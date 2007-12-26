Astroloji sÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼

A

AÃ§Ä±lar (Aspect): Bir yÄ±ldÄ±z haritasÄ±ndaki GÃ¼neÅŸ, Ay ve gezegenler aralarÄ±nda ve bazen de yÃ¼kselen burÃ§la aÃ§Ä±lar meydana getirirler. Bu aÃ§Ä±larÄ±n kimi olumlu kimi olumsuz sayÄ±lÄ±r. AÃ§Ä±larÄ± kuran gezegenler Ã§ok daha etkili duruma gelebilirler. Astrolojide aÃ§Ä±larÄ±n yorumlanmasÄ±na Ã§ok Ã¶nem verilir.



Akrep (Scorpio): Zodyakâ€™Ä±n sekizinci burcudur. Bu burÃ§ta GÃ¼neÅŸ, 24 Ekim - 22 KasÄ±m devresinde yer alÄ±r.



AlÃ§alan BurÃ§ (Descendent): DoÄŸum saat ve yerinde batÄ± ufkunda kaybolmakta olan Zodyak burcu ve derecesi.



AltmÄ±ÅŸ (Sextile): AralarÄ±nda altmÄ±ÅŸ derece olan gezegenler ahenkli iliÅŸkiler kurarlar. Bu uyumlu aÃ§Ä±ya â€˜AltmÄ±ÅŸâ€™ denilir.



Aslan (Leo): Zodyakâ€™Ä±n beÅŸinci burcudur. GÃ¼neÅŸ, 24 Temmuz - 23 AÄŸustos devresinde bu burÃ§ta kalÄ±r.



Astrolog: GÃ¶k haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karan ve ayrÄ±ntÄ±larÄ±na gÃ¶re bunu yorumlayan kimse.



Astroloji TÃ¼rleri: DÃ¼nya siyaset ve ekonomisi, gelecek olaylar, saÄŸlÄ±k gibi tÃ¼rlÃ¼ konuda astrolojiden yararlanÄ±labilir. â€˜SeÃ§imâ€™ denilen bir tÃ¼r sayesinde de evlenme veya bir proje iÃ§in gelecekte uygun bir gÃ¼nÃ¼ bulabilmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.



AteÅŸ (Fire): Zodyakâ€™Ä±n burÃ§larÄ± belirli gruplara ayrÄ±lÄ±rlar. AteÅŸ de bÃ¶yle bir gruptur. KoÃ§, Aslan ve Yay, ateÅŸ burÃ§larÄ±dÄ±r. Buna AteÅŸ ÃœÃ§lÃ¼sÃ¼ de denir.



Ayakucu (IC - Nadir): DÃ¼ÅŸey doÄŸrultunun gÃ¶kkubbeyi deldiÄŸi noktalardan ufkun altÄ±nda olanÄ±.



Ay'Ä±n GÃ¼ney dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ (South Moon Node): Ay'Ä±n ekinoks'u yukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya veya gÃ¼neye doÄŸru kestiÄŸi noktaya



AyÄ±n GÃ¼ney NoktasÄ±, GÃ¼ney DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ veya EjderhanÄ±n KuyruÄŸu adÄ± verilir veÂ simgesiyle gÃ¶sterilir.



Ay'Ä±n Kuzey dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ (North Moon Node): Ay ilerlerken ekinoks'u yani GÃ¼neÅŸ'in izlediÄŸi varsayÄ±lan yolu yukarÄ±ya veya kuzeye doÄŸru keser. Buna AyÄ±n Kuzey NoktasÄ±, Kuzey DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ veya EjderhanÄ±n BaÅŸÄ± adÄ± verilir Bu noktaÂ simgesiyle belirtilir.

B

BalÄ±k (Pisces): Zodyakâ€™Ä±n onikinci burcudur. GÃ¼neÅŸ, 19 Åžubat - 20 Mart devresinde bu burÃ§ta kalÄ±r.



BaÅŸak (Virgo): Zodyakâ€™Ä±n altÄ±ncÄ± burcudur. GÃ¼neÅŸ, 23 AÄŸustos - 23 EylÃ¼l devresinde bu burÃ§ta kalÄ±r.



BaÅŸucu (MC - Zenit): DoÄŸum anÄ± ve yerinde gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n tam baÅŸÃ¼stÃ¼nde kalan yeri. DoÄŸum haritasÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek noktasÄ±. Buna â€˜GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ OrtasÄ±â€™ da denilir.



