapabiliriz. Oysa ilginÃ§tir zira bunu pek yapmayÄ±z. IÅŸinÂ bilincinde olmadan, tekrar ve tekrar kendimizi yineler, seÃ§im Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zden vazgeÃ§eriz. GeÃ§miÅŸimizin ve koÅŸullanmalarÄ±mÄ±zÄ±n bizi yÃ¶nlendirmesine izin veririz. Bunu bazen cahillikten veya tembellikten yaparÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ koÅŸullarÄ± izlemek, gerÃ§ekten bilinÃ§li kararlar vermekten daha kolaydÄ±r.Â BÃ¶yle ÅŸeyler tekrar tekrar gerÃ§ekleÅŸir ve astrolojik yorumlar, insanlarÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini inkar ettikleri yollarÄ± net bir ÅŸekilde bize gÃ¶sterirler. Oysa bize verilen en deÄŸerli bilgi, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n koÅŸullarÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkidir. Sevgilisinin kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kalÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sorun olacaÄŸÄ±nÄ± astrolojik bir yorumda Ã¶ÄŸrenen bir kadÄ±n, Ã¶nce kendine yÃ¶nelmelidir. Yani Ã¶ncelikle ihtiyaÃ§larÄ±yla yÃ¼zleÅŸmeli ve ondan sonra baÅŸkalarÄ±ndan nasÄ±l yarar saÄŸlayabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmelidirâ€¦ Â



Astrolojik yorumlar kendi algÄ±larÄ±mÄ±za olan gÃ¼veni geliÅŸtirmemize de yardÄ±mcÄ± olurlar. Bu, bazen elde edilen bilgilerden, bazen alÄ±nan kararlara sadÄ±k kalma ihtiyacÄ±mÄ±zdan kaynaklanÄ±r. Daha fazla yorum yaptÄ±rdÄ±kÃ§a, sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± daha iyi algÄ±lamaya baÅŸlarÄ±z. SonuÃ§ olarak kendi anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±za ve sezgilerimize daha Ã§ok gÃ¼venmeye baÅŸlarÄ±z. Ã–zellikle kÄ±sa astrolojik yorumlarda, ele alÄ±nan farklÄ± zaman dÃ¶nemleri iki ÅŸeye baÄŸlÄ±dÄ±r. KiÅŸinin durumuna ve sorulan soruya. Hukuki konular ve bazÄ± duygusal durumlar birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde kendisini belli eden cevaplarÄ± getirebilirler. FakatÂ duygusal Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi, derin iliÅŸkilerin anlamlarÄ± ve sonuÃ§larÄ±, ruhsal veya sanatsal geliÅŸmeler ve de arzularÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi uzun zaman alabilir. Ama bu tÃ¼r yorumlar, yÄ±llar boyunca gerÃ§ekleÅŸmeyecek anlamÄ±nda da deÄŸildirler. Burada tahminlerden deÄŸil, zaman geÃ§tikÃ§e yavaÅŸ yavaÅŸ aÃ§Ä±lan sÃ¼rekli sÄ±ralamalardan bahsediyoruz. Yani kozmik bir dÃ¼zendenâ€¦Â Â Astrolojik yorumlar derin geÃ§miÅŸi de gÃ¶sterebilirler ya da kiÅŸinin gelecekteki geliÅŸmelere olan potansiyelini yansÄ±tÄ±rlar. Ama bazen, dikkatli bir yaklaÅŸÄ±m yakÄ±n geleceÄŸin yÃ¼zeysel olaylarÄ±nÄ±n derinliÄŸine inemezken, kiÅŸi aniden kendisini, tÃ¼m hayatÄ±n net bir resmiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulabilir. Yani sorunun kendisi Ã¶nemli olmayabilir. Ä°nsanlar iÅŸlerinin nasÄ±l gittiÄŸini sorabilirler ve bu soru zihinlerini daha fazla meÅŸgul ediyor olabilir ama sorduklarÄ± sorudan yeni aÅŸk iliÅŸkileri hakkÄ±nda bir cevap alabilirler. Ya da astrolojik yorumlar belli bir soruyu, farklÄ± bir konudan beklenmeyen bilgiler Ã§Ä±kararak, cevaplayabilirlar.Â Â Â



