Astroloji sÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼

A

Açılar (Aspect): Bir yıldız haritasındaki Güneş, Ay ve gezegenler aralarında ve bazen de yükselen burçla açılar meydana getirirler. Bu açıların kimi olumlu kimi olumsuz sayılır. Açıları kuran gezegenler çok daha etkili duruma gelebilirler. Astrolojide açıların yorumlanmasına çok önem verilir.



Akrep (Scorpio): Zodyak’ın sekizinci burcudur. Bu burçta Güneş, 24 Ekim - 22 Kasım devresinde yer alır.



Alçalan Burç (Descendent): Doğum saat ve yerinde batı ufkunda kaybolmakta olan Zodyak burcu ve derecesi.



Altmış (Sextile): Aralarında altmış derece olan gezegenler ahenkli ilişkiler kurarlar. Bu uyumlu açıya ‘Altmış’ denilir.



Aslan (Leo): Zodyak’ın beşinci burcudur. Güneş, 24 Temmuz - 23 Ağustos devresinde bu burçta kalır.



Astrolog: Gök haritasını çıkaran ve ayrıntılarına göre bunu yorumlayan kimse.



Astroloji Türleri: Dünya siyaset ve ekonomisi, gelecek olaylar, sağlık gibi türlü konuda astrolojiden yararlanılabilir. ‘Seçim’ denilen bir tür sayesinde de evlenme veya bir proje için gelecekte uygun bir günü bulabilmek mümkündür.



Ateş (Fire): Zodyak’ın burçları belirli gruplara ayrılırlar. Ateş de böyle bir gruptur. Koç, Aslan ve Yay, ateş burçlarıdır. Buna Ateş Üçlüsü de denir.



Ayakucu (IC - Nadir): Düşey doğrultunun gökkubbeyi deldiği noktalardan ufkun altında olanı.



Ay'ın Güney düğümü (South Moon Node): Ay'ın ekinoks'u yukarıdan aşağıya veya güneye doğru kestiği noktaya



Ayın Güney Noktası, Güney Düğümü veya Ejderhanın Kuyruğu adı verilir ve simgesiyle gösterilir.



Ay'ın Kuzey düğümü (North Moon Node): Ay ilerlerken ekinoks'u yani Güneş'in izlediği varsayılan yolu yukarıya veya kuzeye doğru keser. Buna Ayın Kuzey Noktası, Kuzey Düğümü veya Ejderhanın Başı adı verilir Bu nokta simgesiyle belirtilir.

B

Balık (Pisces): Zodyak’ın onikinci burcudur. Güneş, 19 Şubat - 20 Mart devresinde bu burçta kalır.



Başak (Virgo): Zodyak’ın altıncı burcudur. Güneş, 23 Ağustos - 23 Eylül devresinde bu burçta kalır.



Başucu (MC - Zenit): Doğum anı ve yerinde gökyüzünün tam başüstünde kalan yeri. Doğum haritasının en yüksek noktası. Buna ‘Gökyüzü Ortası’ da denilir.



Batı Evleri (Occidental): Dördüncü ev ile onuncu ev arasında kalan evler. Mars ya da Satürn bu evlerde olursa ağır ve uzun süren hastalıklara neden olur.



Birleşme (Conjunction): Doğum haritasının en önemli açılarından biri de budur. Bu durumda iki güç birbirlerinin üstüne düşebilir. Birleşme açısında iki gezegen arasında 8 derece kadar pay bırakılır.



Boğa (Taurus): Zodyak’ın ikinci burcu olan Boğa, Güneş 21 Nisan - 20 Mayıs'ta iken bu burçta kalır.



Bohça: Bir haritada bütün gezegenlerin 120 derece içine toplanmasından meydana gelen şekil. Güçlerin böyle toplanması insanın sadece belirli birkaç konuyla ilgilenmesine yol açar.



Burçlar Kuşağı (Zodiac): Bk. Zodyak.

C

Castor ve Pollux: İkizler takımyıldızında bulunan çok parlak iki yıldız. Bunlara mitolojide zıt iki kardeş olan Castor ve Pollux’un adı verilmiştir. İkizler burcunda bu tür zıtlıklar olduğu söylenir.

D

Dişi ve Erkek Gezegenler (Feminine and Masculine Planets): Uranüs, Satürn, Neptün, Jüpiter, Mars, Güneş ve Merkür erkek; Ay ve Venüs dişidir.



