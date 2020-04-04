Destek ödemelerinde eve teslim başladı

Uygulama, Ankara Valiliği’nin Twitter hesabından da duyuruldu. Vali Vasip Şahin de önceki gün yaptığı paylaşımla uygulamayı duyurmuş, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yapılan 1000 liralık yardımlar, yarından itibaren (3 Nisan) kaymakamlıklar tarafından vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın PTT şubelerine gitmelerine gerek yoktur" uyarısında bulunmuştu.

112 ACİL’DEN YABANCILARA 4 DİLDE ÇAĞRI

Vali Şahin, koronavirüsle mücadele kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerince Türkiye’deki yabancı ülke vatandaşlarına ‘Evde kal’ çağrısında bulunulan videoyu Twitter’dan paylaştı. Sağlık çalışanları videoda, dört farklı dilde, “Değerli yabancı ülke vatandaşları kendi sağlığınız için, sevdiklerinizin sağlığı için, halkımızın sağlığı için lütfen kurallara uyun. Evde kalın” çağrısında bulundu. Şahin de videodaki ifadeleri yazdığı tweetini, yine #EvdeKalAnkara ve #EvdekalTurkiye etiketleriyle paylaştı.