Bazen, deneyimlerimiz veya iÃ§gÃ¼dÃ¼mÃ¼zÃ¼n keskinliÄŸi ne olursa olsun, yanlÄ±ÅŸlÄ±klar yaparÄ±z. EdindiÄŸimiz bilginin Ã§oÄŸu gerÃ§ekte oldukÃ§a yÃ¼zeysel ve dÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼kken, cehalet varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n temelinde yatar. DÃ¼nya hakkÄ±nda bildiklerimiz duyu organlarÄ±mÄ±zla sÄ±nÄ±rlÄ±dÄ±r. Bu sayfa Ã¼zerindeki kelimeleri gÃ¶rebilmemiz iÃ§in, Ä±ÅŸÄ±k onlarÄ±n yÃ¼zeyinden yansÄ±yacak ve gÃ¶zlerimiz tarafÄ±ndan toplanacaktÄ±r. Sonra, gÃ¶rme siniri beyine itiÅŸler gÃ¶nderir ve o da itiÅŸleri baÅŸka itiÅŸlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rerek, onlarÄ±, bilincimizin dil olarak algÄ±ladÄ±ÄŸÄ± anlamlÄ± kalÄ±plar haline getirirler. Ama oradaki ÅŸeyi dolaysÄ±z olarak bilemeyiz. Sadece, evreni itiÅŸlere, kalÄ±plara, simgelere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebiliriz. Fiziksel bir ÅŸekilde var olduÄŸumuz iÃ§in, yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± zaman sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde incelemek zorundayÄ±z. Bunun anlamÄ±, potansiyelimizi tÃ¼mÃ¼yle gerÃ§ekleÅŸtiremeyeceÄŸimiz demektir Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã¶nÃ¼mÃ¼zde varolan yÄ±llar iÃ§inde hep birÅŸeyi yapÄ±,p diÄŸerini yapamayacaÄŸÄ±z.Â Hem bir dansÃ§Ä±, hem de bir iÅŸ insanÄ± olabilecek bir kiÅŸi, bunlardan birisini seÃ§mek zorunda kalacaktÄ±r ve hangisini seÃ§erse seÃ§sin, amacÄ±na ulaÅŸana kadar, yÄ±llar boyunca Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r. Zaman ayrÄ±ca, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeylerin sonucunu bilemememiz anlamÄ±na da gelir Ã§Ã¼nkÃ¼ bu sonuÃ§lar gelecekte, yÄ±llar sonra ortaya Ã§Ä±kabilirler. Bazen eylemlerimizin sonuÃ§larÄ± bize deÄŸil diÄŸer insanlara gÃ¶zÃ¼kÃ¼rler. Belli bir yerde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z birÅŸey, oradan gittiÄŸimizden hatta Ã¶lÃ¼mÃ¼mÃ¼zden uzun zaman sonra oradaki insanlarÄ± etkileyebilir. Daha basit kelimelerle zaman, olaylarÄ±n onlar hakkÄ±nda bilgi sahibi olmadan oluÅŸmalarÄ± gerektiÄŸi anlamÄ±na gelir. Bu yÃ¼zden aynÄ± zaman iÃ§inde, herÅŸeyin bir bÃ¼tÃ¼nÃ¼ oluÅŸturduÄŸunu Ã¶ÄŸrenir ve bizim bilgimizin kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ ve sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu anlayarak, evrenin gerÃ§ek durumu hakkÄ±nda deneyim kazanÄ±rÄ±z.Â Â



