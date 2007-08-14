Astro BebeÄŸiniz

Oysa, burÃ§lardaki sÃ¼rekli gezegensel deÄŸiÅŸiklikler veya etkiler Ã§ok Ã¶nemlidir, GÃ¼neÅŸ ve Ay saat baÅŸÄ± farklÄ±lÄ±klar getirirler. OlabildiÄŸince doÄŸru hesaplamalarÄ±n yapÄ±labilmesi iÃ§in insanlarÄ±n kiÅŸisel yÄ±ldÄ±z haritalarÄ± uzun uzun incelenmeli ve elde edilen yoÄŸun birikimler deÄŸerlendirildikten sonra burÃ§larÄ±n genel yapÄ±sÄ± anlaÅŸÄ±labilir. DoÄŸum anÄ± yeterince ve ancak profesyonel bir astrolog tarafÄ±ndan analiz edildikten sonra yeterli sonuÃ§lara ulaÅŸÄ±lacaktÄ±r. DoÄŸum haritalarÄ± bu yÃ¶nden Ã¶nemlidir, Ã¶rneÄŸin Ã§ocuÄŸunuzun Aslan Burcu'nda doÄŸmuÅŸ olmasÄ± yeterli ve hatta Ã¶nemli deÄŸildir. BÃ¶yle bir doÄŸum haritasÄ±nda gezegenlerin BaÅŸak veya Kova burÃ§larÄ±nda toplanmÄ±ÅŸ olmasÄ±, Aslan Burcu'nda doÄŸmuÅŸ olma olayÄ±nÄ± ikincil dÃ¼zeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼r yani bebek artÄ±k Aslan Burcu'nun Ã¶zelliklerini tam olarak gÃ¶stermeyecektir Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã¶teki burÃ§lar ve gezegenler daha etkilidir. BebeÄŸinizin yÄ±ldÄ±z haritasÄ±nda, GÃ¼neÅŸ Burcu, Ay Burcu ve YÃ¼kselen BurÃ§ Ã§ok Ã¶nemlidirler. Gezegensel etkiler "Evler" dediÄŸimiz yÄ±ldÄ±z haritasÄ±ndaki dilimlere yayÄ±larak konumlarÄ±na gÃ¶re gÃ¼Ã§lenirler veya zayÄ±flarlar.



Ama bÃ¼tÃ¼n bunlar iÃ§in, gerÃ§ek uzmanlarÄ±n yani Astroloji'yi iyi bilenlerin iÅŸi ele almalarÄ± en Ã¶nemli koÅŸuldur, bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸma meraklÄ±larla veya birkaÃ§ kitap okumakla yapÄ±lamaz. AÅŸaÄŸÄ±da Ã¼nlÃ¼ Alman astroloÄŸu Ebertin'in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan birkaÃ§ Ã¶rnek veriyoruz. Ã–rnekler bebek astrolojisinin temelini veya doÄŸum astrolojisini kanÄ±tlarlar. Bu sayÄ±mÄ±zda ilk altÄ± burcu veriyoruz;Â

KoÃ§ Burcu

Bir Mars/KoÃ§ bebeÄŸi coÅŸkulu, giriÅŸken ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼dÃ¼r. Enerjisi yoÄŸun ve ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±dÄ±r. Onu kolay kolay koyduÄŸunuz konumda bulamazsÄ±nÄ±z, hele bir de duygusal etkiler yaratan gezegenler Ã¶ne geÃ§miÅŸse, Ã¶fkesi ve neÅŸesi aynÄ± dÃ¼zeyde yÃ¼kselir ve iner. Fizik gÃ¼cÃ¼ mÃ¼kemmeldir ve bunu dÄ±ÅŸarÄ±ya yansÄ±tÄ±r. Onun iÃ§in seÃ§eceÄŸiniz oyuncaklar, enerjisini tÃ¼ketmeli yani hareket ettirmelidir. Onun cesareti sizi ÅŸaÅŸÄ±rtabilir ama hep Ã¶yle olacaktÄ±r. Yukardaki astrolojik konumlarÄ±n bir tanesi bÃ¶yle bir sonucu getirecektir. BeÅŸiÄŸinden veya yataÄŸÄ±ndan sÃ¼rekli olarak birÅŸeyleri dÄ±ÅŸarÄ±ya attÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz. Mars/KoÃ§ bebeÄŸi iki yaÅŸÄ±na kadar her ÅŸeyi Ã§abuk Ã¶ÄŸrenir ama sonuÃ§larÄ±nÄ± kendisi yaratÄ±r, Ã¶ÄŸretileni yapmaz. Ä°ki yaÅŸÄ±ndan sonra, odasÄ±nÄ± kendisince dÃ¼zenleyecektir. Onu oyuncaklara boÄŸmayÄ±n Ã§Ã¼nkÃ¼ bir tanesi veya seÃ§tiÄŸi bir oyuncak ilgisinin merkezi olacak ve uzun bir zaman iÃ§in sadece ona konsantre olacaktÄ±r. KoÃ§ Ã§ocuÄŸu, yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± iyi kullanÄ±r ve Ã¶zgÃ¼n fikirler oluÅŸturur. BeÅŸ yaÅŸÄ±na doÄŸru iyi bir arkadaÅŸ, Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rgÃ¼tÃ§Ã¼dÃ¼r. KiÅŸiliÄŸinin zihinsel yÃ¶nÃ¼nÃ¼ veya iliÅŸkilerini ileri ve geri adÄ±mlar atarak gÃ¶sterir, bazen geri Ã§ekilir, gÃ¶zler, bazen de ataÄŸa kalkar. DiÄŸer gezegenlerin etkileri ve Ã¶zellikle de Mars'Ä±n durumu fiziksel gÃ¼cÃ¼nÃ¼, tavrÄ±ndaki ÅŸiddetin dozunu ve duygularÄ±nÄ±n anlatÄ±m biÃ§imini ÅŸekillendirir. BebeÄŸinizin veya Ã§ocuÄŸunuzun baÅŸÄ±ndan yaralanmamasÄ±na veya etkilenmemesine Ã¶zen gÃ¶sterin. KoÃ§ bebeÄŸinin GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± etki daha zarar vericidir. UnutmayÄ±n daima "Ã¶nce ben" diyecektir, egoizmasÄ± yÃ¼ksektir ve iliÅŸkilerini bu yolla geliÅŸtirir. SabÄ±rsÄ±z deÄŸildir ama iyi eÄŸitilirse ortaya Ã§Ä±kar. KÄ±z veya erkek, her iki cinste de erken yaÅŸlarda seksle ilgilenmeye baÅŸlayacaktÄ±r.Â Â Â Â Â Â Â Â