BatÄ± Evleri (Occidental): DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ev ile onuncu ev arasÄ±nda kalan evler. Mars ya da SatÃ¼rn bu evlerde olursa aÄŸÄ±r ve uzun sÃ¼ren hastalÄ±klara neden olur.



BirleÅŸme (Conjunction): DoÄŸum haritasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli aÃ§Ä±larÄ±ndan biri de budur. Bu durumda iki gÃ¼Ã§ birbirlerinin Ã¼stÃ¼ne dÃ¼ÅŸebilir. BirleÅŸme aÃ§Ä±sÄ±nda iki gezegen arasÄ±nda 8 derece kadar pay bÄ±rakÄ±lÄ±r.



BoÄŸa (Taurus): Zodyakâ€™Ä±n ikinci burcu olan BoÄŸa, GÃ¼neÅŸ 21 Nisan - 20 MayÄ±s'ta iken bu burÃ§ta kalÄ±r.



BohÃ§a: Bir haritada bÃ¼tÃ¼n gezegenlerin 120 derece iÃ§ine toplanmasÄ±ndan meydana gelen ÅŸekil. GÃ¼Ã§lerin bÃ¶yle toplanmasÄ± insanÄ±n sadece belirli birkaÃ§ konuyla ilgilenmesine yol aÃ§ar.



BurÃ§lar KuÅŸaÄŸÄ± (Zodiac): Bk. Zodyak.

C

Castor ve Pollux: Ä°kizler takÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±nda bulunan Ã§ok parlak iki yÄ±ldÄ±z. Bunlara mitolojide zÄ±t iki kardeÅŸ olan Castor ve Polluxâ€™un adÄ± verilmiÅŸtir. Ä°kizler burcunda bu tÃ¼r zÄ±tlÄ±klar olduÄŸu sÃ¶ylenir.

D

DiÅŸi ve Erkek Gezegenler (Feminine and Masculine Planets): UranÃ¼s, SatÃ¼rn, NeptÃ¼n, JÃ¼piter, Mars, GÃ¼neÅŸ ve MerkÃ¼r erkek; Ay ve VenÃ¼s diÅŸidir.



DeÄŸiÅŸir Grup (Mutable): Zodyakâ€™Ä±n dÃ¶rt burcu deÄŸiÅŸir tÃ¼rdendir. Yani bu burÃ§lar, kolaylÄ±kla durumlara uyarlar. Buna



DeÄŸiÅŸir DÃ¶rtlÃ¼ de denir. Ä°kizler, BaÅŸak, Yay ve BalÄ±k bu gruba girerler.



DoÄŸu Evleri (Oriental, Eastern): Onuncu ev ile dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ev arasÄ±ndaki evler. Bu evlerde bulunan gezegenler baÅŸarÄ± verip kiÅŸiyi atÄ±lgan ve tutkulu yaparlar.



DoÄŸum HaritasÄ± (Horoscope): Bir insanÄ±n doÄŸduÄŸu anda GÃ¼neÅŸ, Ay ve gezegenlerin gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde Ã§izdikleri ÅŸekillerin DÃ¼nyadan gÃ¶rÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼. YÄ±ldÄ±z HaritasÄ± olarak ta anÄ±lan doÄŸum haritasÄ± doÄŸum tarih, yer ve saatine gÃ¶re Ã§Ä±karÄ±lÄ±r. Bu harita insanÄ±n kiÅŸiliÄŸini, yeteneklerini Ã¶zelliklerini, gelecekteki durumunu ve baÅŸarÄ± derecesini gÃ¶sterir.



DÃ¶rtlÃ¼ler (Qualities): Zodyakâ€™Ä±n burÃ§larÄ± Ã¶zelliklerine gÃ¶re belirli gruplarda toplanÄ±rlar. Her bir grupta dÃ¶rt burÃ§ olduÄŸu iÃ§in buna bu isim takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DÃ¶rtlÃ¼ler, Ã–ncÃ¼, Sabit ve DeÄŸiÅŸir olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ gruptur.

E

Ekliptik (Ecliptic): Bir yÄ±l boyunca GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde GÃ¼neÅŸâ€™in gÃ¶kkubbede Ã§izdiÄŸi Ã§emberin sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ± daire.