Cehaletin bir diÄŸer yÃ¼zÃ¼, sÄ±nÄ±rlÄ± bilinÃ§liliÄŸimizin oluÅŸturduÄŸu izlenimlerdir. Ã‡oÄŸu kiÅŸi iÃ§in yorumcunun en yÃ¼ce hedefi, herÅŸeyi bilme durumu olan kesinliktir. Ama bu,Â yol Ã¼zerindeki, bir basamaktan baÅŸka birÅŸey deÄŸildir. Bir eylemin gerÃ§ek nedeni nedir? Sadece onu gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸi iÃ§in deÄŸil, diÄŸerleri iÃ§in sonuÃ§lar ne olacaktÄ±r? AsÄ±l bunu bilmek gerekir, yapÄ±lan eylemin kendisinin nedenleriÂ ve Ã§evresel sonuÃ§larÄ± gÃ¶rÃ¼lmelidir. YorumlarÄ± daha sonraki olaylarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±rsak, haritalarlaÂ daha Ã§ok ilgilenip iÃ§gÃ¼dÃ¼mÃ¼zÃ¼ geliÅŸtirirsek, gerÃ§ek anlamlarÄ± bilme hakkÄ±nda deneyim kazanabiliriz. Bu tÃ¼r deneyimler, bir yÃ¶n duygusu saÄŸlayarak bize hizmet ederler. GerÃ§ekleÅŸtirmek istediÄŸimizi algÄ±lamamÄ±za yardÄ±mcÄ± olurlar.Â Â Ä°ÅŸte bu nedenlerle gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde illet bir virÃ¼se dÃ¶nÃ¼ÅŸen Astrolojik seÃ§ki kaosu geÃ§ersizdir, her konuda burÃ§lara gÃ¶re birÅŸeyler uydurmak Astrolojiâ€™nin ruhanda, Ã¶zÃ¼nde yoktur, sayÄ±sÄ±z internet sitesinde raslanan saÃ§ma sapan burcunuza gÃ¶re ÅŸu veya bu ÅŸeklindeki uydurmalardan ciddi anlamda Astroloji ile ilgilenen okurlarÄ±n uzak durmalarÄ± doÄŸrudur ve ne yazÄ±k ki bu tÃ¼r yorumlar Astroloji eÄŸitimi aldÄ±klarÄ±nÄ± iddia edenler tarafÄ±ndan yapÄ±lmaktadÄ±r. Oysa gerÃ§ekten Ã¼st dÃ¼zey bilgiye ulaÅŸmÄ±ÅŸ olan bir astrolog Ã¶zgÃ¼n, yeni ve onanmÄ±ÅŸ kuramlar geliÅŸtirmedikÃ§e bu konuda ortaya Ã§Ä±kmamalÄ±dÄ±r. KÄ±sacasÄ± Astroloji bu tÃ¼r Yeni Ã‡aÄŸ AstrologlarÄ±nÄ±n gittikÃ§e artmasÄ± nedeniyle internet ortamÄ±nda basit ve dÃ¼zeysiz bir eÄŸlenceden Ã¶teye geÃ§ememektedir.

GerÃ§ek Astrolojik yorumlar yaÅŸama karÅŸÄ± takÄ±ndÄ±klarÄ± tavÄ±r bakÄ±mÄ±ndan tarafsÄ±z deÄŸildirler, bazÄ± yaklaÅŸÄ±mlarÄ± ve inanÃ§larÄ± iÃ§erip diÄŸerlerinden vazgeÃ§tikleri iÃ§in bizi de deÄŸiÅŸtirirler. Ama zamanla herÅŸeyin arasÄ±ndaki dengeyi, hayatÄ±n sÃ¼rekli deÄŸiÅŸimi ve akÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde daima sabit kalan uyumu gÃ¶rÃ¼rÃ¼z. AslÄ±nda normal deneyimlerimizin Ã¶tesinde bekleyen garipliÄŸin farkÄ±na varÄ±rÄ±z. Ama bu arada varoluÅŸtan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶zel yetenekleri tanÄ±r sonra onlarÄ± anlamak ve kullanmak iÃ§in gereken sorumluluÄŸu Ã¶ÄŸreniriz.

HerÅŸeyden Ã¶nce, astrolojik yorumlarÄ±n Ã¼zerinde durduÄŸu gerÃ§eÄŸi yani bildiÄŸimiz tÃ¼m evrenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlarÄ±zâ€¦

Ve kendimiz hakkÄ±nda Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz herÅŸeyi diÄŸer ÅŸeyler hakkÄ±nda da Ã¶ÄŸrenebilirizâ€¦

Astrolojik yorumlar Ã¶nemlidir ama daha Ã¶nce yorumcu Ã¶nemlidirâ€¦

Tabii ki astroloji sizin iÃ§in bir eÄŸlence deÄŸilseâ€¦

Yani ciddiysenizâ€¦

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