BoÄŸa Burcu

Ä°ÅŸte size hÃ¼kmedici, sabit, dengeli, tedbirli, Ã§ekingen ve pratik bir kiÅŸilik. YaÅŸamÄ± boyunca yapacaÄŸÄ± gibi, daha bebekken tutarlÄ±, dÃ¼zenli ve dikkatlidir. En kÃ¼Ã§Ã¼k riskden bile kaÃ§Ä±nÄ±r. Yemek zamanlarÄ±nÄ±, uyuyacaÄŸÄ± veya oyun oynayacaÄŸÄ± anlarÄ± Ã§ok iyi bilir ve kendine gÃ¶re dÃ¼zenler, dÃ¼zeni Ã¶ylesine tutarlÄ±dÄ±r ki, ÅŸok geÃ§irebilirsiniz. Ona Ã§ok oyuncak almaya hazÄ±r olun, materyalisttir, maddeye Ã¶nem verir ancak sahip olma gÃ¼dÃ¼sÃ¼ tatmin edildiÄŸinde kendisini iyi hisseder. KÄ±sacasÄ±, sÄ±k eline yeni birÅŸeyler verilmelidir. Ã–te yandan doyumsuz bir koleksiyoncudur, her ÅŸeyi toplayÄ±p saklamaya bayÄ±lÄ±r, kÃ¼Ã§Ã¼k bebeklerin, otomobillerin hatta dinozorlarÄ±n koleksiyonunun yapar ve dokunÄ±lmasÄ±ndan nefret eder. Daima onun iznini almak zorundasÄ±nÄ±z. Bazen ciddi ciddi birÅŸeyler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z, saatlerce uÄŸraÅŸÄ±r ve kendince bir gÃ¶revi yerine getirirmiÅŸcesine Ã§abalar durur ama sonunda sonuca kesinlikle ulaÅŸÄ±r. YaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ± bebekken bile tanÄ±r ve onlara sadÄ±ktÄ±r, aynÄ± ÅŸekilde ailesine de baÄŸlÄ±dÄ±r, uzak kaldÄ±ÄŸÄ±nda huzursuzlaÅŸÄ±r. Dikkat edin, gÃ¼zel ÅŸeylere bayÄ±lÄ±r ve minik yataÄŸÄ±nda bile yeniliklerin farkÄ±na hemen varÄ±r. Huzurlu bir aile ortamÄ± ve sÄ±cak duygular onun iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir, deÄŸiÅŸkenlikleri hemen farkeder. BoÄŸa Burcu'nu sevgi ve aÅŸk gezegeni VenÃ¼s yÃ¶netir; VenÃ¼s'Ã¼n aldÄ±ÄŸÄ± etkilere gÃ¶re giysilere ve yemeÄŸe yÃ¶nelik ilgileri geliÅŸecektir.

Yine de ona kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta bir gardrobu olduÄŸunu hissettirin ve oyuncaklarÄ±nÄ± koyacaÄŸÄ± bir mekan saÄŸlayÄ±n. BoÄŸa bebekleri, gÃ¼zel sÃ¶zleri ve ÅŸarkÄ± dinlemeyi Ã§ok severler; onunla konuÅŸun ve mÃ¼zik dinletin. DeÄŸiÅŸkenliÄŸinin temel nedeni, zÄ±t burcu olan Akrep'ten kaynaklanÄ±r. Buradan sert etkiler alÄ±rsa sessizleÅŸir, iÃ§e dÃ¶ner, kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ± artar hatta kin tutar. Ruhsal tansiyonunu iyi izleyin ve dÄ±ÅŸ etkilerden onu koruyun. Bebekken negatif etkilere daha dayanÄ±klÄ±dÄ±r ama iki yaÅŸÄ±ndan sonra deÄŸiÅŸkenliÄŸi belirginleÅŸir. Erkek veya kÄ±z kardeÅŸi olduÄŸunda, onun yeni geleni dikkatle izlediÄŸine ve tavÄ±r aldÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±k olacaksÄ±nÄ±z. DeÄŸiÅŸimler, ruhsal dalgalanmalar ve aÅŸÄ±rÄ± duyarlÄ±lÄ±k bu dÃ¶nemlerde gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Yeni bir konuya karÅŸÄ± ilgisi zor baÅŸlar veya bitirmekte zorlanÄ±r. BÃ¼yÃ¼k bir obur olabilir, Ã§ok dikkatli olun Ã§Ã¼nkÃ¼ sizin kendinizce doÄŸru olduÄŸunu sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z beslenme sistemini beÄŸenmeyebilir ve zorlanmaktan nefret eder, muhakkak kendi beÄŸenilerine Ã¶nem verilmelidir. Materyalistik yÃ¶nÃ¼ sessiz bir yaramazlÄ±k ÅŸeklinde tezahÃ¼r eder. UnutmayÄ±n o BurÃ§lar KuÅŸaÄŸÄ±'nÄ±n "Ben Ä°sterim" diyebilen tek Ã¶rneÄŸidir. AÃ§ gÃ¶zlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ frenlemek iÃ§in ona sÄ±k sÄ±k kÃ¼Ã§Ã¼k ama yeni birÅŸeyler verin. EÄŸitiminde sabÄ±rlÄ± olun ve yineleyin, ilgisiz gÃ¶rÃ¼nse bile o anda birÅŸeyler Ã¶ÄŸrenmektedir ama uygulamasÄ±nÄ± kendince uygun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ zamanlarda yapacaktÄ±r.Â