Değişir Grup (Mutable): Zodyak’ın dört burcu değişir türdendir. Yani bu burçlar, kolaylıkla durumlara uyarlar. Buna



Değişir Dörtlü de denir. İkizler, Başak, Yay ve Balık bu gruba girerler.



Doğu Evleri (Oriental, Eastern): Onuncu ev ile dördüncü ev arasındaki evler. Bu evlerde bulunan gezegenler başarı verip kişiyi atılgan ve tutkulu yaparlar.



Doğum Haritası (Horoscope): Bir insanın doğduğu anda Güneş, Ay ve gezegenlerin gökyüzünde çizdikleri şekillerin Dünyadan görülüşü. Yıldız Haritası olarak ta anılan doğum haritası doğum tarih, yer ve saatine göre çıkarılır. Bu harita insanın kişiliğini, yeteneklerini özelliklerini, gelecekteki durumunu ve başarı derecesini gösterir.



Dörtlüler (Qualities): Zodyak’ın burçları özelliklerine göre belirli gruplarda toplanırlar. Her bir grupta dört burç olduğu için buna bu isim takılmıştır. Dörtlüler, Öncü, Sabit ve Değişir olmak üzere üç gruptur.

E

Ekliptik (Ecliptic): Bir yıl boyunca Gökyüzünde Güneş’in gökkubbede çizdiği çemberin sınırladığı daire.



Enlem Tabloları: Gök haritası çıkarırken burçların hangi evlere düşeceği bu Enlem Tablolarından anlaşılır.



Ephemeris’lerde böyle türlü enlem tabloları bulunur. İstanbul için New York Enlem Tablosu kullanılır. Çünkü her iki kent de Kuzey 40 enlemindedir.



Ephemeris: Bk. Gökgünlüğü.



Evler (Table of Houses): Aslında bu ‘Gökyüzünün Evleri’ diye anılır. Gökyüzü bir daire olarak kabul edilir. Bu 30 derecelik eşit on iki kısma bölünür. Her bir evin kendi özellikleri vardır. Bu evlere düşen burç ve gezegenlere göre yorum yapılır (Table of Houses).



Evlilik Noktası (Part of Marriage): Yükselen Burç + Ayakucu, - Venüs.

G

Gerçek Yıldız Zamanı (Apparent Sideral Time): Bu söz astrolojide fazla geçer ve yıldız zamanı demektir. Doğum haritası da yıldız zamanına göre çıkarılır. Güneş yerine ilkbahar noktasına bağlı zamandır. Birim 1 yıldız günüdür.



Geometrik Şekiller: Gök haritalarında üçgen, kare vs. gibi geometrik şekiller görülür. Bunlara birbirleriyle fazla açı yapan güçler neden olur.



Gezegenler (Planets): Güneş sistemimizde dünyadan başka sekiz gezegen bulunur. Bunlar da Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Pluto’dur. Dünyamız da aynı sistemde bir gezegendir.



Gökgünlüğü (Ephemeris): Her yıl çıkarılan, Güneş, Ay ve gezegenlerin gökyüzündeki durumlarını belirten tablo. Gökgünlüğünde ayrıca Enlem derecelerine göre evlere giren burçlar, Güneş, Ay tutulmaları ve astrolojiyle ilgili ayrıntılı bilgiler bulunur. Gök haritasını çıkarmak isteyen kimseye doğduğu yılın gökgünlüğü gereklidir.



Greenwich Meridyeni: Dünya saat ayarı Greenwich meridyenine göre yapılır. Greenwich’in bulunduğu boylam derecesi 0 olarak kabul edilir. Bunun doğusundaki boylamlarda Güneş daha erken doğar. Dolayısıyla saat daha ileridir. Greenwich’in batısında ise Güneş daha geç doğar ve dolayısıyla saat daha geridir.



Güçlü Gezegen (Exaltation): Bir doğum haritasında yönettiği burca giren Güneş, Ay veya gezegenler çok güçlü sayılırlar. Bunlardan ‘Güçlü’, Etkili Gezegen’ olarak söz edilir.



Güneş Haritası (Solar Chart): Doğum saati tam olarak bilinmediği zaman Güneş’in bulunduğu nokta yükselen burç kabul edilerek hazırlanan doğum haritası.

