Vedik astroloji nedir? Vedik astroloji ve Batı astrolojisi farkı

Survivor 2021 için geri sayım başladı. 9 Ocak cumartesi günü ekrana gelecek ilk bölümüyle Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler yer alacak sorusu merak konusu oldu. Hint astrolojinin bir diğer adı vedik astroloji Hindistan'ın binlerce yıllık bilgeliğiyle şekillenmiştir. Bazı batılı bilim adamları, Hint yarımadasında uygulanan horoskopik astrolojinin, Vedik döneme tarihlenen Helenistik etkilerden geldiğine inanmaktadır. Pek çok Hindu, gezegenler de dahil olmak üzere gök cisimlerinin bir insanın yaşamı boyunca bir etkiye sahip olduğuna ve bu gezegensel etkilerin "karmanın meyvesi" olduğuna inanır.

Enerjiyi ön plana çıkan Batı astrolojisinin tersine kaderci kehanetlerde bulunur. Batı astrolojisinin takımyıldızlarıyla bir alakası yoktur. Fakat, Hint Astrolojisi'nin vardır. Hint Astrolojisi takımyıldızlarını esas alır. Hint astrolojisiyle Batı Astrolojisi arasında yaklaşık 23,5 derecelik bir kayma vardır. Mesela 31 Mart ta doğan birisinin Güneşi (kişinin burcu olarak bildiği şey aslında Güneş burcudur) yaklaşık 10 derece Koç burcunda çıkarken, Hint astrolojisinde bu yaklaşık 23,5 derece geri kaydırıldığında Koç burcu olan kişi Balık burcu olmuş olur ki, bu Batı astrologları tarafından tutarlı görülmemiştir.