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Ä°kizler Burcu

Ä°kizler/MerkÃ¼r bebeÄŸi bir eÄŸlencedir. Ã‡ok Ã§abuk Ã¶ÄŸrenir ve konuÅŸur. GÃ¼nÃ¼ geldiÄŸinde hemen yazÄ± yazmaya baÅŸlayacak, ilgisi neyse, Ã§izim, lego vs.. o olayÄ±n ustasÄ± olacaktÄ±r. Ã‡ok ÅŸakacÄ±dÄ±r ama aynÄ± zamanda da kuÅŸkucudur. Ä°kizler Burcu'nun simgesi ikizlerdir ve bu onun her konuda iki yÃ¶nlÃ¼ olduÄŸunu gÃ¶sterir. HerÅŸeyi iki tane olacaktÄ±r, gelecekte bile iki sevgilisi, iki iÅŸi veya iki evcil hayvanÄ± olacaktÄ±r. DÃ¼ÅŸÃ¼nceleri daima iki yÃ¶nlÃ¼dÃ¼r ve ikisinin de doÄŸru olduÄŸuna inanÄ±r. Zihinsel geliÅŸimi ve tepkileri sessizdir ama mantÄ±klÄ±, rasyonel ve hÄ±zlÄ±dÄ±r, yeni durumlara Ã§abuk uyum saÄŸlar. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta hemen Ã§evresindekilerle iletiÅŸim kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r, biraz bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde yazÄ±m araÃ§larÄ±, bilgisayarlar ve hatta mikrofonlar onun ilgisini Ã§ekecektir. Ama unutmayÄ±n o bir hava burcudur yani maddeci deÄŸildir, Ã¶ncelikle zihinsel uyumu gelir. Bilgi onun iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir, bu nedenle herÅŸeyle ilgilenir ve hep Ã¶ÄŸrenmek ister. Tehlikeli bir yÃ¶nÃ¼ ise, kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸkalarÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne deÄŸer vermemesidir, duygusal Ã§eliÅŸkileri yani iki yÃ¶nlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ yargÄ±larÄ±nÄ± egoizmasÄ± lehinde geliÅŸtirir.

Burcun ve MerkÃ¼r'Ã¼n Ã¼zerindeki gezegensel etkilerin durumuna gÃ¶re, muhteÅŸem bir geveze de olabilir. BilinÃ§altÄ±nda sÃ¼rekli alarm Ã§aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, huzursuzluÄŸu, can sÄ±kÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve sinirliliÄŸi bebekliÄŸinde ortaya Ã§Ä±kabilir, NeÅŸesi kadar bu yÃ¶nleriyle belirginleÅŸir ama eÄŸilimi gezegensel etkiler belirleyecektir. Ã‡ok yaratÄ±cÄ±dÄ±r ve bunu gÃ¶stermeye bayÄ±lÄ±r. Daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken ticaret yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. DeÄŸiÅŸken Ä°kizler bebeÄŸinin ve Ã§ocuÄŸunun elleri ve akciÄŸerleri duyarlÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca zihinsel yÃ¼klenmelerde zorlanÄ±r. KiÅŸiliÄŸindeki ikilik, bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e ortaya Ã§Ä±kar ama sadakati dikkat Ã§eker ve baÄŸlandÄ± zaman vazgeÃ§mez. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta eÄŸitilmelidir Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã¶ÄŸrenme gÃ¼dÃ¼sÃ¼ Ã§ok erken baÅŸlayacaktÄ±r.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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YengeÃ§ Burcu

Bir YengeÃ§/Ay Ã§ocuÄŸu duyarlÄ± ve duygusaldÄ±r. BurÃ§lar KuÅŸaÄŸÄ±'nÄ±n en vehimli tipidir ve aynÄ± zamanda da sorumluluktan kaÃ§anÄ±dÄ±r. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ± unutur, evcil hayvanlarÄ±yla ilgilenmez. Kendisini evinde ve Ã¶zellikle de kendi baÅŸÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ±nda huzurlu hisseder. Hele odasi onun iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir sÄ±ÄŸÄ±naktÄ±r. YengeÃ§ler, Ã¶nem verdikleri birÅŸeyi veya birkaÃ§ ÅŸeyi biriktirirler, Ã¶rneÄŸin Ã§ukulata saklarlar ve emziklerini biriktirirler. KÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ± belirgindir ve uzun sÃ¼rer. Bir eÄŸitim verileceÄŸi zaman kolay kabul eder; baÅŸlangÄ±Ã§ olarak Ay dÃ¶nemleri iyi izlenirse sonuÃ§lar daha olumlu olacaktÄ±r. Kurnaz ve tutumludur. Ailesine Ã¶nem verir ve mÃ¼kemmel bir koruyucudur, tek tek herkesle ilgilenir. Bebek veya kÃ¼Ã§Ã¼k insan oyuncaklarÄ±nÄ±, dolma hayvanlarÄ± Ã§ok sever ve onlarÄ±n hareketlerini Ã¶ÄŸrenerek taklit etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±r.