H

Hastalık Noktası (Part of Sickness): Yükselen burç + Mars, - Satürn.



Hava (Air): Zodyak’ın üç burcu Hava grubuna girer. Bunlar da İkizler, Terazi ve Kova’dır. Hava üçlüsünün kafa ve zekayla ilgisi vardır.

I

Imum Coeli (IC - Zenit): Bir doğum haritasında gökyüzünün en yüksek kesitinin karşısına düşen noktadır.



Işıklar (Luminaries, Lights): Doğum haritasında Güneş ve Ay’dan ‘Işıklar’ diye söz edilir. Doğum haritasının en önemli güçleri ışıklardır. Güneş kişiliği, Ay da duyguları temsil eder.

İ

İkizler (Gemini): İkizler Zodyak’ın üçüncü burcudur. Güneş, 21 Mayıs - 21 Haziran'da bu burçta kalır.



İlerletme (Progressions): Astrolojide doğumdan sonra 1 gün=1 yıl kabul edilerek hazırlanan harita. Geleceği yorumlamakta kullanılır.

K

Kare (Square): Doğum haritasında 90 derecelik açıya kare denilir. Bu daima sert etki yapar. Bazen böyle kare açı yapan gezegenlere bir üçüncüsü da sert etki yapabilir. Buna da T Karesi veya T cetveli denir.



Karşılıklı Etki (Mutual Reception): Doğum haritasında iki gezegen birbirlerinin burçlarına düşerlerse olumlu bir denge sağlanır. İki güç birbirlerine yararlı etki yapabilir.



Kepçe: Doğum haritasında dokuz güç üst tarafa toplanır ve teki aşağıda kalırsa bu şekle ‘Kepçe’ denilir. Kepçe insana başarı verebilir.



Kesit: Zodyak’ın burçlarını veya gökyüzü evlerini ayıran çizgilere kesit denilir.



Koç (Aries): Zodyak’ın birinci burcu olan Koç Güneşin 21 Mart - 20 Nisan devresinde bu burçta kalır.



Kova (Aquarius): Zodyak’ın onbirinci burcu olan Kova Güneşin 21 Ocak - 18 Şubat devresinde bu burçta kalır.



Köşeler (Angles): Birinci, Dördüncü, Yedinci ve Onuncu evler. Bu evlerdeki gezegenlerin etkisi çok güçlüdür.



Kuşak Etkisi: Bir burçta uzun yıllar kalan gezegenler kişilerden çok kuşakları etkilerler. Bu yüzden her kuşakta belirli ortak özellikler görülür.

M

MC (Medium Coeli): Doğum anı ve yerinde gökyüzünün tam başüstünde kalan yeri. Doğum haritasının en yüksek noktası. Buna ‘Gökyüzü Ortası’ veya ‘Başucu Noktası’ da denilir.

N

Negatif Burçlar (Negative Signs): Toprak veya Su üçlülerindeki burçlar negatif sayılırlar.

O

Oğlak (Capricorn): Zodyak’ın onuncu burcudur. Güneş, 22 Aralık - 20 Ocak devresinde bu burçta bulunur.

Ö

Öncü (Cardinal): Zodyak gruplarından birine de bu ad verilmiştir. Bu gruplar nitelikleri gösterir. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak Önder gruplardır. Bu gruplara ‘Dörtlüler’ de denilir.

P

Pozitif Burçlar (Positive Signs): Ateş ve Hava üçlülerine giren burçlar pozitiftir.

S

Sabit (Fixed): Dörtlülerden birine de bu ad verilmiştir. Nitelikleri gösteren Sabit dörtlüde Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları vardır.



Semboller (Planets and Signs): Işıklar, gezegenler ve burçları belirten şekillere ‘sembol’ denilir.



Serpme: Bir doğum haritasında güçler ayrı ayrı burçlara dağılmışsa buna ‘Serpme’ denilir. Bu tür dağılış insanın pek çok şeye ilgi duymasına neden olabilir.



Sert Etkiler (Affliction): Bir gezegenin başka gezegenlerle kare ya da karşıt bakış açısı oluşturması, ya da zararlı ve zayıf etkili olduğu burçlarda bulunması.



Sinastri: İki veya daha fazla doğum haritasının birbirleriyle kıyaslanmasıdır.