Enlem TablolarÄ±: GÃ¶k haritasÄ± Ã§Ä±karÄ±rken burÃ§larÄ±n hangi evlere dÃ¼ÅŸeceÄŸi bu Enlem TablolarÄ±ndan anlaÅŸÄ±lÄ±r.



Ephemerisâ€™lerde bÃ¶yle tÃ¼rlÃ¼ enlem tablolarÄ± bulunur. Ä°stanbul iÃ§in New York Enlem Tablosu kullanÄ±lÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her iki kent de Kuzey 40 enlemindedir.



Ephemeris: Bk. GÃ¶kgÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼.



Evler (Table of Houses): AslÄ±nda bu â€˜GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n Evleriâ€™ diye anÄ±lÄ±r. GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ bir daire olarak kabul edilir. Bu 30 derecelik eÅŸit on iki kÄ±sma bÃ¶lÃ¼nÃ¼r. Her bir evin kendi Ã¶zellikleri vardÄ±r. Bu evlere dÃ¼ÅŸen burÃ§ ve gezegenlere gÃ¶re yorum yapÄ±lÄ±r (Table of Houses).



Evlilik NoktasÄ± (Part of Marriage): YÃ¼kselen BurÃ§ + Ayakucu, - VenÃ¼s.

G

GerÃ§ek YÄ±ldÄ±z ZamanÄ± (Apparent Sideral Time): Bu sÃ¶z astrolojide fazla geÃ§er ve yÄ±ldÄ±z zamanÄ± demektir. DoÄŸum haritasÄ± da yÄ±ldÄ±z zamanÄ±na gÃ¶re Ã§Ä±karÄ±lÄ±r. GÃ¼neÅŸ yerine ilkbahar noktasÄ±na baÄŸlÄ± zamandÄ±r. Birim 1 yÄ±ldÄ±z gÃ¼nÃ¼dÃ¼r.



Geometrik Åžekiller: GÃ¶k haritalarÄ±nda Ã¼Ã§gen, kare vs. gibi geometrik ÅŸekiller gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Bunlara birbirleriyle fazla aÃ§Ä± yapan gÃ¼Ã§ler neden olur.



Gezegenler (Planets): GÃ¼neÅŸ sistemimizde dÃ¼nyadan baÅŸka sekiz gezegen bulunur. Bunlar da MerkÃ¼r, VenÃ¼s, Mars, JÃ¼piter, SatÃ¼rn, UranÃ¼s, Plutoâ€™dur. DÃ¼nyamÄ±z da aynÄ± sistemde bir gezegendir.



GÃ¶kgÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ (Ephemeris): Her yÄ±l Ã§Ä±karÄ±lan, GÃ¼neÅŸ, Ay ve gezegenlerin gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ndeki durumlarÄ±nÄ± belirten tablo. GÃ¶kgÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde ayrÄ±ca Enlem derecelerine gÃ¶re evlere giren burÃ§lar, GÃ¼neÅŸ, Ay tutulmalarÄ± ve astrolojiyle ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler bulunur. GÃ¶k haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak isteyen kimseye doÄŸduÄŸu yÄ±lÄ±n gÃ¶kgÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ gereklidir.



Greenwich Meridyeni: DÃ¼nya saat ayarÄ± Greenwich meridyenine gÃ¶re yapÄ±lÄ±r. Greenwichâ€™in bulunduÄŸu boylam derecesi 0 olarak kabul edilir. Bunun doÄŸusundaki boylamlarda GÃ¼neÅŸ daha erken doÄŸar. DolayÄ±sÄ±yla saat daha ileridir. Greenwichâ€™in batÄ±sÄ±nda ise GÃ¼neÅŸ daha geÃ§ doÄŸar ve dolayÄ±sÄ±yla saat daha geridir.



GÃ¼Ã§lÃ¼ Gezegen (Exaltation): Bir doÄŸum haritasÄ±nda yÃ¶nettiÄŸi burca giren GÃ¼neÅŸ, Ay veya gezegenler Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ sayÄ±lÄ±rlar. Bunlardan â€˜GÃ¼Ã§lÃ¼â€™, Etkili Gezegenâ€™ olarak sÃ¶z edilir.



GÃ¼neÅŸ HaritasÄ± (Solar Chart): DoÄŸum saati tam olarak bilinmediÄŸi zaman GÃ¼neÅŸâ€™in bulunduÄŸu nokta yÃ¼kselen burÃ§ kabul edilerek hazÄ±rlanan doÄŸum haritasÄ±.