YengeÃ§ler, hayal kurmaya bayÄ±lÄ±rlar, bazen onun ses Ã§Ä±karmadan Ã¶yle oturduÄŸunu gÃ¶rÃ¼rseniz, hiÃ§ bozmayÄ±n Ã§Ã¼nkÃ¼ hayaller evreninde dinlenmektedir. Bu yÃ¶nÃ¼yle gelecekteki iÅŸ hayatÄ±nda baÅŸarÄ± kazanacaktÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ zihinsel dinlenme ustasÄ±dÄ±r. Ã‡ok duyarlÄ±dÄ±r, daima bir kalkan taÅŸÄ±r ve negatif etkilere karÅŸÄ± kendisini hep korur, yanÄ±lsa bile aldÄ±rmaz Ã§Ã¼nkÃ¼ gÃ¼vendedir. Bebekken dÄ±ÅŸ dÃ¼nyada geliÅŸen gerilimleri hemen hisseder ve rahatsÄ±z olur. Ruhsal dalgalanmalarÄ± yoÄŸun ve Ã§ok farklÄ±dÄ±r. Zirveden tabana bir anda iner ve Ã§Ä±kar, bazen Ã§ok acÄ±masÄ±z olabilir ama yine kendisini korumaktadÄ±r. Ay'Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± etkilere gÃ¶re deÄŸiÅŸirken yine Ay'Ä±n simgelediÄŸi evinin ve annesinin durumlarÄ±na gÃ¶re etkilenir. Duygusal belleÄŸi Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r, aylar Ã¶nce zorla yediÄŸi bir yemeÄŸi asla unutmaz yine reddeder aslÄ±nda reddettiÄŸi yemek deÄŸil, o anda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nÄ±n anÄ±sÄ±dÄ±r ve Ã¶Ã§ alÄ±r. Erkek YengeÃ§ Ã§oÃ§uÄŸu Ã§abuk zedelenebilir Ã§Ã¼nkÃ¼ yaÅŸamÄ±n sertliklerinden hoÅŸlanmaz ve direnmez. O dÃ¶nemlerde, ya alaycÄ± olacak, ya da negatif tavÄ±rlar gÃ¶sterecektir. KÄ±z YengeÃ§ ise kabuÄŸuna Ã§ekilerek, eriÅŸilmez olacaktÄ±r. Daima teÅŸvik edin ve cesaret verin, kÄ±sacasÄ± onun duygularÄ±nÄ± ÅŸarj edin. En iyisi, onun duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± mantÄ±k Ã§erÃ§evesinde kalarak yine kendisine yÃ¶nlendirin.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Aslan Burcu

Aslan bebeÄŸi ve Ã§ocuÄŸu aÃ§Ä±k, sÄ±cak, sevecen ve dramatiktir. Tabii ki, daima ilgi odaÄŸÄ± olmalÄ± ve sÃ¼rekli Ã¶vÃ¼lmelidir. KuÅŸkusuz o bir kral veya kraliÃ§e olmak isteÄŸindedir, ailesinin ve Ã§evresindekileren sorunlarÄ±nÄ±n kendisininkilerden fazla ve Ã¶nde olmasÄ±ndan hoÅŸlanmaz. Emir vermeye bayÄ±lÄ±r, lÃ¼ks ve konfor ister, tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±n Ã¶nderidir, onlarÄ± yÃ¶nlendirir ve kullanÄ±r. Dahice buluÅŸlarÄ± vardÄ±r ve eÄŸlendirir. BaÅŸka Ã§ocuklarÄ± sever hatta kendisinden bÃ¼yÃ¼k olanlarla daha iyi iliÅŸki kurar. Aslan Ã§ocuklarÄ± giysilere bayÄ±lÄ±rlar ve hatta bÃ¼yÃ¼klerinin giysileriyle oyunlar oynarlar. Bir teyp ve mikrofonu biraz bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde onun iÃ§in iyi bir oyuncaktÄ±r, onunla bir Ã§ok eÄŸlence yaratÄ±r. Ä°yi bir organizatÃ¶rdÃ¼r, liderlik yeteneÄŸini bebekken bile gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z.