Su (Water): Üçlüler veya unsurlardan birinin adıdır. Su üçlüsünde Yengeç, Akrep ve Balık burçları bulunur.

T

Takımyıldızlar: Astronomi biliminin kabul ettiği belirli yıldız gruplaşmaları. Ekliptik üstündeki takım yıldızların isimleri burçlara da verilmiştir. Fakat burçlar adlarını aldıkları takımyıldızlarla aynı yerlere düşmezler.



Terazi (Libra): Zodyak’ın yedinci burcudur. Güneş, 23 Eylül - 23 Ekim devresinde bu burçta kalır.



Toprak (Earth): Üçlülerden birine Toprak adı verilmiştir. Bu üçlüde Boğa, Başak ve Oğlak burçları bulunur.



Transit (Transit): Bir gezegenin gökkubbede hareketi sırasındaki konumu. Doğum haritasındaki gezegen ve evlere bakış açısı yapıyorsa olayları başlatır.



Tutulum (Ecliptic): Bk. Ekliptik.

U

Unsurlar veya Üçlüler: Zodyak dört gruba ayrılır. Her grupta üç burç bulunur. Bu üçlüler veya unsurlar burçların ortak özelliklerini gösterirler. Bu unsurlar da Ateş, Toprak, Hava ve Su’dur.

Ü

Üçgen (Trine): Doğum haritasında güçler arasındaki 120 derecelik çok uyumlu açılar. Bazen bir gezegen iki ayrı güçle bu açıyı yapar. O zaman ortaya büyük talih sayılan bir ‘Büyük Üçgen’ çıkar.



Üçlüler (Elements): Veya unsurlar. Burçlar, özelliklerine göre üçer üçer gruplarına ayrılırlar. Bunlar da Ateş, Toprak, Hava ve Su üçlüleridir.



Üçüncül Evler (Cadent Houses): Üçüncü, altıncı, dokuzuncu evler. Bu evler zayıf olup üçüncü ve dokuzuncu evler zihni etkiler. Altıncı ev ise bir gezegen için en kötü durumdur.

Y

Yararlı Gezegenler (Benefics): Jüpiter ve Venüs. İlki başarı, ikincisi iyi huylar verir.



Yay (Sagittarius): Zodyak’ın dokuzuncu burcudur. Güneş, 23 Kasım - 21 Aralık'ta bu burçta kalır.



Yengeç (Cancer): Zodyak’ın dördüncü burcudur. Güneş, 22 Haziran - 22 Temmuz devresinde bu burçta kalır.



Yeni Ay (New Moon): Ay yuvarlağının tüm karanlık olduğu devredir. Ay ve Güneş aynı burçta kavuşumdadır.

Yönetici Gezegen (Ruler, Lord): Evlerin bulunduğu burçları yöneten gezegendir. Örneğin ikinci ev İkizler ise yönetici gezegeni Merkür, yükselen burç Balık ise yönetici gezegen Neptün’dür.



Yükselen Burç (Ascendant): Doğum saati ve yerinde Zodyak’ın Doğu Ufkunda Yükselen Burç ve derecesi. Yükselen burç ayrıca gökyüzü haritasının da birinci evinde bulunur.



Yükselen Gezegen (Elavated Planet): Yükselen burcun yöneticisi olan güce bu ad verilir. Bu gezegen haritada güçlü sayılır.

Z

Zararlı Konum (Detriment): Bir gezegenin doğal burçlar kuşağında kendi burcunun karşıt burcunda yer alması. Örneğin Mars Terazi burcunda zararlı konumdadır.



Zıtlık (Opposition): Doğum haritasında iki gücün oluşturduğu 180 derecelik sert açı. Bazen iki zıt açı birbirini keser ve ortaya Büyük Çapraz çıkar. Bu durumda iki çift zıt burçta bulunan dört güç birbirlerini sert etkilerler. Bu olumlu bir durum sayılmaz.



Zodyak (Zodiac): Dünyamızın ekliptiğin her iki yanında 8’er derecede görülen gökyüzü kuşağı. Gezegenler bu kuşakta görülürler. Astrolojide bu gökyüzü kuşağı otuzar derecelik on iki eşit kısma bölünür. Bu eşit parçaların her biri de bildiğimiz burçlardır.