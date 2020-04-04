Ara
MENÜ
Haberler >Ankara>Destek ödemelerinde eve teslim başladı

Destek ödemelerinde eve teslim başladı

Hürriyet Haber
04.04.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkani Destek Paketine göre düzenli sosyal yardım alan hanelere tanımlanan bin TL destek ödemesi, bekçiler, kolluk kuvvetleri ve PTT görevlilerince evde teslim ediliyor.

Uygulama, Ankara Valiliği’nin Twitter hesabından da duyuruldu. Vali Vasip Şahin de önceki gün yaptığı paylaşımla uygulamayı duyurmuş, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yapılan 1000 liralık yardımlar, yarından itibaren (3 Nisan) kaymakamlıklar tarafından vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın PTT şubelerine gitmelerine gerek yoktur" uyarısında bulunmuştu.

112 ACİL’DEN YABANCILARA 4 DİLDE ÇAĞRI

Vali Şahin, koronavirüsle mücadele kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerince Türkiye’deki yabancı ülke vatandaşlarına ‘Evde kal’ çağrısında bulunulan videoyu Twitter’dan paylaştı. Sağlık çalışanları videoda, dört farklı dilde, “Değerli yabancı ülke vatandaşları kendi sağlığınız için, sevdiklerinizin sağlığı için, halkımızın sağlığı için lütfen kurallara uyun. Evde kalın” çağrısında bulundu. Şahin de videodaki ifadeleri yazdığı tweetini, yine #EvdeKalAnkara ve #EvdekalTurkiye etiketleriyle paylaştı.

Etiketler:

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

      Sayfa Başı

      © Copyright 2020
      Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.