Mama ÅŸiÅŸesini bile kendisi yÃ¶nlendirmek ister, yattÄ±ÄŸÄ± yerde uygun pozisyonu bulmak iÃ§in dÃ¶ner durur. Ã‡ok gururludur ve cezalandÄ±rÄ±lmaya hiÃ§ dayanamaz. Onunla bu yÃ¶nde iliÅŸki kurarken; "sen kÃ¶tÃ¼ deÄŸilsin ama kÃ¶tÃ¼ birÅŸey yaptÄ±n" sloganÄ±nÄ± hiÃ§ aklÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±karmayÄ±n. Egosunun gÃ¼cÃ¼ sayesinde sÄ±kÄ±ntÄ±lara dayanÄ±klÄ±, hastalÄ±klara tahammÃ¼llÃ¼dÃ¼r, Ã¼stelik derdini belli etmekten de kaÃ§Ä±nÄ±r. Olgunluk en Ã¶nemli sorunudur, zaman iÃ§inde bu yÃ¶nÃ¼n Ã¶nemini gÃ¶receksiniz. Ã–ÄŸrenmesi gereken en Ã¶nemli ders, daima kendisinin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu sanmamasÄ±dÄ±r. Aslan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n babalarÄ± Ã§ok Ã¶nemlidir, onu Ã¶rnek alÄ±rlar ve hiÃ§ unutmazlar. Bu konuda Ã§ok dikkatli olunmaÄ±dÄ±r. KÄ±sacasÄ± onun bir Aslan-Kral olduÄŸunu hiÃ§ unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

BaÅŸak Burcu

BaÅŸak Ã§ocuklarÄ±, Ã¶ncelikle yaÅŸamÄ±n birÃ§ok alanÄ±nda mÃ¼kemmeliyetÃ§idirler. YÄ±ldÄ±z haritasÄ±nda bu etkiler Ã§ok Ã¶nemlidir, karakteristikliÄŸi gÃ¼ncel yaÅŸamÄ±nda bu yÃ¶nde belirginleÅŸir. BaÅŸak Ã§ocuklarÄ± bir ev delisidirler, kaprisleri dahi bu alanÄ±n iÃ§indedir. Ä°yi organize olurlar ve hatta erken yaÅŸta okumaya Ã§alÄ±ÅŸarak, alfabeyi algÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlar. Ä°yi bir iliÅŸki ustasÄ±dÄ±r, eÄŸer utangaÃ§ deÄŸilse... GerÃ§ekten de bazen Ã§ok Ã§ekingen ve utangaÃ§tÄ±rlar, gelecekte bu yÃ¼zden yÃ¼zyÃ¼ze gelmekten kaÃ§Ä±ndÄ±klarÄ± ve mektup yazmayÄ± tercih ettikleri gÃ¶rÃ¼lecektir. BaÅŸak Ã§ocuÄŸunuzun kiÅŸiliÄŸi analitik ve eleÅŸtiricidir. Bazen o kadar Ã§ok ÅŸeyi beÄŸenmez ki, herkesi bÄ±ktÄ±rÄ±r, bunu oyun oynadÄ±ÄŸÄ± anlarda daha iyi gÃ¶rebilirsiniz. SorumluluÄŸu doÄŸuÅŸtan vardÄ±r, ne yapacaÄŸÄ±nÄ± iyi Ã¶ÄŸrenir ama bu yeteneÄŸi sÄ±k sÄ±k Ã¶vÃ¼lmelidir. TemizliÄŸi, egsersizleri ve hatta dieti Ã§abuk ve iyi Ã¶ÄŸrenir.

GÃ¼ncel alÄ±ÅŸkanlÄ±klara Ã§abuk uyum saÄŸlamasÄ± sevindiricidir. YÄ±ldÄ±z haritasÄ±nÄ±n durumuna gÃ¶re, BaÅŸak/MerkÃ¼r Ã§ocuklarÄ± aÅŸÄ±rÄ± titiz ve kaprisli olabilirler. Zaman zaman kendisinden bile memnun olmaz ve huzursuzluÄŸu doruÄŸa ulaÅŸÄ±r. Burada egosunu bir yastÄ±k gibi kullanarak, yaslanÄ±r ve tavÄ±r alÄ±r. YapÄ±lmasÄ± gereken ÅŸey, onun istediÄŸi gibi davranmasÄ±nÄ± saÄŸlamak ve yanlÄ±ÅŸ olanÄ± destekleyerek, kendisinin huzurunu kaÃ§Ä±rmaktÄ±r. Ã‡abuk anlayacaktÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ titizliÄŸi hemen onu uyarÄ±r. AltÄ±nÄ±n kirli kalmasÄ±na, temizlenmemesine ve kirli, pis ortamlarda kalmaya hiÃ§ gelemez ve kÄ±yameti koparÄ±r. Bedeni Ã§ok Ã¶nemlidir. HerÅŸeyi sorgular ve Ã¶ÄŸrenmek ister. BazÄ± BaÅŸaklar, belli bir olaya veya Ã¶ÄŸretilen ÅŸeye takarlar ve birden onu yaÅŸamsal takÄ±ntÄ± haline getirirler. Ã–ÄŸrenmeleri ve Ã¶ÄŸretilmeleri gereken ÅŸey, kendisine sunulan ortama uyum saÄŸlamaktÄ±r ve onlara evrenin merkezinde yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lmalÄ± ve en iyilerin hep deÄŸiÅŸtiÄŸi gÃ¶sterilmelidir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Terazi Burcu