H

HastalÄ±k NoktasÄ± (Part of Sickness): YÃ¼kselen burÃ§ + Mars, - SatÃ¼rn.



Hava (Air): Zodyakâ€™Ä±n Ã¼Ã§ burcu Hava grubuna girer. Bunlar da Ä°kizler, Terazi ve Kovaâ€™dÄ±r. Hava Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼nÃ¼n kafa ve zekayla ilgisi vardÄ±r.

I

Imum Coeli (IC - Zenit): Bir doÄŸum haritasÄ±nda gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek kesitinin karÅŸÄ±sÄ±na dÃ¼ÅŸen noktadÄ±r.



IÅŸÄ±klar (Luminaries, Lights): DoÄŸum haritasÄ±nda GÃ¼neÅŸ ve Ayâ€™dan â€˜IÅŸÄ±klarâ€™ diye sÃ¶z edilir. DoÄŸum haritasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli gÃ¼Ã§leri Ä±ÅŸÄ±klardÄ±r. GÃ¼neÅŸ kiÅŸiliÄŸi, Ay da duygularÄ± temsil eder.

Ä°

Ä°kizler (Gemini): Ä°kizler Zodyakâ€™Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ burcudur. GÃ¼neÅŸ, 21 MayÄ±s - 21 Haziran'da bu burÃ§ta kalÄ±r.



Ä°lerletme (Progressions): Astrolojide doÄŸumdan sonra 1 gÃ¼n=1 yÄ±l kabul edilerek hazÄ±rlanan harita. GeleceÄŸi yorumlamakta kullanÄ±lÄ±r.

K

Kare (Square): DoÄŸum haritasÄ±nda 90 derecelik aÃ§Ä±ya kare denilir. Bu daima sert etki yapar. Bazen bÃ¶yle kare aÃ§Ä± yapan gezegenlere bir Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ da sert etki yapabilir. Buna da T Karesi veya T cetveli denir.



KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Etki (Mutual Reception): DoÄŸum haritasÄ±nda iki gezegen birbirlerinin burÃ§larÄ±na dÃ¼ÅŸerlerse olumlu bir denge saÄŸlanÄ±r. Ä°ki gÃ¼Ã§ birbirlerine yararlÄ± etki yapabilir.



KepÃ§e: DoÄŸum haritasÄ±nda dokuz gÃ¼Ã§ Ã¼st tarafa toplanÄ±r ve teki aÅŸaÄŸÄ±da kalÄ±rsa bu ÅŸekle â€˜KepÃ§eâ€™ denilir. KepÃ§e insana baÅŸarÄ± verebilir.



Kesit: Zodyakâ€™Ä±n burÃ§larÄ±nÄ± veya gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ evlerini ayÄ±ran Ã§izgilere kesit denilir.



KoÃ§ (Aries): Zodyakâ€™Ä±n birinci burcu olan KoÃ§ GÃ¼neÅŸin 21 Mart - 20 Nisan devresinde bu burÃ§ta kalÄ±r.



Kova (Aquarius): Zodyakâ€™Ä±n onbirinci burcu olan Kova GÃ¼neÅŸin 21 Ocak - 18 Åžubat devresinde bu burÃ§ta kalÄ±r.



KÃ¶ÅŸeler (Angles): Birinci, DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼, Yedinci ve Onuncu evler. Bu evlerdeki gezegenlerin etkisi Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r.



KuÅŸak Etkisi: Bir burÃ§ta uzun yÄ±llar kalan gezegenler kiÅŸilerden Ã§ok kuÅŸaklarÄ± etkilerler. Bu yÃ¼zden her kuÅŸakta belirli ortak Ã¶zellikler gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.

M

MC (Medium Coeli): DoÄŸum anÄ± ve yerinde gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n tam baÅŸÃ¼stÃ¼nde kalan yeri. DoÄŸum haritasÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek noktasÄ±. Buna â€˜GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ OrtasÄ±â€™ veya â€˜BaÅŸucu NoktasÄ±â€™ da denilir.

N

Negatif BurÃ§lar (Negative Signs): Toprak veya Su Ã¼Ã§lÃ¼lerindeki burÃ§lar negatif sayÄ±lÄ±rlar.

O

OÄŸlak (Capricorn): Zodyakâ€™Ä±n onuncu burcudur. GÃ¼neÅŸ, 22 AralÄ±k - 20 Ocak devresinde bu burÃ§ta bulunur.