Bir Terazi Ã§ocuÄŸuna "Ne istiyorsun?"diye sormayÄ±n Ã§Ã¼nkÃ¼ hemen cevap alamazsÄ±nÄ±z. Onun en bÃ¼yÃ¼k sorunu kararsÄ±zlÄ±ktÄ±r. Ã‡ok tedbirlidir ve keskin dengesi nedeniyle seÃ§me sorununu sÃ¼rekli yaÅŸar. AslÄ±nda uyumludur ve onunla anlaÅŸmak kolaydÄ±r. ArkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± sever, grup oyunlarÄ±na bayÄ±lÄ±r ve organize eder. Ã–teki Ã§ocuklar onunla oynamayÄ± severler, romantik yaklaÅŸÄ±mlarÄ±ndan ve cazibesinden etkilenirler. HemÅŸirecilik oynamasÄ± onun sosyal yÃ¶nÃ¼nÃ¼ vurgular. Terazi/VenÃ¼s Ã§ocuÄŸu genelde feminendir, sanat, estetik ve gÃ¼zellik onun iÃ§in Ã¶nem taÅŸÄ±r. Resim yapmaktan hoÅŸlanÄ±r, bunun iÃ§in yalvarÄ±r, hayal kurar ama aynÄ± zamanda da tembeldir, bu nedenle yeteneklerini geliÅŸtirmeye ihtiyacÄ± vardÄ±r. Bazen onu herÅŸeyden uzak, bir kÃ¶ÅŸeye Ã§ekilmiÅŸ Barbie koleksiyonuyla uÄŸraÅŸÄ±r gÃ¶rebilirsiniz. Bunu bebekten de yapar ve saatlerce emziÄŸi ile uÄŸraÅŸabilir.

Bu Ã§ocuk bir sosyal kelebektir, kalabalÄ±klarÄ± konar, uygun gÃ¶rdÃ¼kleriyle dostluklar kurar. Terazi/VenÃ¼s Ã§ocuÄŸu iliÅŸkilerinde tutucudur ve seÃ§tiÄŸi birisiyle Ã§ok yakÄ±n yani mahremiyetini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iliÅŸki kurar. Bu bireyselliktir ama yalnÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na da gelmez. Muhakkak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde geliÅŸtirilmelidir aksi halde iliÅŸkilerinde kararsÄ±zdÄ±r. Ã‡evresinden emin olmalÄ±, sÃ¼rekli olarak iliÅŸki kuracaÄŸÄ± kiÅŸileri kalabalÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inden seÃ§mesine izin verilmelidir. Bu seÃ§im kolay olmayacaktÄ±r ve ailenin desteÄŸi gerekir. Bir seÃ§im yapmasÄ± iÃ§in Ä±srarlÄ± olunmalÄ± ve desteklenmelidir. Terazi/VenÃ¼s Ã§ocuÄŸunun sloganÄ± "BarÄ±ÅŸÄ±n bir fiatÄ± vardÄ±r" ÅŸeklindedir. Bunu yapmasÄ±nÄ±n nedeni ise, herÅŸeyi karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma iÃ§ gÃ¼dÃ¼sÃ¼dÃ¼r. KÄ±sacasÄ± sizin dengenizin, onun dengesi olacaÄŸÄ±nÄ± aklÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±karmayÄ±n.Â Â Â Â

Akrep Burcu

Akrep Ã§ocuÄŸu sertliÄŸi ve gerilimiyle tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Akrep/Pluto Ã§ocuÄŸu ile anlaÅŸmanÄ±n iki yolu vardÄ±r. Ya dÄ±ÅŸtan gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶stereceksiniz veya onun enerjisini iÃ§ine dÃ¶ndÃ¼receksiniz, onu bu yollardan anlayabilirsiniz. Akrep Ã§ocuÄŸu, bir ÅŸeyi isterken derinlemesine ister, tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±larÄ±na dikkat eder, araÅŸtÄ±rÄ±r ve sonucun arzusuna tam anlamÄ±yla uygunluÄŸunu soruÅŸturur. Gizemden hoÅŸlanÄ±r ve bunu Ã§eÅŸitli ÅŸekillerde oynar. Bulmacalar ve yap-bozlar tam ona gÃ¶redir. Akrep/Pluto Ã§ocuÄŸu tutkulu bir liderdir, bu nedenle inandÄ±rmak iÃ§in herÅŸeyi yapar, uzun uzun uÄŸraÅŸÄ±r ve eninde sonunda amacÄ±nÄ±n en azÄ±ndan bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne ulaÅŸÄ±r. Ã‡ok duygusaldÄ±r ama aslÄ±nda bu yÃ¶nÃ¼ onun gÃ¼Ã§ gÃ¶sterisidir. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in daÄŸlarÄ± yerinden oynatÄ±r. Fizik gÃ¼cÃ¼yle sizi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±r, hiÃ§ beklemezsiniz ama muhteÅŸem bir kuvvet gÃ¶sterisiye karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kÄ±verir.

Nadiren hasta olur. Akrep Burcu'nda veya Pluto'da bir deÄŸiÅŸim olduÄŸunda, gÃ¼cÃ¼nÃ¼ bloke eder ve iÃ§ine yÃ¶nlendirir. KÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±, gerilimi ve gizemciliÄŸi bu noktadan sonra iyice ortaya Ã§Ä±kar. Daha Ã¶nemlisi, fiziksel ve zihinsel dÄ±ÅŸavurumu yukardaki nedenlere baÄŸlÄ±dÄ±r. OnlarÄ± anlamak hiÃ§ kolay deÄŸildir, nedensiz gibi gÃ¶rÃ¼nen gerilimlerini aÅŸama aÅŸama aÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer bu mÃ¼mkÃ¼n olmazsa nelerin onu rahatsÄ±z ettiÄŸini bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n, depresyona ve fiziksel rahatsÄ±zlÄ±klara (Ã¶zellikle baÄŸÄ±rsaklarda) neden olan faktÃ¶rleri zaman zaman sorarak, zaman zaman da izleyerek belirleyin. Ä°natÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± katÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r fakat kiÅŸisel zaaflarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenirseniz geÃ§iÅŸ yolunu bulabilirsiniz. UnutmayÄ±n, o baÅŸarÄ±lÄ± ve mÃ¼kemmel bir liderdir, en korktuÄŸu ÅŸey ise mutsuzluk ve mazohizmdir.Â Â Â Â Â Â Â

Yay Burcu

Ã–rnek konumlar:

GÃ¼neÅŸ Yay'da,

Ay Yay'da,

Yay, YÃ¼kselen BurÃ§,

JÃ¼piter gÃ¼Ã§lÃ¼ konumda,

9. Ev iyi etkiler altÄ±nda.

Yay Ã§ocuÄŸu, yÄ±ldÄ±z haritalarÄ±nda kolayca gÃ¶rÃ¼lebilen ateÅŸli bir iyimserdir. CoÅŸkusu ve heyecanÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼dÃ¼r. Sabit fikirli bir araÅŸtÄ±rmacÄ±dÄ±r, maddesel ve dÃ¼ÅŸÃ¼nsel gerÃ§eÄŸe ulaÅŸmak ister. AradÄ±ÄŸÄ± rahat futbol sahasÄ±nda da olabilir, ya da ana okulunda, hiÃ§ farketmez. KoÅŸullarÄ±nÄ± gÃ¼rÃ¼ltÃ¼yle ortaya koyacak, Ã¶tesine boÅŸ verecektir. HaksÄ±zlÄ±ÄŸa gelemez, en kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda bile sÃ¼rekli sÄ±zlanarak "fakat, bu bir oyun deÄŸil" der. Okulu gerÃ§ekten Ã§ok sever, merakÄ±ndan dinsal eÄŸitime bile girer. Biraz bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde, kendi kuramlarÄ±nÄ± oluÅŸturarak, evrenin nasÄ±l ve niÃ§inlerini soruÅŸturur, geniÅŸ bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce alanÄ± yaratarak yaÅŸamÄ±n felsefesine yÃ¶nelir.

Yolculuk yapmaktan hoÅŸlanÄ±r, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta biryerlere gitmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±r, bu ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼nce ufkunu geliÅŸtirtirdiÄŸine inanÄ±r. Benzer bir diÄŸer neden, okumaktÄ±r. Yay Ã§ocuÄŸu komik ve eÄŸlencelidir, eli Ã§ok aÃ§Ä±ktÄ±r, yaÅŸamdan tad alÄ±r, engin anlayÄ±ÅŸÄ±yla sizi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Yay Ã§ocuÄŸu iÃ§in "bilmek" Ã¶nemlidir, Ã§ok konuÅŸur, dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼lÃ¼kle ortaya koyar. TartÄ±ÅŸmalara bayÄ±lÄ±r, size zÄ±t Ã§Ä±kmaktan hoÅŸlanÄ±r, aynÄ± fikirde olduÄŸunuzda bile tartÄ±ÅŸÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kuramlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltmek ister, bir ebeveyn gibi davranÄ±r, onu cesaretlendirin, ille de yapmasÄ± gerekeni tamamlamasÄ±nÄ± istemeyin, sadece baÅŸlatÄ±n. Kolayca canÄ± sÄ±kÄ±lÄ±r, oyununu ve uÄŸraÅŸÄ±nÄ± birÃ§ok baÅŸka konuya karÄ±ÅŸtÄ±rverir. Enerjisi Ã§ok yÃ¼ksektir ve bunu dÄ±ÅŸarÄ±ya gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde gÃ¶sterir. Risk almayÄ± sever ve maceraperesttir. Onun yÃ¼ksek enerjisini, fiziksel olarak yorarak azaltÄ±n aksi halde karÄ±ÅŸtÄ±racak ve yerlerini ÅŸaÅŸÄ±racaktÄ±r.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

OÄŸlak Burcu

OÄŸlak Ã§ocuÄŸunuz zeki ve ciddidir. Minicikken bile cesaretini gÃ¶sterir ve evde kendisine Ã§eÅŸitli oyunlar yaratÄ±r. Bu Ã§ocuÄŸa en iyisi bir bakÄ±cÄ± tutun, oturup onu incelesin, zaman zaman kÃ¼Ã§Ã¼k duygusallÄ±klara yÃ¶neltin, teÅŸvik edin, arzusu baÅŸarÄ±lÄ± ve sorumlu bir lider olmaktÄ±r. Bu Ã§ocuklar programlÄ± olmayÄ± severler, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta yapacaklarÄ±nÄ± sÄ±raya sokarlar. Yemeklerini, banyolarÄ±nÄ±, uykularÄ±nÄ± bilirler ve saatlerine dikkat ederler. MetabolizmalarÄ± ritmik ve dÃ¼zenlidir. OÄŸlak Ã§ocuÄŸu pratik, hÄ±rslÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸkandÄ±r, malÄ±na sahiptir, israftan hoÅŸlanmaz ve ancak Ã§ok tutku duyduÄŸu ile paylaÅŸÄ±r. Geleneksel olarak OÄŸlaklar, genelde iÅŸle eÄŸlenceyi karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rlar, kÃ¼Ã§Ã¼kken de bÃ¶yledirler. Ciddiyetle, eÄŸlenceyi arada bir karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rlar ve bu yÃ¼zden de Ã§abuk yorulurlar.