Ã–

Ã–ncÃ¼ (Cardinal): Zodyak gruplarÄ±ndan birine de bu ad verilmiÅŸtir. Bu gruplar nitelikleri gÃ¶sterir. KoÃ§, YengeÃ§, Terazi ve OÄŸlak Ã–nder gruplardÄ±r. Bu gruplara â€˜DÃ¶rtlÃ¼lerâ€™ de denilir.

P

Pozitif BurÃ§lar (Positive Signs): AteÅŸ ve Hava Ã¼Ã§lÃ¼lerine giren burÃ§lar pozitiftir.

S

Sabit (Fixed): DÃ¶rtlÃ¼lerden birine de bu ad verilmiÅŸtir. Nitelikleri gÃ¶steren Sabit dÃ¶rtlÃ¼de BoÄŸa, Aslan, Akrep ve Kova burÃ§larÄ± vardÄ±r.



Semboller (Planets and Signs): IÅŸÄ±klar, gezegenler ve burÃ§larÄ± belirten ÅŸekillere â€˜sembolâ€™ denilir.



Serpme: Bir doÄŸum haritasÄ±nda gÃ¼Ã§ler ayrÄ± ayrÄ± burÃ§lara daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸsa buna â€˜Serpmeâ€™ denilir. Bu tÃ¼r daÄŸÄ±lÄ±ÅŸ insanÄ±n pek Ã§ok ÅŸeye ilgi duymasÄ±na neden olabilir.



Sert Etkiler (Affliction): Bir gezegenin baÅŸka gezegenlerle kare ya da karÅŸÄ±t bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± oluÅŸturmasÄ±, ya da zararlÄ± ve zayÄ±f etkili olduÄŸu burÃ§larda bulunmasÄ±.



Sinastri: Ä°ki veya daha fazla doÄŸum haritasÄ±nÄ±n birbirleriyle kÄ±yaslanmasÄ±dÄ±r.

Su (Water): ÃœÃ§lÃ¼ler veya unsurlardan birinin adÄ±dÄ±r. Su Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼nde YengeÃ§, Akrep ve BalÄ±k burÃ§larÄ± bulunur.

T

TakÄ±myÄ±ldÄ±zlar: Astronomi biliminin kabul ettiÄŸi belirli yÄ±ldÄ±z gruplaÅŸmalarÄ±. Ekliptik Ã¼stÃ¼ndeki takÄ±m yÄ±ldÄ±zlarÄ±n isimleri burÃ§lara da verilmiÅŸtir. Fakat burÃ§lar adlarÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ± takÄ±myÄ±ldÄ±zlarla aynÄ± yerlere dÃ¼ÅŸmezler.



Terazi (Libra): Zodyakâ€™Ä±n yedinci burcudur. GÃ¼neÅŸ, 23 EylÃ¼l - 23 Ekim devresinde bu burÃ§ta kalÄ±r.



Toprak (Earth): ÃœÃ§lÃ¼lerden birine Toprak adÄ± verilmiÅŸtir. Bu Ã¼Ã§lÃ¼de BoÄŸa, BaÅŸak ve OÄŸlak burÃ§larÄ± bulunur.



Transit (Transit): Bir gezegenin gÃ¶kkubbede hareketi sÄ±rasÄ±ndaki konumu. DoÄŸum haritasÄ±ndaki gezegen ve evlere bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± yapÄ±yorsa olaylarÄ± baÅŸlatÄ±r.



Tutulum (Ecliptic): Bk. Ekliptik.

U

Unsurlar veya ÃœÃ§lÃ¼ler: Zodyak dÃ¶rt gruba ayrÄ±lÄ±r. Her grupta Ã¼Ã§ burÃ§ bulunur. Bu Ã¼Ã§lÃ¼ler veya unsurlar burÃ§larÄ±n ortak Ã¶zelliklerini gÃ¶sterirler. Bu unsurlar da AteÅŸ, Toprak, Hava ve Suâ€™dur.

Ãœ

ÃœÃ§gen (Trine): DoÄŸum haritasÄ±nda gÃ¼Ã§ler arasÄ±ndaki 120 derecelik Ã§ok uyumlu aÃ§Ä±lar. Bazen bir gezegen iki ayrÄ± gÃ¼Ã§le bu aÃ§Ä±yÄ± yapar. O zaman ortaya bÃ¼yÃ¼k talih sayÄ±lan bir â€˜BÃ¼yÃ¼k ÃœÃ§genâ€™ Ã§Ä±kar.