TÃ¼m ciddiyetine raÄŸmen, OÄŸlaklar'da bir mizah duygusu saklÄ±dÄ±r. Komik durumlarÄ± hemen farkeder ve Ã§ok gÃ¼lerler ve gÃ¼lmeleri alaycÄ± ve aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±dÄ±r. Ã–te yandan mÃ¼kemmellik tutkularÄ± bazen baÅŸlarÄ±na dert aÃ§ar, onu yakÄ±ndan izleyin ve bu yÃ¼zden gerilime girmesine engel olun. Ã–ÄŸrenmeyi sever ama yakÄ±ndan olmak kaydÄ±yla, tutmalÄ±, tatmalÄ± ve koklamalÄ±dÄ±r. OÄŸlak Ã§ocuklarÄ± yaÅŸlÄ± doÄŸarlar, yÄ±llar geÃ§tikÃ§e genÃ§leÅŸirler fakat Ã§ocukluk dÃ¶nemini yaÅŸamalarÄ± iÃ§in teÅŸvik edilmelidirler. DoÄŸal cesareti nedeniyle her atÄ±lÄ±mÄ± yapabileceÄŸini unutmayÄ±n ve dikkatli olun. Bu Ã§ocuklar genelde, Ã§ok istekli ve baÅŸarÄ±lÄ±dÄ±rlar fakat yaÅŸlarÄ± tÄ±rmanÄ±rken bir yerde Ã¶ÄŸrenmekten sÄ±kÄ±labilirler ve duraklarlar, iÅŸte o anda onu yakamalÄ± teÅŸvik ederek yeniden yola Ã§Ä±karmalÄ±sÄ±nÄ±z.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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Kova Burcu

Ã‡ok tatlÄ±, sevimli ve muzÄ±r, deÄŸil mi? Kovalar iÃ§in daima kÃ¼Ã§Ã¼k bir fark olmalÄ±dÄ±r. Ã‡ocukken giyinmekten hoÅŸlanmazlar ve Ã¶tekilere hiÃ§ benzemezler veya onlarÄ±n idealleri alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r. Ne olursa olsun, bu Ã§ocukta bir miktar gizem ama bu gizem karanlÄ±k deÄŸil aksine gÃ¶z alÄ±cÄ±dÄ±r. YaratÄ±cÄ±lÄ±klarÄ± ve yetenekleri olaÄŸandÄ±ÅŸÄ±dÄ±r ama hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek ve geliÅŸtirmek iÃ§in Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ihtiyaÃ§larÄ± vardÄ±r. Ona Ã§ok genÃ§ yaÅŸta bilgisayar eÄŸitimi verebilirsiniz, teknolojinin her tÃ¼rÃ¼ onu bÃ¼yÃ¼ler. GÃ¼zel, yeni ve farklÄ± ÅŸeyleri sever. Bir diÄŸer ilginÃ§ yanÄ± alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve hatta dÃ¼zenli gitmekte olan ÅŸeyleri aniden dramatik biÃ§imde deÄŸiÅŸtirmesidir. DeÄŸiÅŸimleri aslÄ±nda programla uygular aslÄ±nda standartlarÄ± ve alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸeyleri sÄ±kÄ±cÄ± bulmaktadÄ±r.

KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta mÃ¼zelerden, doÄŸada olmaktan hoÅŸlanÄ±r, okumaya baÅŸlayÄ±nca kitaplara ve filmlere gÃ¶mÃ¼lÃ¼r. Kova Ã§ocuklarÄ± insancÄ±l ve sevecendirler, bebekken de yardÄ±mcÄ± olmayÄ± ve paylaÅŸmayÄ± tercih ederler. Sokakta bulduÄŸu bir kediyi eve getirdiÄŸinde ÅŸaÅŸÄ±rmayÄ±n ve beÅŸ yaÅŸÄ±ndayken elindeki parayÄ± bir baÅŸka Ã§ocuÄŸa verdiÄŸinde de ÅŸaÅŸÄ±rmayÄ±n. Kovalar idealisttirler ve burÃ§lar kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶steriÅŸli tipleridirler. Onun kÃ¼Ã§Ã¼kken sÄ±k sÄ±k kucaÄŸÄ±nÄ±za atÄ±lmasÄ±nÄ± beklemeyin hatta yÄ±ldÄ±z haritasÄ±nda su burÃ§larÄ± egemen olsa bile Ã§Ã¼nkÃ¼ zaaflarÄ±nÄ± gÃ¶stermekten hoÅŸlanmaz. Buna karÅŸÄ±n, Ã§oÄŸu zaman soÄŸuk ve kiÅŸisel olabilir. Bu karakter pozitiftir Ã§Ã¼nkÃ¼ kendisini rahatlatmak ve Ã¶zgÃ¼r olmak olmak iÃ§in kopmaktadÄ±r. Ama bÃ¶yle anlarda Ã§evresindekileri gerilime sokar. Bazen birÅŸeylere kafasÄ±nÄ± takar ama takÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in yeterince atak davranmaz hatta utangaÃ§laÅŸÄ±r. Bazen baÅŸÄ±nÄ± iyice derde sokar? Kova Ã§ocuÄŸuna yapÄ±lacak en iyi yardÄ±m onu arkadaÅŸlÄ±ÄŸa teÅŸvik etmektir, bebeklikten okul Ã§aÄŸÄ±na kadar olan yÄ±llarda zor bir Ã§ocuktur, sÄ±k sÄ±k isyan eder ama onun her yaÅŸta bir entellektÃ¼el ve hÃ¼maniter olduÄŸunu hep hatÄ±rlayÄ±n. DeÄŸiÅŸimler hep yaÅŸanacaktÄ±r ve o hep kendince yorumlar yapacak asla gelenekleri tekrarlamayacaktÄ±r.