ÃœÃ§lÃ¼ler (Elements): Veya unsurlar. BurÃ§lar, Ã¶zelliklerine gÃ¶re Ã¼Ã§er Ã¼Ã§er gruplarÄ±na ayrÄ±lÄ±rlar. Bunlar da AteÅŸ, Toprak, Hava ve Su Ã¼Ã§lÃ¼leridir.



ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼l Evler (Cadent Houses): ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼, altÄ±ncÄ±, dokuzuncu evler. Bu evler zayÄ±f olup Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve dokuzuncu evler zihni etkiler. AltÄ±ncÄ± ev ise bir gezegen iÃ§in en kÃ¶tÃ¼ durumdur.

Y

YararlÄ± Gezegenler (Benefics): JÃ¼piter ve VenÃ¼s. Ä°lki baÅŸarÄ±, ikincisi iyi huylar verir.



Yay (Sagittarius): Zodyakâ€™Ä±n dokuzuncu burcudur. GÃ¼neÅŸ, 23 KasÄ±m - 21 AralÄ±k'ta bu burÃ§ta kalÄ±r.



YengeÃ§ (Cancer): Zodyakâ€™Ä±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ burcudur. GÃ¼neÅŸ, 22 Haziran - 22 Temmuz devresinde bu burÃ§ta kalÄ±r.



Yeni Ay (New Moon): Ay yuvarlaÄŸÄ±nÄ±n tÃ¼m karanlÄ±k olduÄŸu devredir. Ay ve GÃ¼neÅŸ aynÄ± burÃ§ta kavuÅŸumdadÄ±r.

YÃ¶netici Gezegen (Ruler, Lord): Evlerin bulunduÄŸu burÃ§larÄ± yÃ¶neten gezegendir. Ã–rneÄŸin ikinci ev Ä°kizler ise yÃ¶netici gezegeni MerkÃ¼r, yÃ¼kselen burÃ§ BalÄ±k ise yÃ¶netici gezegen NeptÃ¼nâ€™dÃ¼r.



YÃ¼kselen BurÃ§ (Ascendant): DoÄŸum saati ve yerinde Zodyakâ€™Ä±n DoÄŸu Ufkunda YÃ¼kselen BurÃ§ ve derecesi. YÃ¼kselen burÃ§ ayrÄ±ca gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ haritasÄ±nÄ±n da birinci evinde bulunur.



YÃ¼kselen Gezegen (Elavated Planet): YÃ¼kselen burcun yÃ¶neticisi olan gÃ¼ce bu ad verilir. Bu gezegen haritada gÃ¼Ã§lÃ¼ sayÄ±lÄ±r.

Z

ZararlÄ± Konum (Detriment): Bir gezegenin doÄŸal burÃ§lar kuÅŸaÄŸÄ±nda kendi burcunun karÅŸÄ±t burcunda yer almasÄ±. Ã–rneÄŸin Mars Terazi burcunda zararlÄ± konumdadÄ±r.



ZÄ±tlÄ±k (Opposition): DoÄŸum haritasÄ±nda iki gÃ¼cÃ¼n oluÅŸturduÄŸu 180 derecelik sert aÃ§Ä±. Bazen iki zÄ±t aÃ§Ä± birbirini keser ve ortaya BÃ¼yÃ¼k Ã‡apraz Ã§Ä±kar. Bu durumda iki Ã§ift zÄ±t burÃ§ta bulunan dÃ¶rt gÃ¼Ã§ birbirlerini sert etkilerler. Bu olumlu bir durum sayÄ±lmaz.



Zodyak (Zodiac): DÃ¼nyamÄ±zÄ±n ekliptiÄŸin her iki yanÄ±nda 8â€™er derecede gÃ¶rÃ¼len gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ kuÅŸaÄŸÄ±. Gezegenler bu kuÅŸakta gÃ¶rÃ¼lÃ¼rler. Astrolojide bu gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ kuÅŸaÄŸÄ± otuzar derecelik on iki eÅŸit kÄ±sma bÃ¶lÃ¼nÃ¼r. Bu eÅŸit parÃ§alarÄ±n her biri de bildiÄŸimiz burÃ§lardÄ±r.

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